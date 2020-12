Manchester United a mis les derniers départs lents derrière eux alors qu’ils remportaient une victoire catégorique 6-2 contre Leeds United grâce à quatre buts en première période.

Scott McTominay a mis United sur la bonne voie pour la victoire en marquant dans les deuxième et troisième minutes. Le milieu de terrain a fouillé un effort de l’extérieur de la zone dans le coin inférieur avant de faire irruption dans la surface pour ajouter son second.

Bruno Fernandes a marqué le troisième des Red Devils à la 20e minute, martelant dans le coin inférieur après une contre-attaque rapide, tandis que Victor Lindelof a marqué un but rare dans un coin pour augmenter l’avance.

Leeds a marqué un but en arrière dans un coin de leur propre chef alors que Liam Cooper est monté le plus haut pour entrer sur le centre de Raphinha avant la mi-temps.

Anthony Martial et Raphinha ont eu des occasions en seconde période, tandis que Daniel James a reçu un carton jaune pour avoir plongé dans la surface de Leeds.

James a fait amende honorable peu de temps après en recevant le ballon de McTominay et en marquant sous Illan Meslier, tandis que Fernandes a ajouté son deuxième sur penalty et Stuart Dallas a marqué une consolation pour les visiteurs.

La victoire dominante de United sur leur vieil ennemi les a fait entrer dans le top quatre et a prolongé leur impressionnante course en Premier League à six victoires lors de leurs sept derniers matchs.

Voici cinq points de discussion d’Old Trafford.