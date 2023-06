Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une commission parlementaire britannique a publié jeudi un rapport accablant concluant que l’ancien Premier ministre Boris Johnson avait délibérément induit les législateurs en erreur sur ce qu’il savait de plusieurs fêtes bafouant le verrouillage dans son bureau et dans les bâtiments gouvernementaux pendant la pandémie de COVID-19.

Les législateurs ont voté en avril 2022 pour que le panel de sept membres enquête sur la conduite de Johnson concernant le « partygate », une série de rassemblements arrosés auxquels Johnson et son personnel ont assisté qui ont enfreint les règles et ont finalement contribué à sa chute.

Voici les points clés du rapport :

QU’EST-CE QUE LE COMITÉ A ÉTÉ CHARGÉ DE FAIRE ?

Les sept législateurs – dont quatre des conservateurs de Johnson et trois des partis d’opposition – ont examiné ce que Johnson a dit à la Chambre des communes au sujet des rassemblements à Downing Street en 2020 et 2021.

Si une déclaration était trompeuse, le comité a déclaré qu’il examinait s’il s’agissait d’une « erreur véritable ou était intentionnelle ou imprudente » et si le dossier avait été corrigé en temps utile.

Le comité a déclaré que l’enquête « allait au cœur même de notre démocratie ». « Tromper la Chambre n’est pas un problème technique, mais une question de grande importance », a-t-il déclaré.

QUELS RASSEMBLEMENTS Y AVAIT-IL ?

Le rapport détaille les preuves de six rassemblements qui ont eu lieu dans des bâtiments gouvernementaux à un moment où Johnson apparaissait fréquemment à la télévision pour exhorter les gens à respecter des règles strictes de distanciation sociale.

Les événements comprenaient des fêtes d’adieu pour le personnel et un « événement de Noël avec du fromage et du vin ». Johnson a assisté à certains d’entre eux, notamment:

— 20 mai 2020 : Un rassemblement dans le jardin de Downing Street où de l’alcool a été fourni et le personnel a été encouragé à « apporter votre propre alcool ! Le secrétaire privé de Johnson avait invité plus de 200 personnes.

— 19 juin 2020 : Rassemblement dans la salle du Cabinet pour célébrer l’anniversaire de Johnson. Un gâteau et de l’alcool étaient offerts. Les photos montraient qu’au moins 17 autres personnes étaient là. Johnson et d’autres ont ensuite été condamnés à une amende par la police.

QU’EST-CE QUE JOHNSON A DIT DES ÉVÉNEMENTS ?

Johnson a déclaré au Parlement que les règles et les directives du COVID avaient été suivies à tout moment à Downing Street. Il a affirmé qu’il s’était fié aux « assurances répétées » de conseillers selon lesquelles les règles n’avaient pas été enfreintes.

Il a également déclaré aux législateurs et au comité qu’il pensait que les événements étaient « essentiels » à des fins professionnelles, à savoir pour remonter le moral du personnel.

QU’EST-CE QUE LE COMITÉ A CONCLU ?

Le comité a conclu qu’en tant que « promoteur public le plus important » des règles et directives du gouvernement sur la COVID, Johnson savait ce qui n’était pas autorisé à l’époque et était au courant des violations de ces règles à Downing Street.

Il était hautement improbable qu’il ait pu croire sincèrement que les règles étaient respectées, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il avait induit le Parlement en erreur et n’avait pas informé les législateurs de sa propre connaissance des rassemblements enfreignant les règles. Johnson a été « délibérément malhonnête lorsqu’il a tenté de réinterpréter ses déclarations à la Chambre pour éviter leur sens ordinaire », a-t-il déclaré.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que certains des dénégations et explications de M. Johnson étaient si malhonnêtes qu’ils étaient, de par leur nature même, des tentatives délibérées d’induire en erreur le Comité et la Chambre, tandis que d’autres ont fait preuve de délibération en raison de la fréquence à laquelle il a fermé son esprit à la vérité », indique le rapport. « Nous concluons que la conduite de M. Johnson était délibérée et qu’il a commis un grave outrage à la Chambre. »

Le panel a déclaré que Johnson avait commis un autre grave outrage au Parlement pour avoir enfreint les exigences de confidentialité dans sa déclaration de démission et avoir attaqué le panel avec un langage abusif, notamment « tribunal kangourou » et « chasse aux sorcières ». Il a déclaré que son comportement équivalait à « une attaque contre nos institutions démocratiques ». .”

QUELLES ONT ÉTÉ LES SANCTIONS RECOMMANDÉES ?

Le comité a déclaré que Johnson devrait être suspendu de la Chambre des communes pendant 90 jours pour outrages répétés et pour avoir cherché à saper le processus parlementaire. Mais Johnson a évité la suspension lorsqu’il a quitté son poste de législateur vendredi dernier, devançant la publication du rapport.

Le panel a également déclaré qu’il devrait se voir retirer le laissez-passer d’un ancien membre pour accéder au parc du Parlement.

Les législateurs voteront lundi pour savoir s’ils maintiendront les recommandations du comité. Les alliés de Johnson pourraient encore proposer des amendements pour alléger les sanctions proposées. Et même si les sanctions sont maintenues, elles n’empêcheraient pas Johnson de chercher à se présenter à nouveau en tant que législateur à l’avenir.