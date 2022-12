5 policiers de Louisiane inculpés dans la mort d’un homme noir en 2019

Cinq agents des forces de l’ordre de Louisiane ont été inculpés de crimes d’État allant de l’homicide par négligence à la malversation jeudi lors de l’arrestation meurtrière de Ronald Greene en 2019. Ce sont les premières accusations à émerger d’un décès que les autorités ont initialement imputé à un accident de voiture avant que la vidéo d’une caméra corporelle longtemps supprimée ne montre des officiers blancs battant, étourdissant et traînant l’automobiliste noir alors qu’il gémissait: “J’ai peur!”

La mort sanglante de Greene sur le bord d’une route dans le nord-est rural de la Louisiane a attiré peu d’attention jusqu’à ce qu’une enquête de l’Associated Press révèle une dissimulation et incite à examiner les hauts responsables de la police de l’État de Louisiane, un examen approfondi de l’agence par le ministère américain de la Justice et une enquête législative examinant maintenant ce Le gouverneur John Bel Edwards le savait et quand il le savait.

Le Master Trooper Kory York, qui a été vu sur les images de la caméra corporelle, traînant Greene par les chaînes de la cheville et laissant l’homme costaud face contre terre pendant plus de neuf minutes, faisait face aux accusations les plus graves d’un grand jury d’État. York a été accusé d’homicide par négligence et de 10 chefs d’accusation de malversation dans le bureau.

(La vidéo peut être visionnée ici. AVERTISSEMENT : Contient du contenu dérangeant.)

D’autres, dont un adjoint du shérif de la paroisse de l’Union et trois autres soldats, ont été accusés de malversation et d’entrave à la justice.

“Nous sommes tous ravis des actes d’accusation, mais vont-ils vraiment payer pour cela?” a déclaré la mère de Greene, Mona Hardin, qui pendant plus de trois ans a maintenu la pression sur les enquêteurs étatiques et fédéraux et a juré de ne pas enterrer les restes incinérés de son “Ronnie” jusqu’à ce qu’elle obtienne justice. “Aussi heureux que nous soyons, nous voulons que quelque chose colle.”

Greene est vu sur une photo non datée fournie par sa famille. Cinq policiers ont été inculpés jeudi pour sa mort en 2019. (Photo de famille/Associated Press)

Officiellement jugé un homicide

Le procureur de district de Union Parish, John Belton, a présenté des mandats d’arrêt contre les cinq officiers inculpés.

Belton avait longtemps retardé la poursuite des accusations portées contre l’État à la demande du ministère américain de la Justice, qui mène une enquête criminelle distincte. Mais au fur et à mesure que les années passaient et que les procureurs fédéraux devenaient de plus en plus sceptiques, ils pouvaient prouver que les officiers avaient agi “délibérément” – un élément clé des accusations de droits civils qu’ils envisageaient – ​​ils ont donné à Belton le feu vert ce printemps pour convoquer un grand jury d’État.

Depuis le mois dernier, ce panel a examiné des preuves et des témoignages détaillés liés à l’usage de la force par les soldats et à leur décision de laisser Greene menotté pendant plusieurs minutes avant d’apporter son aide. Et pour la première fois dans l’affaire, un expert médical a qualifié la mort de Greene d’homicide.

Cette image de la vidéo de la caméra portée sur le corps du soldat de l’État de Louisiane, le lieutenant John Clary, montre le soldat Kory York debout au-dessus de Greene qui est allongé sur le ventre. (Police de l’État de Louisiane/Associated Press)

L’enquête du grand jury fédéral, qui s’est élargie l’année dernière pour déterminer si les cuivres de la police d’État ont entravé la justice pour protéger les soldats, reste ouverte et les procureurs ont été discrets quant au moment où le comité pourrait prendre une décision sur les accusations.

La mort de Greene le 10 mai 2019 a été entourée de secret depuis le début, lorsque les autorités ont déclaré à des proches en deuil que l’homme de 49 ans était décédé dans un accident de voiture à la fin d’une poursuite à grande vitesse près de Monroe – un récit remis en question par ses deux famille et même un médecin des urgences qui a noté le corps battu de Greene. Pourtant, le rapport d’un coroner a répertorié la cause du décès de Greene comme un accident de voiture, un rapport d’accident de la police d’État a omis toute mention de soldats utilisant la force et 462 jours se sont écoulés avant que la police d’État ne commence une enquête interne.

