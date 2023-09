5 prisonniers américains rentrent chez eux après le paiement d’une « rançon » de 6 milliards de dollars au régime iranien

L’Iran et les États-Unis échangent aujourd’hui des prisonniers après que l’administration Biden a libéré 6 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés.

Les autorités affirment que cinq prisonniers recherchés par les États-Unis dans le cadre de l’échange de prisonniers ont été évacués de Téhéran par avion ce matin.

Le Qatar est censé superviser les fonds pour garantir que l’Iran les utilise uniquement à des fins humanitaires. Mais comme l’a rapporté CBN News, certains continuent de qualifier cela de paiement d’une rançon massive pour les otages américains.

« C’est une bonne nouvelle que les otages américains illégalement capturés par le régime iranien rentrent chez eux. Mais payer 6 milliards de dollars de rançon signifie que le régime ne fera que prendre davantage d’otages », a expliqué Mark Dubowitz, président de la Fondation pour la défense des démocraties. « C’est devenu un moyen lucratif d’extorsion internationale pour le guide suprême iranien. »‘

Cela libérera 6 milliards de dollars pour le terrorisme » : l’administrateur Biden conclut un accord avec l’Iran pour 5 otages américains

Les tensions ne diminueront pas entre les deux pays car la menace nucléaire iranienne est plus forte que jamais. Le régime islamique est désormais en train d’enrichir de l’uranium à un niveau plus proche que jamais d’un niveau de qualité militaire.

L’échange de prisonniers et le paiement de 6 milliards de dollars interviennent également dans un contexte de renforcement militaire américain majeur dans le golfe Persique, avec la possibilité que les troupes américaines embarquent et gardent les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, par où transitent 20 % de toutes les expéditions de pétrole. L’Iran a harcelé les pétroliers et en a saisi plusieurs sans aucune raison valable.