La belle tête d’Olivier Giroud a été annulée par l’égalisation d’Anwar El Ghazi en deuxième période alors qu’une équipe de Chelsea fortement tournée a été tenue à un match nul 1-1 par Aston Villa.

Giroud a rencontré le centre de Ben Chilwell au premier poteau pour faire un signe de tête au-delà d’Emiliano Martinez à la 34e minute, après une première demi-heure égale dans l’ouest de Londres.

Chelsea a été puni pour un lent début de deuxième mi-temps alors qu’El Ghazi n’était pas marqué au poteau arrière pour tirer dans l’égalisation à la 50e minute.

Le jeu est devenu de plus en plus frénétique à mesure qu’il avançait, avec Christian Pulisic et John McGinn se rapprochant avant que Chilwell n’attrape presque les trois points pour les hôtes avec une volée supplémentaire.

Mais aucune des deux parties n’a pu trouver le vainqueur car les points étaient partagés entre les quatre premiers prétendants.

Voici cinq points de discussion de Stamford Bridge.

Frank Lampard a apporté six changements au onze de départ battu 3-1 par Arsenal pour la visite d’Aston Villa.

Le patron de Chelsea a cité le calendrier chargé des matches en expliquant ses sélections avant le match, en disant: « Il est impossible de demander au même 11 de jouer à nouveau dans deux jours au même niveau, donc les changements sont naturels de toute façon. »