5 produits pour le visage que vous voudrez cet été pour protéger votre peau

L’été est dans quelques semaines. Pour la plupart des gens, cela signifie les vacances d’été et les vacances. Que vous planifiez votre voyage ou votre vol vers un endroit tropical, ou que vous fassiez vos bagages, avant de passer des heures au soleil, vous devez être entièrement équipé pour vous protéger, vos biens et, plus important encore, votre peau. Ces produits de soin du visage peuvent vous aider à éviter les coups de soleil et la peau sèche, peu importe où vous irez cet été.

5 produits de soin du visage pour protéger votre peau du soleil

Amazone J’ai déjà écrit sur mon amour pour le Supergoop GlowScreen, mais c’est vraiment l’un de mes produits de protection solaire préférés. J’aime la façon dont l’écran solaire agit comme un deux-en-un en étant à la fois un apprêt et un écran solaire avec un FPS de 40. Vous cherchez une dupe Supergoop? Bien qu’il ne s’agisse pas d’une amorce, l’écran solaire quotidien de Trader Joe est de qualité comparable à Supergoop. Vous recevez des alertes de prix pour Supergoop Glow Screen

Amazone Si vous n’avez jamais eu de coup de soleil sur vos lèvres, considérez-vous chanceux. Je suis sujet à d’horribles coups de soleil, alors chaque fois que je sors de la maison, j’applique de la crème solaire. Cependant, je n’ai jamais pensé à l’appliquer sur mes lèvres – eh bien, c’était avant que je ne me brûle. Pendant des semaines après, mes lèvres étaient gercées et pelées. Maintenant, je m’assure d’avoir mon baume à lèvres Sun Bum Sunscreen à portée de main. C’est SPF 30, aidant non seulement à hydrater vos lèvres, mais aussi à les protéger des rayons nocifs du soleil.

Amazone Après une longue journée au soleil, il est important de réhydrater votre peau. C’est là que l’hydratant facial SuperHydrate d’ELF sauve la mise. L’un de mes plus gros reproches avec certains hydratants est la sensation de gras et de lourdeur qu’ils peuvent ressentir sur votre peau, mais l’hydratant d’ELF laisse votre visage rafraîchi plutôt que gras. Vous recevez des alertes de prix pour ELF SuperHydrate Crème Hydratante Visage

Amazone Aucune liste de colisage n’est complète sans un nettoyant pour le visage solide. Bien que je ne recommande pas celui-ci aux personnes souffrant d’acné qui ont besoin d’un traitement de la peau, le Glossier Milky Jelly Cleanser fonctionne bien pour ceux qui cherchent à laver simplement leur visage. J’ai toujours été une grande fan des produits Glossier et j’ai récemment commencé à utiliser le Jelly Cleanser pour me laver le visage tous les soirs. Le nettoyant est plus cher que les autres nettoyants pour le visage, mais un peu suffit. Vous recevez des alertes de prix pour Glossier Milky Jelly Cleanser

Amazone Peu importe la quantité de crème solaire que vous appliquez, il est parfois difficile de battre le soleil. Un gel après-soleil à l’aloe vera apaise les pires brûlures et est un incontournable pour toutes les vacances ensoleillées.

