Le vainqueur du temps supplémentaire de Pedro Neto a stupéfié Chelsea alors que les Wolves venaient de l’arrière pour gagner 2-1 à Molineux mardi soir.

Les Bleus ont commencé le plus brillant des côtés et ont pris la tête en début de seconde période grâce à Olivier Giroud. Le Français s’est accroché au centre de Ben Chilwell pour frapper sous Rui Patricio, la technologie de la ligne de but confirmant que la frappe de la 49e minute s’était effondrée.

Mais les Wolves – qui ont vu la frappe de Fabio Silva exclue pour hors-jeu – se sont bien ralliés et Daniel Podence les a mis au niveau avec une frappe déviée après un jeu de jambes astucieux dans la surface.

Les hôtes ont reçu une pénalité tardivement alors que Pedro Neto tombait sous le défi de Reece James, mais VAR est intervenu à juste titre pour marquer le coup de pied car aucun contact n’a été établi.

Mais les loups ont continué à venir et Neto a terminé une contre-attaque incisive pour sceller les trois points pour les hommes de Nuno Espirito Santo alors que Chelsea gaspillait sa chance de prendre le dessus.

Voici cinq points de discussion de Molineux.

La question sur les lèvres des fans des Wolves ces dernières semaines: « Qui peut intervenir en l’absence de Raul Jimenez? »

Beaucoup pensaient que le fardeau retomberait sur Adama Traoré, mais l’international espagnol s’est retrouvé sur le banc après avoir échoué à faire impression lors de la défaite face à Aston Villa.