5 premiers pronostics du Super Bowl 2024 alors que les 49ers et les Chiefs s’apprêtent à s’affronter : sera-ce le dernier match de Travis Kelce ?

super Bowl LVIII est prêt, alors que les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s’affronteront à Las Vegas pour le Trophée Lombardi. Les Chiefs semblent avoir surmonté leurs difficultés offensives de la saison régulière et ont même remporté deux matchs éliminatoires sur la route en tant qu’outsider contre les Bills de Buffalo et les Ravens de Baltimore, têtes de série n°1. Quant aux 49ers, tête de série n°1 de la NFC grattée par les Packers de Green Bay et les Lions de Détroit pour revenir au Big Game.

C’est une revanche de super Bowl LIV il y a quatre ans, où Patrick Mahomes battait Jimmy Garoppolo pour sa première victoire au Super Bowl. Brock Purdy est au centre des 49ers ces jours-ci, et en tant qu’ancien “M. Irrelevant”, il deviendra le quart-arrière le moins bien repêché à avoir jamais commencé un Super Bowl. Que nous réserve cette confrontation ? Aura-t-il beaucoup de points ou plus de défense ? Qui remportera le titre de MVP du Super Bowl ? Décomposons cinq premières prédictions pour notre dernier match de 2023 NFL saison.

La semaine dernière, Mahomes est devenu le premier quart-arrière à ne pas être limogé et à ne pas retourner le ballon lors de trois matchs consécutifs en séries éliminatoires depuis le Super Bowl de l’année dernière, mais il a été battu à deux reprises contre les Ravens. Faire pression sur le quart-arrière sera un point important pour l’unité de Steve Wilks.

La défense des 49ers a connu des difficultés en séries éliminatoires, accordant en moyenne 386 verges au total par match, ce qui la classe au 6e rang parmi les huit équipes qui ont disputé au moins deux matchs éliminatoires cette année. Bosa va prendre sur lui de changer la donne. En 11 matchs éliminatoires, Bosa a enregistré 10 sacs. Il est arrivé à Mahomes une fois lors de leur dernière rencontre du Super Bowl. Cette fois, il atteint le quarterback à deux reprises.

Le match se résume à un entraînement crucial au quatrième trimestre

Lors du dernier match du Super Bowl entre ces deux équipes, les Chiefs perdaient 10 points au début du quatrième quart. Cependant, l’offensive de Mahomes a marqué 21 points sans réponse pour gagner par 11. Nous ne verrons pas autant de buts dans la dernière strophe cette fois-ci, mais le ballon sera entre les mains de Purdy avec une chance de gagner le match tard.

Mené 24-20 à deux minutes de la fin du match, l’offensive des 49ers entre sur le terrain suite à un touchback de Tommy Townsend. Purdy commence à capter des gros jeux dans les airs, d’abord sur un écran de Christian McCaffrey qui capte 12 verges, suivi d’un ramassage de 10 verges de George Kittle, puis d’un attrapé et d’une course de 20 verges de Brandon Aiyuk. Il semble que San Francisco va y parvenir. Après tout, Purdy n’a réalisé aucun disque gagnant en saison régulière et deux disques gagnants en deux matchs éliminatoires. Cependant, ce n’est pas destiné aux fans des 49ers, car Purdy et Deebo Samuel ne sont pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le timing, ce qui conduit à une interception de Nick Bolton.

Les Chiefs gagnent tandis que les Under frappent

Les 49ers se sont révélés légèrement favoris face aux Chiefs, mais la ligne a immédiatement commencé à se déplacer en direction de Kansas City. Les gens se rendent compte qu’obtenir Mahomes avec plus d’argent est un pari automatique, tout comme c’était le cas lors du Super Bowl de l’année dernière. Il sera intéressant de voir comment la ligne évoluera au cours des deux prochaines semaines, mais les outsiders ont une fiche de 3-0 contre l’écart lors des trois derniers Super Bowls. Les favoris sont 29-26-2 de tous les temps.

Mahomes a une fiche de 10-1-1 contre l’écart dans sa carrière d’opprimé, et de 9-3 d’affilée. Il a également une fiche de 3-0 en tant qu’outsider dans sa carrière en séries éliminatoires, avec deux de ces victoires au cours des deux dernières semaines.

Les Chiefs ont mené pendant 2:05:36 ces séries éliminatoires. Il s’agit du quatrième record d’une équipe entrant dans le Super Bowl depuis 2000. Quant aux 49ers, ils ont mené pendant 27 :30. C’est le moins de temps qu’une équipe a mené au Super Bowl depuis 2000. Les Chiefs ont également la meilleure défense de l’ère Andy Reid avec 17,3 points par match accordés en saison régulière et 13,7 points par match accordés en trois matchs éliminatoires. . Les Chiefs ne vont pas gaspiller la meilleure défense que Mahomes ait jamais eue et cimenteront cette équipe en tant que dynastie.

C’est aussi pourquoi je propose ce jeu en Under. Les Under ont une fiche de 14-6 dans les matchs des Chiefs cette année et de 9-9-1 dans les matchs des 49ers. Les Chiefs n’avaient pas besoin d’une explosion offensive pour vaincre les Ravens, tandis que les 49ers devaient créer une explosion offensive en seconde période juste pour avoir une chance contre Detroit.

Mahomes remporte le titre de MVP du Super Bowl

Au total, 12 des 17 derniers MVP du Super Bowl ont été les quarterbacks de l’équipe gagnante. En fait, lorsque Kansas City a battu San Francisco en 2020, j’ai pensé que c’était Damien Williams qui aurait dû remporter le titre de MVP du Super Bowl, pas Mahomes. Mahomes a retourné le ballon deux fois tandis que Williams a réalisé une moyenne de 6,1 verges par course sur 17 courses et a marqué une fois au sol et une fois dans les airs. Mais MVP est une récompense de quart-arrière, que ce soit en saison régulière ou au Super Bowl.

Je prédis que Mahomes deviendra le premier joueur à remporter trois titres de MVP du Super Bowl en cinq ans. Un autre MVP du Super Bowl ferait de lui le troisième joueur de l’histoire. NFL histoire de remporter trois MVP du Super Bowl, aux côtés de Joe Montana (3) et Tom Brady (5).

Les spéculations sur la retraite de Travis Kelce s’intensifient

Kelce est déjà un membre du Temple de la renommée du football professionnel et également une légende des séries éliminatoires de la NFL. Il se classe actuellement deuxième pour les verges sur réception en séries éliminatoires (1 810), premier pour les réceptions en séries éliminatoires (156) et deuxième pour les touchés sur réception en séries éliminatoires (19).

Après sa troisième victoire au Super Bowl au cours de laquelle il marque un touchdown, avec Taylor Swift à ses côtés alors que des confettis tombent du ciel, Kelce fait un commentaire effrayant concernant son avenir, disant qu’il va prendre un certain temps pour réfléchir à la suite. Cela accélère les spéculations sur la retraite, et Kelce finit par s’éloigner cette intersaison, tout comme son frère.