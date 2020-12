Liverpool a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions un soir où leurs jeunes talents ont brillé face à leurs problèmes de blessures croissants.

L’adolescent Curtis Jones a failli marquer deux fois dans les 20 premières minutes à Anfield, son deuxième effort à distance rebondissant sur un poteau.

C’est Jones qui a marqué le seul but juste avant l’heure de jeu, retournant un centre de Neco Williams qui avait été manqué par le gardien de but en visite Andre Onana.

Le buteur des Reds Caoimhin Kelleher – qui avait été préféré à Adrian dans le but de Liverpool à la place d’Alisson blessé – a effectué un bel arrêt tardif de Klaas-Jan Huntelaar pour préserver la victoire qui assure la qualification en tant que vainqueur de groupe.

Voici les points de discussion du jeu.

Avec Alisson absent, il se pourrait que la décision de Klopp d’aller avec Kelleher et non Adrian dans le but ait autant à voir avec le reste de ses joueurs qu’avec les gardiens de but eux-mêmes.

C’était au début de l’affrontement à l’extérieur à Ajax où on pouvait voir Joe Gomez, habituellement imperturbable, tirer des poignards en direction de l’ancien gardien de but de West Ham qui, bien que n’étant pas entièrement en faute, venait d’être sur les lieux des crimes à Aston Villa ( 7-2) et Everton (2-2).

Jetez la sortie de la Ligue des champions la saison dernière à l’Atletico Madrid et il se pourrait que les joueurs de Liverpool aient eu la tête brûlée par l’Espagnol, qui a regardé Kelleher, 22 ans, obtenir le signe de tête ici.