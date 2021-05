Les officiers et l’un des membres de leur famille font l’objet d’une enquête pour sédition possible, a annoncé jeudi la police de Ludwigsburg, une ville du sud du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne.

Après avoir fouillé les maisons et les biens des policiers, les enquêteurs ont saisi des smartphones et d’autres appareils électroniques des suspects, dont quatre sont attachés au siège de la police dans la capitale de l’État, Stuttgart. La cinquième personne impliquée sert dans l’unité de technologie et de logistique.

Un suspect aurait enregistré des photos et des vidéos avec « Contenu inflammatoire » sur son smartphone et les a partagés dans une discussion de groupe avec des collègues. UNE « Numéro à deux chiffres » des éléments de contenu haineux ont été échangés de cette manière, dont certains comprenaient des symboles d’organisations interdites, a déclaré la police.

Outre les cinq suspects, trois autres agents ont été sanctionnés dans le cadre de l’affaire. Au total, huit agents ont été suspendus dans l’attente d’une enquête.

Dans une affaire similaire, 29 policiers de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie ont été suspendus l’année dernière après avoir découvert qu’ils avaient partagé de la propagande d’extrême droite dans des groupes WhatsApp.

L’Allemagne a intensifié ses efforts pour détecter et éliminer ceux qui ont des opinions d’extrême droite de ses forces de sécurité ces dernières années. Selon un rapport publié l’année dernière par l’Office fédéral pour la protection de la Constitution, il y a eu plus de 1400 cas présumés d’extrémisme de droite dans la police, l’armée et d’autres forces de sécurité entre 2017 et 2020.

Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer a déclaré à l’époque que les chiffres ne représentaient qu’une infime minorité de militaires, tandis que « Plus de 99% » des agents de sécurité ont respecté la loi.

Seehofer a déclaré ce mois-ci que les attaques d’extrémistes de droite «La plus grande menace» A l’Allemagne.

