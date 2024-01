Chiara Xie/ZDNET

Le paysage de la technologie mobile en constante évolution et en évolution rapide signifie que ce qui est à la pointe de la technologie aujourd’hui pourrait devenir demain une pièce vintage obsolète. Mais regarder 2024 du point de vue des analystes du secteur, des experts en la matière et des tendances annuelles offre une image plus large et plus nuancée.

Cette année, cinq sujets feront probablement la une des journaux, dicteront les prochains mots à la mode de l’industrie et resteront dans l’esprit de chaque consommateur. Vous entendrez beaucoup plus parler du « PC AI », mais ne laissez pas ce nom obscurcir la réalité : nos smartphones – le plus personnel des ordinateurs – sont également réceptifs à une refonte de l’intelligence artificielle.

Et ce n’est qu’un début, puisque vous trouverez dans la liste ci-dessous d’autres tendances notables, qui ont toutes déjà commencé à prendre forme.

1. L’IA intégrée à l’appareil rend le smartphone « intelligent »



La nouvelle série Samsung Galaxy S24 dispose d’une fonction de traduction en direct, alimentée par l’IA intégrée à l’appareil. Juin Wan/ZDNET

Cette année, les fonctionnalités d’IA générative seront largement intégrées aux smartphones. De la traduction multilingue en temps réel pour une meilleure communication à la synthèse d’heures de mémos vocaux en passant par l’amélioration de la façon dont les caméras de nos smartphones collectent et traitent la lumière pour les photos et les vidéos, nous voyons déjà comment le méli-mélo de l’IA et de l’informatique mobile peut fusionner.

Les nouveaux smartphones Galaxy S24 de Samsung, par exemple, disposent tous d’outils d’IA générative qui exploitent le traitement sur l’appareil et les serveurs basés sur le cloud pour aider les utilisateurs à accomplir les tâches générales quotidiennes de manière plus fiable. Ces fonctionnalités sont optimisées par le premier modèle d’IA destiné aux consommateurs de la société, Galaxy AI, qui fonctionne sur Gemini et Imagen 2 de Google. 1 milliard de smartphones à IA générative qui seront expédiés de manière cumulative entre 2024 et 2027″, déclare Ritesh Bendre, responsable mondial du contenu chez Counterpoint Research.

Qualcomm joue également un rôle majeur ici, avec son chipset phare Snapdragon 8 Gen 3 permettant des gains de performances à tous les niveaux sur les smartphones, avec une amélioration de 20 % du CPU, 30 % du GPU et 41 % du NPU – ce dernier de ce qui est essentiel pour que les appareils effectuent des tâches d’IA générative de manière économe en énergie. Attendez-vous à ce que davantage de téléphones Android phares cette année – ainsi que des casques VR et XR – soient dotés du nouveau processeur de Qualcomm, avec de nombreuses capacités compatibles avec l’IA.

2. Les pliables sont de mieux en mieux (et moins chers)

Le Motorola Razr 2023 était le téléphone pliable le plus abordable l’année dernière, vendu à seulement 499 $. Juin Wan/ZDNET

On peut dire que 2023 a été l’année du pliable, avec presque tous les grands fabricants (à l’exception d’Apple) se joignant à la mêlée avec leur propre téléphone qui change de forme. Google a donné le coup d’envoi avec le Pixel Fold, suivi du retour du Razr de Motorola et de la série Galaxy Z de Samsung. Pour clôturer le tout, OnePlus a lancé l’Open, un combiné téléphone-tablette à 1 699 $ qui a sous-estimé son plus proche concurrent.

Maintenant que les principaux acteurs sont entrés dans la compétition, la grande question cette année est : dans quelle mesure les appareils pliables deviendront-ils plus accessibles ? Avi Greengart, président et analyste principal de Techponentielexplique à ZDNET que tant que les consommateurs seront satisfaits du niveau de performance et des composants de haute technologie pour lesquels ils paient, il n’y aura probablement pas de tendance à la baisse des prix de si tôt.

“Les produits pliables ont une structure inévitablement coûteuse par rapport aux types de barres généraux, même en termes d’affichage uniquement”, ajoute Jene Park, analyste senior chez Counterpoint Research.

Mais il y a de l’espoir. Les opérateurs, qui proposent souvent des remises agressives sur les derniers appareils en échange de la fidélité de leurs clients (lire : accord sur des plans de versement à long terme), restent la principale source de ventes de smartphones aux États-Unis. Le modèle Razr standard de Motorola, qui peut être acheté pour aussi bas que 499 $ au moment de la rédaction de cet article, c’est un autre signe de bonnes choses à venir. Dans cet esprit, 2024 s’annonce comme une suite prometteuse à l’année 2023 des pliables.