Pendant tout ce temps, la vidéo de la caméra corporelle est restée si secrète qu’elle a été dissimulée lors de l’autopsie initiale de Greene et les responsables d’Edwards ont décliné les demandes répétées de la publier, citant des enquêtes en cours.

Mais l’année dernière, l’AP a obtenu et publié les images qui montraient ce qui s’était réellement passé : des soldats envahissant la voiture de Greene, l’étourdissant à plusieurs reprises, le frappant à la tête, le traînant par les fers à la cheville et le laissant couché au sol pendant plus de neuf ans. minutes. Parfois, on pouvait entendre Greene implorer sa miséricorde et gémir : “Je suis ton frère ! J’ai peur ! J’ai peur !”

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, parle de l’enquête sur la mort de Greene à Baton Rouge le 1er février. (Matthieu Hinton/Associated Press)

Plusieurs cas similaires

À un moment donné, un soldat ordonne à Greene de “s’allonger sur ton putain de ventre comme je te l’ai dit!” – une tactique d’utilisation de la force que les experts ont critiquée comme dangereuse et susceptible d’avoir restreint sa respiration. On peut également entendre l’adjoint du shérif se moquer, “Ouais, ouais, ça fait mal, n’est-ce pas?”

Fallout a amené un examen fédéral non seulement sur les soldats, mais aussi sur la question de savoir si les hauts gradés ont fait obstruction à la justice pour les protéger.

Les enquêteurs se sont concentrés sur une réunion au cours de laquelle des détectives ont déclaré que les commandants de la police de l’État avaient fait pression sur eux pour qu’ils suspendent l’arrestation d’un soldat vu sur une vidéo de caméra corporelle frappant Greene à la tête et se vantant plus tard : “J’ai battu le foutu toujours vivant de lui.” Ce soldat, Chris Hollingsworth, était largement considéré comme le plus coupable de la demi-douzaine d’officiers impliqués, mais il est décédé dans un accident à un seul véhicule à grande vitesse en 2020 quelques heures seulement après avoir été informé qu’il serait licencié pour son rôle dans L’arrestation de Greene.

L’AP a découvert plus tard que l’arrestation de Greene faisait partie d’au moins une douzaine de cas au cours de la dernière décennie dans lesquels des soldats de la police d’État ou leurs patrons ont ignoré ou dissimulé des preuves de passages à tabac d’hommes principalement noirs, détourné le blâme et entravé les efforts pour éliminer les fautes. Des dizaines de soldats actuels et anciens ont déclaré que les passages à tabac étaient encouragés par une culture d’impunité, de népotisme et, dans certains cas, de racisme.

De tels rapports ont été cités par le ministère américain de la Justice cette année lors du lancement d’une vaste enquête sur les droits civils dans la police de l’État de Louisiane, la première enquête “modèle ou pratique” d’un organisme d’application de la loi à l’échelle de l’État depuis plus de deux décennies.

L’examen s’est également tourné vers les actions du gouverneur démocrate, qui supervise la police d’État.

Un panel législatif a lancé une enquête “à tous les niveaux” sur la gestion de l’affaire Greene par l’État cette année après que l’AP a rapporté qu’Edwards avait été informé en quelques heures que les soldats arrêtant Greene se livraient à une “lutte violente et longue”, mais sont restés pour la plupart silencieux pendant deux ans alors que la police continuait d’insister sur la théorie de l’accident de voiture.

Un autre rapport de l’AP a révélé qu’Edwards avait regardé en privé une vidéo clé de l’arrestation mortelle de Greene six mois avant que les procureurs de l’État ne disent qu’ils savaient même qu’elle existait, et ni le gouverneur, ni son personnel, ni la police de l’État n’ont agi d’urgence pour mettre les images entre les mains de ceux qui ont le pouvoir d’engager des poursuites.

Edwards a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait rien fait pour influencer ou entraver l’enquête Greene et a décrit les actions des soldats comme étant à la fois criminelles et racistes. Mais il n’a pas encore témoigné devant le panel législatif, affirmant qu’il n’avait pas pu se présenter à une audience le mois dernier, mais qu’il avait plutôt assisté à une cérémonie d’inauguration d’un projet d’infrastructure.

“Le gouverneur a été cohérent dans ses déclarations publiques qu’il a l’intention de coopérer”, a déclaré un porte-parole à l’AP. “Cela n’a pas changé.”