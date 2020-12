Liverpool a battu Crystal Palace pour envoyer un message inquiétant de son intention de titre à Selhurst Park.

Les Reds ont pris les devants après seulement la troisième minute lorsque Takumi Minamino a renvoyé à la maison après avoir été retrouvé par Sadio Mane, mais Palace a semblé riposter et a eu quelques bonnes occasions de niveler.

Cependant, Liverpool a pris le contrôle vers la fin de la première période et a frappé Mane et Roberto Firmino, avant que les visiteurs ne se déchaînent en seconde période.

Jordan Henderson est rentré du bord de la surface pour porter le score à 4-0, avant que Mohamed Salah ne quitte le banc pour donner le coup d’envoi à Firmino pour le cinquième avant d’en attraper deux lui-même.

Voici les points de discussion du jeu.

Après avoir déployé l’une de ces feuilles d’équipe dans laquelle l’attention était attirée sur qui n’était pas dessus plutôt que sur qui était, Klopp a été presque instantanément récompensé par le premier but de Minamino en Premier League.

Un an jour pour jour depuis la signature pour les Reds et après avoir vu Diogo Jota entrer dans l’équipe et cliquer instantanément, cela n’a pas été la plus facile des introductions au football anglais pour l’attaquant japonais.

Qu’on le veuille ou non, Minamino sera toujours jugé lors de sa première apparition à Anfield, sous les couleurs du Red Bull Salzburg alors qu’il a absolument ébloui contre les Reds en Ligue des champions en octobre dernier.