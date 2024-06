5 priorités pour le nouveau manager de Barcelone Hansi Flick

Le président Joan Laporta adore exprimer son opinion chaque fois qu’on lui demande, mais il est indéniable qu’il a rendu la vie plus difficile que nécessaire au prédécesseur de Flick, Xavi, avant de finalement donner le coup d’envoi au légendaire milieu de terrain.

Flick faisait partie d’une machine à gagner efficace au Bayern Munich et ne peut pas permettre à quelqu’un qui ne fait même pas partie de l’équipe d’entraîneurs de lui dicter la manière dont il gère ses opérations de football.

Lamine Yamal semble être un talent générationnel, mais les géants catalans ont déjà montré une confiance douteuse à l’égard de l’ailier adolescent. Il a disputé 37 matchs de Liga la saison dernière et dix autres de Ligue des Champions et une telle surcharge ne peut pas continuer. C’est encore un enfant, après tout.

Gavi reviendra également après qu’une blessure au ligament croisé antérieur ait mis fin à sa campagne 2023/24 et le Barça doit faire un meilleur travail en prenant soin de ses stars du futur au cours des deux prochaines années pour empêcher ces blessures affectant sa carrière de se produire si régulièrement.

Le légendaire attaquant polonais a souvent été présenté comme le bouc émissaire de la mauvaise défense du titre en Liga du club, mais il a néanmoins terminé la saison en tant que meilleur buteur avec 19 buts.

Il est peut-être une race différente de finisseur mortel par rapport aux anciennes stars Lionel Messi et Luis Suarez, mais Lewandowski peut clairement encore le couper – il a juste besoin d’un style de jeu défini et de plus de cohérence derrière lui pour s’épanouir à nouveau.

Il ne s’avère peut-être pas être la réponse du Barça aux stars brésiliennes du Real Madrid, Vinicius Junior et Rodrygo, mais il n’a certainement pas eu suffisamment d’occasions de montrer son talent lors de sa première campagne en Catalogne.

Le Barça voudra que Flick fasse preuve d’un peu plus de confiance en Roque en 2024/25 étant donné qu’il s’est séparé de 30 millions d’euros et pourrait finir par débourser un chiffre similaire en modules complémentaires à l’avenir.

Joao Cancelo et Joao Felix sont tous deux désireux de rester au Barça et de nouveaux accords de prêt sont possibles, tandis qu’une autre option bon marché au milieu de terrain défensif sera probablement introduite.

Flick possède suffisamment de connaissances du marché pour prendre des décisions éclairées, mais il devra prendre des décisions rapides et impitoyables concernant les joueurs qu’il souhaite conserver et ceux dont il est heureux de se séparer.