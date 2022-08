5 problèmes que les investisseurs veulent résoudre

Un piéton passe devant un magasin Bed Bath and Beyond le 04 novembre 2021 à Larkspur, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

1. Une potentielle injection de liquidités

Un élément clé de l’annonce sera de clarifier la manière dont Bed Bath prévoit de reconstituer ses coffres pour payer les fournisseurs, prendre en charge d’autres dépenses et continuer à investir dans l’entreprise. Bain de lit et au-delà la perte nette s’est creusée au cours du dernier trimestre alors que les ventes ont ralenti et que la société a terminé le mois de mai avec environ 100 millions de dollars en espèces, contre 1,1 milliard de dollars il y a un an. Alors que les actions du détaillant ont été entraînées dans une montée en puissance début août, la société a déclaré qu’elle travaillait avec des conseillers financiers et des prêteurs pour renforcer son bilan. Le détaillant n’a pas partagé de détails sur la façon dont il y parviendrait, mais Le journal de Wall Street a rapporté la semaine dernière que la société et le gestionnaire d’actifs Sixth Street Partners approchent des conditions définitives d’un prêt de près de 400 millions de dollars. Sixth Street et Bed Bath n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC. La crise de trésorerie de Bed Bath pourrait s’aggraver si l’entreprise ne se préparait pas de manière adéquate à profiter de la saison de magasinage chargée de la rentrée scolaire, a déclaré David Silverman, directeur principal du commerce de détail chez Fitch Ratings. “Votre position de liquidité peut être mise à rude épreuve au fur et à mesure que vous progressez dans l’année pour un détaillant à vocation saisonnière, car vous construisez un fonds de roulement”, a-t-il déclaré. Si Bed Bath obtient des liquidités supplémentaires avant la période des fêtes, il peut remettre en question sa stabilité financière et se concentrer sur la réparation de son activité, a déclaré Seth Basham, analyste chez Wedbush Securities. “Ensuite, il s’agit de savoir si le client revient ou non”, a-t-il déclaré.

2. Attirer les acheteurs

En plus de réparer ses finances, Bed Bath doit convaincre les consommateurs de lui donner une autre chance. Les acheteurs peuvent facilement acheter des articles ménagers comme des serviettes et des gadgets de cuisine dans des endroits comme Amazon et cible. Dans presque toutes les catégories vendues par Bed Bath, “il y a quelqu’un d’autre sur le marché qui le fait mieux”, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData, une société de conseil au détail. “Le problème que j’ai avec Bed Bath and Beyond – et je pense que beaucoup de clients en ont – c’est qu’on se dit ‘Pourquoi irais-je là-bas ?'”, a-t-il déclaré. Les gros titres sur sa situation financière désastreuse pourraient également décourager les clients, a déclaré Harry Kraemer, professeur de gestion et de stratégie à la Kellogg School of Management de la Northwestern University. « Est-ce que je veux acheter une carte-cadeau pour mes proches alors que le magasin n’existera peut-être plus dans un an ? » il a dit. Pour l’instant, Bed Bath voudra peut-être se tourner vers sa stratégie éprouvée consistant à offrir des tonnes de coupons de réduction de 20%. Les remises peuvent être le moyen le plus rapide d’augmenter le trafic en magasin, d’autant plus que les acheteurs se sentent pincés par l’inflation, a déclaré Basham de Wedbush. Mais à long terme, Bed Bath doit réfléchir à une façon plus intelligente de se démarquer, a déclaré Steve Dennis, consultant en vente au détail et ancien dirigeant de Sears. D’autres détaillants en difficulté ont trouvé une voie à suivre: Best Buy a ajouté des services comme Geek Squad alors que les ventes de marchandises comme les CD et les DVD s’estompaient, tandis que Petco et Petsmart ont lancé des marques privées et ajouté des soins vétérinaires, de sorte qu’ils ne se sont pas contentés de rivaliser sur les prix des aliments pour animaux de compagnie. . Dennis a averti que les détaillants en difficulté peuvent s’enfoncer davantage dans les problèmes en réduisant l’empreinte des magasins ou en réduisant le personnel pour réduire les coûts. Cela pourrait conduire à moins de commodité et à un service client plus médiocre, éloignant les acheteurs. “Cela m’inquiète toujours lorsque les entreprises en arrivent à ce point, car les choses qu’elles peuvent faire facilement aggravent généralement les choses”, a-t-il déclaré. “Vous avez l’air de progresser, mais vous finissez parfois par vous couper le muscle.”

3. L’énigme de la marchandise

Bed Bath et ses concurrents vendent bon nombre des mêmes marques nationales, telles que KitchenAid, Nespresso et Mikasa. Pour se différencier, Bed Bath a affronté des concurrents comme Amazon et Macy est sur le prix. Sous Tritton, son ancien PDG, le détaillant a adopté une nouvelle approche de marchandisage. À partir du printemps 2021, elle a lancé neuf marques de distributeur qui ne pouvaient être trouvées que dans ses magasins et sur son site Web. Les étalages des magasins mettaient en évidence les marques privées exclusives mais moins connues, repoussant les marques nationales recherchées par de nombreux acheteurs. La stratégie a fait l’objet d’un examen minutieux car les ventes de Bed Bath ont diminué. Les ventes des magasins comparables ont diminué de 12 % et de 24 % au cours des deux derniers trimestres de l’entreprise par rapport aux mêmes périodes il y a un an. On ne sait pas ce qui se passera avec la collection de marques privées de Bed Bath. La société a abandonné au moins l’un d’entre eux : Wild Sage, une ligne fantaisiste conçue pour les jeunes clients et la décoration des dortoirs. Lors d’un appel avec des investisseurs en juin, la PDG par intérim, Sue Gove, a déclaré qu’un portefeuille de marques privées “a sa place dans notre assortiment” et a présenté Simply Essential comme une réussite. Cette ligne est composée d’articles du quotidien à petit prix tels que des ustensiles de cuisine et des ensembles de draps.

4. Corrections de la chaîne d’approvisionnement

Comme de nombreux autres détaillants, Bed Bath a eu des difficultés avec sa chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie, car les ports ont été encombrés et les habitudes d’achat ont changé. Mais il a également eu des problèmes spécifiques à l’entreprise. Pendant le trimestre des fêtes, le détaillant l’a dit a raté environ 175 millions de dollars de ventes en raison d’une rupture de stock. Puis, plus récemment, il a été coincé avec des piles de stocks excédentaires qu’il ne pouvait pas vendre. Les stocks étaient en hausse d’environ 15 % d’une année sur l’autre à la fin du mois de mai. Saunders de GlobalData a déclaré avoir remarqué des stocks déséquilibrés lors de visites en magasin. Dans certaines catégories, les articles sont empilés presque jusqu’aux chevrons. Dans d’autres, il n’y a pas de stock. “Peu importe à quel point les produits sont géniaux ou à quel point ils sont agréables ou à quel point les gens veulent les acheter”, a-t-il déclaré. “Si vous ne pouvez pas les amener dans les magasins pour les vendre, cela ne fonctionnera pas.” De plus, Bed Bath est en concurrence avec des rivaux qui tentent de se débarrasser des marchandises indésirables. Walmart et Target ont tous deux réduit leurs perspectives de bénéfices car ils devront réduire fortement pour vendre des stocks gonflés, y compris de petits appareils de cuisine et d’autres articles ménagers.

5. “Au revoir” bébé ?