3. Qi2 comble une lacune de longue date en matière de recharge



L’iPhone 15 Pro (à gauche) à côté du Samsung Galaxy S23 Ultra (à droite). Juin Wan/ZDNET

Le Wireless Power Consortium (WPC), un comité composé d’Apple, Samsung et Google, milite depuis plus d’un an en faveur de la normalisation de la recharge sans fil Qi2, et 2024 pourrait être l’année où ces efforts porteront leurs fruits. La deuxième génération de chargement Qi promet des bobines magnétiques améliorées pour une alimentation sans fil plus efficace et plus rapide (jusqu’à 15 W), à la fois pour les appareils iOS et Android.

“L’alignement parfait du Qi2 améliore l’efficacité énergétique en réduisant la perte d’énergie qui peut survenir lorsque le téléphone ou le chargeur n’est pas aligné. Tout aussi important, Qi2 réduira considérablement les déchets mis en décharge associés au remplacement du chargeur filaire en raison de la rupture des fiches et de la tension exercée sur cordons de connexion et de déconnexion quotidiens », a déclaré Paul Struhsaker, directeur exécutif de WPC, dans un déclaration l’année dernière.

L’adoption d’une telle technologie comble un fossé de longue date entre les appareils compatibles MagSafe (iPhone 12 et versions ultérieures) et ceux sans cette fonctionnalité, permettant aux utilisateurs d’Android de profiter également des avantages des accessoires de chargement à base d’aimants. Les fabricants d’accessoires comme Anker et Satechi ont déjà commencé à déployer des stations d’accueil et des chargeurs compatibles Qi2. Il appartient désormais aux fabricants de téléphones de payer la seconde moitié de la facture en intégrant les bobines appropriées à l’arrière de leurs appareils. Attendez-vous à ce que ceux-ci arrivent très bientôt.

4. Les objectifs périscopes poussent les caméras vers de plus grandes distances

L’iPhone 15 Pro Max est équipé du premier véritable téléobjectif d’Apple, que la société appelle « Tetraprism ». Jason Hiner/ZDNET

Les objectifs périscope existent sur les smartphones depuis un certain temps, mais au cours de la dernière année (et très probablement en 2024), nous avons vu les fabricants se concentrer encore plus sur la création des meilleures caméras longue distance.

Une caméra périscope est composée d’un prisme, utilisé pour grossir et réfracter la lumière, et d’un objectif aligné verticalement enfermé dans le téléphone. Grâce à lui, les appareils photo des smartphones peuvent capturer des sujets à une distance plus éloignée de manière optique et non via un zoom numérique qui entraînerait autrement une perte de détails et de netteté.

Des entreprises comme Samsung adoptent depuis longtemps les objectifs périscopes pour améliorer les performances de leurs appareils photo, et le modèle le plus récent du Galaxy S24 Ultra en est un excellent exemple. Bien que l’appareil dispose d’un objectif principal de 200 mégapixels, c’est le téléobjectif de 50 MP, capable d’un zoom optique 5x, sur lequel les utilisateurs compteront le plus lorsqu’ils prendront des photos de loin. Le fabricant de téléphones chinois Oppo vient également de publier le Trouver X7 Ultraqui comporte non pas une mais deux lentilles périscopes.

Alors que les fabricants continuent de trouver des moyens de réduire et d’adapter de meilleurs composants dans le cadre des smartphones, ils s’attendent à des appareils photo de meilleure qualité et plus performants en 2024 et au-delà.

5. Une nouvelle classe d’appareils mobiles

Le Rabbit R1 a fait ses débuts au CES 2024, avec un design inspiré des jouets Tamagotchi classiques. Juin Wan/ZDNET

Dans la tendance la plus intrigante de 2024, les appareils mobiles sont désormais proposés dans des formats qui remettent en question les normes de conception conventionnelles. J’en ai moi-même fait l’expérience il y a à peine une semaine au CES, lorsque la startup d’IA Rabbit Inc. a fait une démonstration de son appareil de poche R1. Le R1, réalisé en partenariat avec la société de design Teenage Engineering, est probablement l’un des nombreux gadgets mobiles à venir en 2024 qui vous feront remettre en question l’apparence et la convivialité de votre smartphone existant.

Humane est un autre acteur émergent dans la catégorie des appareils mobiles non traditionnels, avec une épingle IA qui s’accroche à vos vêtements et non à votre poche. Comme le Rabbit R1, le Pin favorise les agents d’IA plutôt que l’interaction humaine avec les applications, ce qui signifie qu’au lieu de laisser l’utilisateur appuyer et faire défiler les interfaces des applications, l’appareil utilise divers modèles d’IA pour communiquer avec les services.

Si un avenir sans application se profile à l’horizon, attendez-vous à ce que des appareils tels que le Rabbit R1 et le Humane AI Pin ouvrent la voie.