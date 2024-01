5 prévisions pour l’année à venir

La taille, l’échelle et le dynamisme du secteur des paiements continuent d’en faire l’un des domaines les plus passionnants de la fintech. En 2024, nous nous attendons à une autre année chargée, alors que de plus en plus d’entreprises se concentreront sur les paiements pour générer des coûts, des revenus, une expérience client et des améliorations opérationnelles.

Getty Images

Même si les tendances à surveiller ne manquent pas en 2024, voici cinq prévisions qui méritent une attention continue :

L’accent mis sur le coût d’acceptation entraînera une attention croissante sur le paiement par banque.

Le coût d’acceptation des paiements est généralement l’une des dépenses les plus importantes pour un commerçant après la paie. À ce titre, la poursuite d’initiatives visant à optimiser les coûts d’acceptation constitue l’un des moyens les plus efficaces d’optimiser les résultats nets. Bien qu’il existe de nombreux leviers à exploiter, notamment l’acheminement au moindre coût et l’acquisition locale, nous constatons que de plus en plus de commerçants cherchent à influencer le comportement de paiement des clients au point de conversion. Selon l’étude Merchant Study 2023 de 451 Research, Voice of the Enterprise: Customer Experience & Commerce, « inciter les clients à utiliser des méthodes de paiement à moindre coût » et « offrir davantage de méthodes de paiement à moindre coût » figurent parmi les cinq principales stratégies de paiement que les commerçants envisagent de mettre en œuvre. en réponse aux conditions économiques.

Alors que les coûts d’acceptation des cartes deviennent un sujet de discorde croissant, le paiement par banque est devenu le point central des efforts des commerçants pour lutter contre les frais d’interchange. L’année 2023 a été riche en activité dans ce domaine. Certaines annonces incluses :

Uber

UBER UBER et AirBnB

ABNB ABNB partenariat avec Stripe pour le paiement par banque

et AirBnB partenariat avec Stripe pour le paiement par banque Adyen s’associe à Plaid pour lancer le paiement par banque en Amérique du Nord début 2024

JP Morgan met en service sa capacité de paiement par banque en partenariat avec Mastercard

MA MA

BNY Mellon s’associe à Trustly pour lancer son offre de paiement par banque, Bankify

Nuvei s’associe à American Express

AXP AXP pour apporter la fonctionnalité « Payer par virement bancaire » de ce dernier aux commerçants britanniques

En 2024, nous prévoyons que davantage de commerçants adopteront le paiement par banque dans le cadre de leurs efforts d’optimisation des coûts. Même si le paiement des factures continuera d’être le cas d’utilisation prédominant, l’acceptation est sur le point de croître dans les secteurs verticaux traditionnels du commerce électronique comme l’habillement et les marchés. Ici, nous nous attendons à voir des tactiques de pilotage des appels d’offres utilisées, telles que l’incitation des clients avec des gains de points de récompense plus élevés sur les achats payés par la banque.

Le sans contact représentera plus de la moitié du volume de cartes en face à face aux États-Unis

La pandémie a déclenché la croissance tant attendue des paiements sans contact aux États-Unis. Après plus d’une décennie d’adoption tiède, la part du sans contact dans le volume de cartes en face-à-face de Visa aux États-Unis s’est accélérée, passant d’un chiffre à un chiffre en 2019 à plus de 40 % lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2023. Soutenus par la dynamique continue de la consommation et par des tendances favorables en matière d’émission et d’acceptation, nous prévoyons que ce chiffre dépassera 50 % d’ici la fin de l’année.

L’augmentation significative de l’émission de cartes sans contact au cours des cinq dernières années a constitué un important moteur de croissance du paiement sans contact. Selon l’enquête 2023 Disruptive Experiences Consumer Survey de 451 Research, les deux tiers des consommateurs américains disposent désormais d’une carte sans contact, et environ la moitié de l’ensemble des consommateurs utilisent leur carte pour effectuer des achats. Chose encourageante pour les émetteurs de cartes, parmi les utilisateurs de cartes sans contact, deux sur cinq nous disent qu’ils utilisent leur carte plus fréquemment grâce à la fonctionnalité Tap-to-Pay. C’est particulièrement le cas pour les transactions de faible montant dans les secteurs verticaux à haut débit comme la commodité et le service rapide, où l’argent liquide est traditionnellement la solution.

Du côté de l’acceptation, le sans contact continue de gagner du terrain dans des secteurs verticaux critiques comme le transport en commun et l’épicerie. KrogerKR, par exemple, a commencé à accepter le paiement sans contact l’année dernière, tandis qu’en juin, le MTA de New York a annoncé avoir enregistré plus d’un milliard de paiements sans contact depuis son lancement. Nous considérons également les capacités d’acceptation Tap-to-Pay récemment lancées sur les smartphones iOS et Android comme un moteur de croissance important, en particulier parmi les petits commerçants qui peuvent désormais permettre les paiements sans contact sans avoir besoin d’acheter de matériel périphérique.

