Les enjeux pourraient difficilement être plus élevés pour Mikel Arteta alors qu’il mène Arsenal à quatre miles sur la route pour affronter ses rivaux locaux Tottenham.

Les Gunners occupent la 14e place de la Premier League avec une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de Premier League et de sérieuses questions persistent sur leurs luttes devant le but.

Arsenal affronte une équipe des Spurs, leader de la ligue, pleine de confiance sous Jose Mourinho, après une victoire contre Manchester City et un match nul à Chelsea.

Pour bouleverser le livre de forme et mener Arsenal à une première victoire au derby du nord de Londres à l’extérieur depuis 2014, Arteta doit obtenir chaque place de décision tactique.

Voici cinq problèmes auxquels le patron d’Arsenal est confronté avant le match crucial de dimanche.

Mikel Arteta, à son crédit, a tenté de relancer l’attaque d’Arsenal lors de récents matches en passant d’une défense de cinq à une défense à quatre.

Mais le changement n’a pas fait grand-chose pour améliorer les résultats des Gunners en Premier League. Les quatre arrières ont eu la chance d’échapper à Elland Road avec un point il y a quinze jours et il n’a pas été choisi par les loups dimanche dernier.

La supercherie et les contre-attaques d’Adama Traoré, Daniel Podence et Pedro Neto signifiaient à Arsenal qu’il manquait cruellement un corps supplémentaire en défense.