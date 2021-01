Manchester United est en tête de la Premier League pour la première fois en deux ans et demi alors que la frappe déviée de Paul Pogba en deuxième période était suffisante pour les voir dépasser Burnley à Turf Moor.

Le Français a volé depuis le bord de la zone après avoir été mis en place par Marcus Rashford pour gagner les trois points pour les Red Devils.

Cela est venu après qu’Harry Maguire ait vu un but en première mi-temps exclu par l’arbitre Kevin Friend, tandis que l’officiel a choisi de ne pas envoyer Robbie Brady ou Luke Shaw pour des incidents à quelques secondes d’intervalle avant la tête interdite de Maguire.

Le résultat laisse Burnley avec 16 points en 16 matchs, cinq points d’avance sur Fulham qui occupe la dernière place de relégation.

Voici 5 points de discussion de Turf Moor …

C’était une vieille première mi-temps chargée pour l’arbitre Kevin Friend.

Nous avons eu l’une des instances de VAR les plus bizarres alors que Friend a soufflé pour une faute de Robbie Brady de Burnley avec Edinson Cavani au but et a émis un carton jaune.

Mais il a ensuite été demandé à l’officiel de vérifier s’il y avait eu une faute digne d’un carton rouge de Luke Shaw à l’autre bout du terrain avant que United ne brise le terrain.