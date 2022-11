5 points clés à retenir des élections de mi-mandat aux États-Unis maintenant que nous avons des résultats plus clairs

Nous sommes enfin sur le point d’avoir les résultats complets des élections américaines de mi-mandat une semaine après le vote, permettant une image plus complète des retombées.

Le Congrès sera divisé.

Il est presque certain que les républicains obtiendront une faible majorité à la Chambre des représentants, avec une étonnamment minuscule marge variant entre deux et cinq places, l’une des plus petites de l’histoire.

Les démocrates continueront à contrôler, à peine, le Sénat : soit ils égaliseront à nouveau, soit ils gagneront un avantage d’un siège en fonction des résultats d’un second tour le mois prochain en Géorgie .

Les démocrates pourraient célébrer : face à une inflation élevée et à de faibles cotes d’approbation, ils ont sans doute obtenu leur meilleur résultat depuis des générations lors du premier mi-mandat d’un président démocrate.

Mais la défaite a toujours ses conséquences. En voici plusieurs de cette élection – pour les deux partis, pour les États-Unis et pour le Canada.

Trump : Il a de nouveaux problèmes

L’ancien président Donald Trump avait de grands projets pour cette semaine : Déclarer la victoire à mi-mandat et lancer un retour politique dans la lueur post-électorale.

Le lancement ne se déroule pas comme prévu.

Trump pourrait annoncer une autre course présidentielle mardi soir. Il pourrait encore être le favori pour l’investiture républicaine de 2024. Mais les marchés des paris ont aigri sur lui; il n’est plus le pari sûr qu’il semblait il y a quelques jours.

Trump prévoit d’annoncer son retour politique depuis son manoir de Floride, vu ici mardi. Les résultats à mi-parcours ne l’ont pas aidé. (Andrew Harnik/Associated Press)

Il est moqué et blâmé dans les journaux appartenant à Rupert Murdoch comme la raison pour laquelle les républicains se sont débattus, accusés de soutenir des personnalités marginales qui sous-performé .

Son ancien rédacteur de discours a dit il ne pourra jamais gagner une autre élection.

Les politiciens républicains sont plus ouvertement critiques ou prennent leurs distances.

!!! J’ai demandé à la sénatrice Lummis si elle soutiendrait Trump “Je ne pense pas que ce soit la bonne question. Je pense que la question est de savoir qui est l’actuel chef du Parti républicain. Oh, je sais qui c’est : Ron DeSantis” —@burgessev

Dans l’un des nombreux exemples, il y a le gouverneur modéré qui a facilement été réélu dans le New Hampshire tandis qu’un autre républicain, un candidat de type Trump, a perdu une course au Sénat dans le même État.

“[Trump’s] annonçant qu’il allait se présenter aux élections présidentielles à un point bas de sa carrière politique. Je ne sais pas comment ça va marcher, mec”, ce gouverneur, Chris Sununu, Raconté Le Washington Post.

Plusieurs enquêtes suggèrent que Trump est nouvellement vulnérable et qu’il pourrait perdre la nomination présidentielle dans une bataille en tête-à-tête. UN sondage commandé par les républicains du Texas, un sondage par le groupe conservateur Club For Growth, et un YouGov sondage tous le montrent derrière le gouverneur républicain Ron DeSantis dans un hypothétique match primaire de 2024.

“Nous ne sommes pas une secte”, a déclaré le sénateur républicain Bill Cassidy à NBC Rencontrer la presserejetant l’idée que Trump dirige le parti.

“Notre parti devrait être tourné vers l’avenir. Je pense que notre prochain candidat se tournera vers l’avenir, pas vers le passé.”

Factures de Biden : bloquées

du président Joe Biden récent la vague législative est sur le point de s’épuiser. Il y a une raison pour laquelle son parti veut faire adopter certains projets de loi de dépenses avant le 3 janvier – parce qu’à ce moment-là, les républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants.

Et une chambre suffit aux républicains pour bloquer les projets de loi.

“Ils vont avoir une majorité mince, mais viable”, a déclaré à CBC News Greg Shaw, expert en procédure du Congrès à l’Illinois Wesleyan University.