PCI DSS 4.0 en surprendra beaucoup

Depuis près de deux décennies, les entreprises et leurs partenaires de paiement se tournent vers les normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) pour obtenir des directives sur la manière d’atténuer les risques liés aux données de paiement. La dernière itération, PCI DSS 4.0, introduit des changements importants auxquels les entreprises doivent s’adapter avant la date limite de mars 2025. Une enquête du deuxième trimestre 2023 menée par 451 Research de S&P Global Market Intelligence et commandée par Bluefin dresse un tableau sombre de l’état de préparation des entreprises. Moins d’un tiers (31 %) des professionnels de la sécurité des données de paiement interrogés ont indiqué avoir une bonne compréhension de toutes les exigences associées à la norme PCI DSS 4.0. En outre, près de la moitié (49 %) des personnes interrogées ont indiqué que leur organisation n’avait pas encore commencé à mettre en œuvre les modifications liées à la norme PCI DSS 4.0, et 90 % ont fait part de leurs inquiétudes quant au respect du calendrier PCI DSS 4.0.

En 2024, nous nous attendons à ce que de nombreuses entreprises se démènent pour se familiariser avec les exigences de la norme PCI DSS 4.0 et mettre leur organisation en conformité. Il est révélateur que près des deux tiers des personnes interrogées (64 %) déclarent qu’elles accepteraient probablement ou très probablement une prolongation du délai si elle était disponible. Le manque de préparation devrait créer une opportunité pour les fournisseurs qui peuvent aider les entreprises à faire abstraction des complexités opérationnelles et techniques liées à la mise en conformité. Nous pensons que ce sera particulièrement le cas pour les fournisseurs dotés de capacités de tokenisation et de stockage qui peuvent aider à mettre en place un nouveau cadre d’entreprise pour la sécurité et la convivialité des informations personnelles.

Une opportunité croissante au point de vente va émerger

Le transfert de responsabilité EMV aux États-Unis, entré en vigueur en octobre 2015, obligeait les commerçants à mettre à niveau leurs terminaux de point de vente (POS) vers des appareils compatibles avec les puces EMV, sous peine d’assumer la responsabilité de toute perte due à la fraude. Cela a déclenché une vague sans précédent de modernisation du matériel de point de vente à travers le pays. Les données les plus récentes de VisaV montrent que 3,7 millions de commerçants américains acceptaient les cartes EMV en septembre 2019, contre 392 000 en septembre 2015. Avec la durée de vie typique d’un terminal de point de vente allant de 5 à 10 ans, le marché américain entre à nouveau un grand cycle de rafraîchissement.

En 2024, nous prévoyons qu’un nombre croissant de commerçants américains envisageront d’acheter de nouveaux terminaux de point de vente alors que leurs appareils de la génération actuelle approchent de leur fin de vie. Cela devrait être particulièrement vrai pour les pionniers qui ont achevé leur déploiement EMV en 2014. Nous pensons que l’accent mis sur les points de vente sera encore renforcé par la norme PCI DSS 4.0, qui impose le respect de diverses nouvelles exigences en matière de sécurité des données de paiement d’ici 2025.

Nous prévoyons que l’année prochaine marquera l’ouverture d’un point d’entrée unique en magasin pour les processeurs de paiement tels qu’Adyen, Stripe Inc. et Cybersource, qui ont apporté des améliorations significatives à leurs capacités de point de vente au cours des dernières années. Cela pourrait créer une opportunité pour ces processeurs de paiement traditionnellement centrés sur le commerce électronique de favoriser l’adoption de leurs capacités omnicanales.

Le côté obscur de l’IA générative ciblera les services financiers

Le potentiel de l’IA générative pour transformer les services financiers est énorme, mais le côté obscur de cette technologie apparaît à mesure que les fraudeurs l’utilisent comme arme contre le secteur. À partir de 2023, des services tels que FraudGPT et WormGPT sont apparus en vente sur le dark web, permettant aux fraudeurs de libérer de grands modèles de langage (LLM) pour des cas d’utilisation, notamment la création de code malveillant et la production d’e-mails de phishing hautement ciblés. En juin, le Consumer Financial Protection Bureau et le Federal Bureau of Investigation ont mis en garde contre les risques croissants que les cybercriminels exploitent les outils d’IA pour les chatbots d’usurpation d’identité et les deepfakes vocaux et vidéo.

Nous pensons que les LLM entre les mains des pirates informatiques et des réseaux du crime organisé pourraient accélérer l’efficience et l’efficacité de nombreux types d’attaques frauduleuses tout au long de 2024, en particulier les piratages de comptes et la fraude sur les nouveaux comptes. L’émergence d’identités synthétiques – des identités qui mélangent des éléments de données réels et falsifiés – pourrait également être favorisée par GenAI, améliorant ainsi la capacité des criminels à passer inaperçus à travers les processus de vérification d’identité des institutions financières. Au-delà des rachats de comptes financiers, nous constatons que l’impact s’étend aux programmes de récompenses des détaillants, en particulier dans des secteurs verticaux tels que les voyages et la restauration. Considérez que parmi les commerçants qui ont constaté une augmentation de la fraude au cours de l’année écoulée, près d’un tiers (31 %) ont indiqué avoir constaté une augmentation notable de la fraude sur les nouveaux comptes, et un quart disent la même chose en ce qui concerne les piratages de comptes, selon Voice of de 451 Research. l’entreprise : expérience client et commerce, étude marchand 2023.

Il est encourageant de constater récemment que les fournisseurs de services de prévention de la fraude ont progressé grâce à GenAI, à la fois en termes d’exploitation et de ciblage des fraudeurs qui ont utilisé cette technologie comme une arme. Au minimum, nous nous attendons à ce que la plupart des fournisseurs de solutions de prévention de la fraude aient un récit GenAI en 2024.

Suivez-moi sur Twitter.