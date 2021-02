Leicester a produit un retour tardif remarquable pour condamner Liverpool, championne de Premier League, à une troisième défaite consécutive et laisser les Reds transpirer dans le top quatre.

Liverpool a dominé une grande partie de la première heure et a pris les devants grâce à la frappe de curling de Mohamed Salah à la 67e minute.

Mais le coup franc pétillant de James Maddison a égalisé à la 78e minute, incitant les visiteurs à s’effondrer de façon spectaculaire au King Power.

Un mélange entre Alisson et Ozan Kabak a offert à Jamie Vardy la plus simple des finitions pour donner la tête aux Foxes. Quelques minutes plus tard, Harvey Barnes a fait irruption au but pour marquer un troisième.

Le résultat signifie que la candidature de Liverpool parmi les quatre premiers a été déraillée et qu’ils pourraient se retrouver aussi bas que huitième du tableau si les équipes en dessous d’eux gagnent leurs matchs en main.

Voici cinq points de discussion du King Power.

Ozan Kabak a fait son premier départ pour Liverpool depuis qu’il a rejoint les Reds grâce à un prêt de six mois de Schalke.

Le joueur de 20 ans s’est aligné à la droite de Jordan Henderson dans le duo d’arrière central, ce dernier continuant à remplacer après une nouvelle blessure à Fabinho.