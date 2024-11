5 points clés à retenir de WWE Crown Jewel 2024

La WWE a fait monter les enchères cette année Joyau de la couronne en confrontant les champions du monde masculin et féminin dans une confrontation « les meilleurs des meilleurs ». L’événement a également fait progresser l’histoire de Bloodline Civil War et a présenté une rivalité intense susceptible de se propager à Série Survivant et celui de décembre L’événement principal du samedi soir.

De la superbe victoire de Solo Sikoa contre Roman Reigns au chaos provoqué par Kevin Owens, Joyau de la couronne préparer le terrain pour les semaines à venir. Voici cinq points clés à retenir du dernier spectacle de la WWE en Arabie Saoudite.

Il est temps de reconnaître Solo Sikoa

Dans un moment choquant à Couronne BijouRoman Reigns a perdu sans faute pour la troisième fois seulement en quatre ans. Solo Sikoa a marqué un tombé décisif sur Reigns après deux Samoan Spikes pour renforcer sa prétention en tant que chef tribal. La victoire a renforcé sa crédibilité et celle de sa lignée, créant ainsi une potentielle revanche avec Reigns et compagnie à Survivant Série semblent plus compétitifs. Plus encore, Sikoa semble être sur la bonne voie pour une grande année 2025.

À L’argent à la banque en 2023, Jey Uso est devenu le premier lutteur à épingler Reigns depuis Baron Corbin en 2019, ce qui lui a valu une popularité croissante. Cody Rhodes a suivi, battant Reigns à LutteManiadevenant sans doute le nouveau visage de la WWE. Compte tenu des récentes réalisations de Sikoa, une avancée substantielle semble probable au cours de l’année à venir.

L’apathie se transforme en anarchie alors que Kevin Owens fait monter la pression

Randy Orton et Kevin Owens étaient prêts pour un match de rancune à Couronne Bijoumais on ne le saurait pas à l’entrée nonchalante d’Orton. Pendant que les fans chantaient son thème, Orton a pris son temps pour s’imprégner de leurs acclamations. Bien que cela puisse fonctionner lors d’une soirée normale, un match de rancune nécessite urgence et intensité.

Heureusement, Owens a pris le relais. Il a aveuglé Orton avec une chaise en acier, déclenchant une bagarre chaotique qui a provoqué l’annulation du match. Après plusieurs minutes intenses, Owens a pris le dessus en faisant passer Orton à travers une table proche de la zone de production. Peut-être que la prochaine fois, Orton se concentrera davantage sur les combats et moins sur la pose.

Adam Pearce en paie le prix alors que Nick Aldis regarde à distance

Alors que le chaos éclatait entre Owens et Orton, le directeur général de Raw, Adam Pearce, et le directeur général de SmackDown, Nick Aldis, ont chacun tenté de raisonner les deux stars. Pearce s’est un peu trop impliqué et a mangé un RKO pour son problème, incitant Aldis à rester en retrait tout en exhortant tout le monde à se calmer.

Désormais, le moyen le plus simple de se faire des ennemis est de se placer entre deux rivaux, un fait que Pearce a appris à ses dépens. En conséquence, un homme est rentré chez lui avec un joli salaire et son costume intact ; l’autre était Pearce, qui a été abandonné par Orton, qui n’avait aucun respect pour son autorité. La réticence d’Aldis à défendre Pearce pourrait conduire à une confrontation entre eux, ou à l’envoi chacun de représentants pour une bataille de guerre des marques à Survivant Série.

Voilà pour l’honneur et le prestige

Lorsque Triple H a proposé un match champion contre champion à Couronne Bijouopposant le Champion du Monde au Champion de la WWE, c’était comme si les champions de l’AFC et de la NFC se rencontraient au Super Bol. Il est concevable que le concept consistant à opposer les meilleurs champions de la WWE les uns aux autres pour l’honneur d’être appelé Champion du Joyau de la Couronne était une tentative de la WWE de créer un LutteMania équivalent pour l’Arabie Saoudite.

Si tel était le cas, les matches auraient dû être simples et sans interférence. Mais avec Liv Morgan et Nia Jax impliquées, cela n’arriverait jamais. Leur rencontre a été remplie de distractions de la part de Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez et Dominik Mysterio. Alors que la victoire est clairement comptait beaucoup pour Morganil aurait été préférable de la voir remporter une victoire nette sur Jax – ou du moins compter sur son propre esprit pour déjouer la championne féminine de la WWE pour le titre de Crown Jewel.

Cody Rhodes est le champion incontesté de la WWE

Avec deux champions du monde masculins à la WWE (ou trois, si l’on compte NXT), il est étrange que l’un d’entre eux soit appelé le champion incontesté. Mais après Crown Jewel, il n’y a aucun doute : Cody Rhodes est l’homme.

Alors que leurs titres respectifs n’étaient pas en jeu, Cody Rhodes, le champion incontesté de la WWE, a déjoué le champion du monde Gunther pour faire taire tous les sceptiques quant à savoir qui est le roi de la jungle. La rare démonstration d’esprit sportif de Gunther a ensuite ajouté une touche de réalisme et d’authenticité à un match âprement disputé et sans interférence qui a clôturé le spectacle à juste titre. Cependant, la WWE a peut-être raté une opportunité, car une victoire de Gunther aurait pu rehausser à la fois son profil et le prestige de son titre.