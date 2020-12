Les fans d’Arsenal sont revenus aux Emirats et ont vu les hommes de Mikel Arteta remporter une victoire bien méritée en Ligue Europa.

Les Gunners, qui ont beaucoup changé, ont été trop bons pour le Rapid Vienna alors qu’ils ont poursuivi leur départ parfait en Europe cette saison, remportant 4-1 devant 2000 supporters locaux.

Sans un certain nombre de stars de la première équipe, dont le skipper Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal a navigué vers la victoire, inspiré par Alexandre Lacazette, qui a terminé sa course de trois mois sans but avec un superbe premier match.

Le défenseur Pablo Mari a porté le score à 2-0 à son retour avec une belle tête, et a en fait terminé la soirée en tant que capitaine alors qu’il avait bien besoin de 90 minutes à son actif après une blessure à Achille.

Le jeune duo Eddie Nketiah et Emile Smith-Rowe étaient également sur la bonne voie, dans ce qui a été une victoire qui a remonté le moral avant le derby du nord de Londres ce week-end.

Voici cinq points de discussion des Emirats …

De plus en plus au plus haut niveau, vous devez avoir une menace derrière.

Ce n’est pas sorcier; pour bien contre-attaquer et punir les adversaires, pour étirer les parties, il faut être capable de s’introduire derrière les équipes.