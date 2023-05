5 prédictions audacieuses incroyablement précoces pour la saison 2023

Les fans de football de l’ACC n’ont qu’à attendre quelques mois avant que leurs équipes préférées ne reviennent en action.

Bien qu’il puisse être négligé par certaines des autres ligues, nous pourrions vivre une année passionnante en ce qui concerne le football de l’ACC.

Cela a tout à voir avec le fait que Clemson est toujours une puissance prééminente dans la conférence, ainsi que l’État de Floride, la Caroline du Nord et potentiellement Miami en hausse. Toutes les équipes n’auront pas l’année qu’elles espéraient, mais nous avons vu l’ACC proposer des équipes incroyablement solides au sommet de sa ligue. Quant aux habitants de la cave, eh bien, n’en parlons pas…

Voici cinq prédictions audacieuses bien trop précoces qui se réalisent absolument dans l’ACC cette année.

Football ACC: 5 prédictions audacieuses bien trop tôt pour la saison universitaire 2023

5. Les fans de Miami vont se demander si Mario Cristobal était une prière exaucée

Les fans des Hurricanes de Miami ne vont pas aimer ça, mais il ne s’agira pas de U, ou de The U, cette saison. Je pensais que la première saison de Mario Cristobal à Coral Gables était plutôt préoccupante. Cependant, je suis prêt à comprendre à quel point il peut être difficile de renverser la vapeur. Malheureusement, cela va probablement être une situation où cela n’apparaîtra pas avant la troisième année.

Il s’agit pour Cristobal de pouvoir recruter à un niveau auquel nous nous sommes habitués en Oregon. Il a peut-être eu l’argent de Phil Knight à ses côtés à Eugene, mais Miami n’a jamais été un endroit qui a époustouflé les recrues avec ses ressources. Bien que cela puisse changer, il s’agit d’avoir les meilleurs joueurs du sud de la Floride qui restent à la maison pour jouer au football universitaire, tout comme Cristobal l’a fait il y a des années.

Je m’attends à ce que Miami aille jouer au bowling cette année, mais les Canes ne seront qu’une équipe de milieu de peloton dans l’ACC cette saison. Ce n’est pas la fin du monde, mais je comprendrais comment certains fans perdraient patience. Certains métiers sont plus durs que d’autres. L’Oregon est en grande partie autonome depuis les années Mike Bellotti, tandis que The U n’est plus The U depuis que Greg Olsen y était. Soyez patient, vous tous.

Il n’y a pas encore de raison de chasser Cristobal de la ville, mais la troisième année sera décisive pour lui.