Midterms américains | Donner du sens aux résultats 2022 Le correspondant du Washington Post Karoun Demirjian et Kelly Jane Torrance, rédactrice en chef du New York Post, décomposent les résultats des mi-mandats américains de 2022, discutant de ce que les chiffres signifient pour le président Joe Biden et la démocratie américaine dans son ensemble.

La marge très mince a suscité des spéculations quant à savoir s’ils pourraient perdre la majorité en quelques mois et voir les démocrates catapultés au pouvoir.

Trois experts en procédure du Congrès avec qui CBC News s’est entretenu ont tous convenu qu’il est peu probable qu’il se produise par des prises de pouvoir procédurales : soit une motion visant à quitter la chaise et vider le haut-parleur, ou en utilisant pétitions de décharge exiger des votes sur les projets de loi que les démocrates veulent faire adopter.

Ils ont convenu que la seule façon pour les démocrates de reprendre le pouvoir ces deux prochaines années est si plusieurs membres de la majorité démissionnent, prennent leur retraite ou meurent. Cette perspective devient plus lointaine avec chaque siège supplémentaire que les républicains gagnent au-delà de la majorité de 218.

“Ma meilleure estimation est la [Republican] l’orateur pourra tenir – à peine, en désordre – pendant deux ans”, a déclaré Eric Schickler de l’Université de Californie à Berkeley.

Parmi les deux considérations les plus pertinentes pour le reste du monde figurent les projets de loi de financement : les États-Unis continueront-ils à financer l’Ukraine ? Et les États-Unis adopteront-ils des budgets qui évitent les crises économiques au-dessus du plafond de la dette et les fermetures de gouvernement ?

En janvier, la chambre sera soumise à la politique interne parfois désordonnée du caucus républicain. Rappelons que les deux derniers présidents républicains tous les deux quitter politique tout en faisant face à des rébellions sporadiques de membres plus à droite.

Il y a déjà des désaccords qui couvent. Les députés d’arrière-ban veulent des concessions en échange de leur soutien au leadership du leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy.

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, deviendra presque certainement le président de la Chambre. Les observateurs du Congrès s’attendent à ce qu’il garde le contrôle pendant deux ans. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Une demande : donner aux membres individuels, et non aux chefs de parti, le contrôle sur l’opportunité de voter sur les motions de vacance de la présidence susmentionnées.

Un autre débat émergeant concerne l’agressivité avec laquelle enquêter le fils du président Joe Biden pour ses transactions financières internationales ou même essayer de destituer le président.

Un expert du Congrès a prédit que les enquêtes seraient la partie la plus facile pour eux ; elle a dit qu’il serait plus simple de rallier tous les républicains autour de cela que d’adopter des projets de loi. Mais elle a dit que les républicains exerceront toujours le pouvoir – car ils contrôleront la chambre.

“Vous avez le marteau”, a déclaré Molly E. Reynolds de la Brookings Institution à Washington.

Un flot de juges nommés par les démocrates

Biden a nommé un historiquement élevé nombre de juges au cours de son premier mandat. Il est probable que cela continue. Cela pourrait même s’accélérer car cela devient une priorité absolue pour les démocrates en l’absence potentielle d’une législation majeure.

Le Sénat confirme les choix judiciaires et les démocrates viennent de le gagner à nouveau.

Le parti tient à remodeler le système judiciaire après avoir subi une série de défaites devant les tribunaux conservateurs, à propos de l’avortement, des armes à feu et de la réglementation climatique.

Les républicains ont bloqué le choix de la Cour suprême de Barack Obama, Merrick Garland, à gauche, vu en 2016 – parce qu’ils contrôlaient le Sénat. Ils ne le feront pas maintenant. (Kévin Lamarque/Reuters)

La tâche devient encore plus facile s’ils remportent le second tour du 6 décembre en Géorgie. Gagner un 51e siège signifie qu’ils n’auront pas besoin de compter sur le sénateur Joe Manchin pour gagner des voix. Cela permettrait à Manchin de se concentrer sur sa propre réélection en 2024.

