Manchester United a regagné la première place de la Premier League avec une victoire à Fulham alors qu’ils répondaient au défi lancé par Manchester City plus tôt mercredi.

United a commencé lentement et a été surpris en train de faire la sieste alors qu’Ademola Lookman ouvrait le score à la cinquième minute, tirant sur le fantastique ballon traversant d’Andre-Frank Anguissa.

Mais l’avance n’a duré que 16 minutes, car Edinson Cavani a réagi le plus rapidement à la mauvaise poussée d’Alphonse Areola pour tirer à bout portant.

Les deux équipes sont entrées à la mi-temps tout carré et il a fallu attendre le moment de magie de Paul Pogba à la 65e minute pour que chaque côté devance. Le milieu de terrain a ramassé le ballon à droite de la surface, s’est déplacé à l’intérieur et a tiré un effort sublime dans le coin le plus éloigné avec ce qui s’est avéré être le gagnant.

Le résultat signifie que United revient au sommet de la Premier League avec une avance de deux points, alors que les rivaux au titre Leicester et Manchester City se sont battus respectivement 2-0 contre Chelsea et Aston Villa plus tôt cette semaine.

Voici cinq points de discussion de Craven Cottage.

Comme d’habitude, Bruno Fernandes était au centre de l’action pour Manchester United et a récolté une autre passe pour ajouter à son pillage.

Faisant sa 50e apparition pour les Red Devils, Fernandes a martelé le poteau quelques instants avant que son centre ne soit paré par Alphonse Areola sur le chemin d’Edinson Cavani pour l’égalisation.