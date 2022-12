5 publicités virales qui ont créé le buzz en ligne en 2022

Les marques créent souvent des publicités accrocheuses et intelligentes pour promouvoir leurs produits ou services et maximiser leur portée à l’échelle nationale ou sur une plateforme mondiale. Mais, parfois, ces publicités font bien plus que de la promotion. Avec des visages populaires livrant des one-liners originaux ou abordant des problèmes courants, certaines publicités deviennent du fourrage pour les mèmes ou déclenchent un débat sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs cas où des publicités mettant en vedette des célébrités sont devenues virales pour plusieurs raisons. De la publicité CRED de Ravi Shastri à Milind Soman dans une publicité pour Vim Black, nous avons compilé ici une liste de ces publicités qui ont été publiées en 2022 et ont instantanément créé un buzz.

Campagne publicitaire Hrithik Roshan Burger King

L’acteur de Bollywood Hrithik Roshan a été engagé par la chaîne de restauration rapide Burger King pour la publicité de leur nouveau menu Stunner en juin. L’annonce virale, qui a été partagée par Hrithik sur sa page Instagram, montre l’acteur furieux après que Burger King l’ait stratégiquement inclus dans l’annonce sans sa permission. “Burger King India, ce n’était pas cool, mais il a laissé un arrière-goût époustouflant”, lit-on dans la légende.

Ravi Shastri dans la publicité du CRED

L’ancien entraîneur-chef de l’équipe indienne de cricket Ravi Shastri a figuré dans l’une des publicités de la société fintech CRED qui est devenue virale plus tôt cette année. L’annonce montre Shastri dans un avatar hilarant où il produit des doublures chatouillantes et des réponses pleines d’esprit. Par exemple, alors qu’il parlait à une fille à la fête, on l’entend dire: “J’étais batteur, mais pour toi, je peux être gardien.”

Vim Noir

Une autre publicité qui a fait le buzz en 2022 est celle de Vim Black, un « liquide vaisselle fait pour les hommes », avec Milind Soman. Partagée par l’acteur sur sa page Instagram, la publicité visait apparemment à souligner que les hommes devraient également participer aux tâches ménagères comme la vaisselle. Au fur et à mesure que l’annonce faisait le tour des médias sociaux, elle a suscité diverses réactions de la part des utilisateurs. Plus tard, Vim a précisé dans un post Instagram que Vim Black n’existe pas et que “c’est une bouteille fictive utilisée pour poser un vrai problème”.

Pantalon Rishabh pour Dream Eleven

Dans cette publicité pour Dream11, une plateforme de sports fantastiques, le joueur de cricket indien Rishabh Pant montre ce qu’il aurait fait s’il n’avait pas suivi son rêve. Dans l’annonce, qui est devenue virale après sa sortie en octobre, Rishabh Pant s’essaye au chant classique, ce qui s’avère être un échec épique. “Sur ko woh kabhi pakad na paya, Dieu merci, Rishabh a suivi son rêve !” la légende lue.

Mahendra Singh Dhoni Oreo adAvant la Coupe du monde masculine T20 ICC 2022 en novembre, cette publicité de la marque de biscuits Oreo a créé un buzz et ajouté à l’excitation de l’événement sportif.

Dans l’annonce, l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket est vu lors d’une conférence de presse faisant la promotion du paquet de biscuits en édition limitée sur le thème du cricket de la marque. Il souligne également la victoire de l’Inde à la Coupe du monde 2011 et déclare : « Oreo a été lancé en 2011 et l’Inde a remporté la Coupe du monde en 2011. Cette année, il y a une autre Coupe du monde et si Oreo peut se relancer.