Ce qui se passera en Géorgie le mois prochain pourrait affecter le résultat en 2024. Les démocrates risquent sérieusement de perdre des sièges en 2024 ; ils seront défendre sièges qu’ils ont dans des États conservateurs comme le Montana, Ohio et le siège de Manchin en Virginie-Occidentale.

Ramasser un 51e siège le mois prochain, en Géorgie, leur achète un tampon légèrement plus grand alors qu’ils se préparent pour une bataille meurtrière dans deux ans.

“C’est un siège de moins que vous devez vous soucier de défendre sur toute la ligne”, a déclaré Reynolds à CBC News.

Les négateurs des élections battus

L’évolution la plus conséquente de cette élection concerne peut-être l’administration même des élections démocratiques.

Des théoriciens du complot et des négationnistes, dont un membre de la milice, des gens au Capitole le 6 janvier, des gens qui parlent encore d’annuler les élections de 2020 – ces gens se présentaient aux élections dans les États swing présidentiels.

Nous ne saurons jamais quel effet cela aurait pu avoir sur la prochaine élection présidentielle. Parce que les négationnistes, en tant que groupe, ont été battus.

La plupart des républicains ont bien réussi en Arizona. Le parti a gagné des sièges. Mais ce n’était pas vrai pour les négationnistes purs et durs des élections pro-Trump comme Mark Finchem et Kari Lake, photographiés ici, qui ont perdu de justesse sa candidature au poste de gouverneur. (Justin Sullivan/Getty Images)

Sur six États swing où ces personnes se sont présentées pour devenir (ou nommer) le secrétaire d’État de leur État, ils sont allés à zéro pour six.

Ils ont gagné quelques états rouges. Mais ils ont perdu les États qui décident des élections présidentielles.

La plupart ont accepté la défaite en concédant. Il y avait de rares exceptions comme Mark Finchem de l’Arizona, un membre de la milice et législateur de l’État qui a répondu en diffusant QAnon mèmes et nouvelles théories du complot.

Mais leur style politique a subi un revers.

“Dieu merci, cela n’a pas prévalu”, a déclaré le whip du Sénat démocrate Dick Durbin dans un discours au Congrès.

“La conclusion ici n’est pas si compliquée. J’espère que c’est celle que nos collègues républicains prendront enfin à cœur : il est temps de rejeter ce mensonge extrémiste.”

Statu quo pour le Canada

Au Michigan, le seul État ayant potentiellement le plus grand effet sur le Canada, rien n’a changé. Et, en fait, les démocrates ont non seulement occupé le poste de gouverneur, mais ont pris le contrôle de la législature pour la première fois depuis des décennies .

“Nous avons tout balayé”, a déclaré Jim Blanchard, ancien ambassadeur américain au Canada, qui était gouverneur démocrate du Michigan la dernière fois que son parti contrôlait l’Assemblée législative, lors d’une conférence juridique canado-américaine à Washington la semaine dernière.

“Ce n’était pas prévu.”

Quels sont les enjeux pour le Canada des élections de mi-mandat aux États-Unis La correspondante politique en chef Rosemary Barton explique comment les résultats de mardi soir aux élections américaines de mi-mandat pourraient être ressentis au nord de la frontière.

Il a prédit que son successeur actuel, Gretchen Whitmer, pourrait un jour être candidat à la présidentielle.

Pour l’instant, cependant, elle est une adversaire du gouvernement du Canada sur la question de la ligne 5 : un pipeline est-ouest qu’elle veut annuler. Sa réélection signifie un maintien combat de cour au-dessus du pipeline.

La querelle autour de l’oléoduc Line 5 continue, car le gouverneur démocrate du Michigan a été réélu. (Michigan Department of Environment, Great Lakes and Energy/Associated Press)

Les électeurs du Michigan ont également adopté une mesure référendaire pour protéger le droit à l’avortement dans l’état. Cela empêche désormais une quasi- loi anti-avortement centenaire dans l’état de se remettre en place avec la fin de Roe v. Wade.