5 points à retenir du second tour du Sénat géorgien

Un autre secret du succès des démocrates en Géorgie est la patience. Un réseau central d’organisateurs est resté en place pendant des années, établissant des relations à travers l’État et donnant la priorité aux racines locales. Après les courses au Sénat de 2021, le Parti démocrate de l’État a immédiatement embauché plusieurs des meilleurs cerveaux derrière les équipes de terrain de M. Warnock et du sénateur Jon Ossoff, puis leur a demandé de rédiger des rapports détaillés sur ce qu’ils avaient appris.

“Il y a une conversation sur l’organisation toute l’année en Géorgie”, a déclaré Nse Ufot, l’ancien directeur général du New Georgia Project, une organisation à but non lucratif qui est devenue un centre d’organisation pour les militants de tout l’État. “Ce n’est pas transactionnel.”

Les démocrates ont surmonté une nouvelle loi électorale restrictive.

Si les républicains de Géorgie espéraient que rendre le vote plus difficile les aiderait à reconquérir le siège au Sénat qu’ils ont perdu en 2021, ils se trompaient. Et il y a des signes que les changements qu’ils ont mis en place auraient pu se retourner contre eux à certains égards.

La bataille sur le droit de vote a occupé la base de M. Warnock entre les élections. En 2021, lorsque les républicains ont adopté une nouvelle loi électorale majeure que les démocrates et les groupes de défense des droits civiques ont dénoncée comme une tentative de supprimer les votes noirs, la machine s’est mise au travail. Les stratèges de M. Warnock ont ​​​​ajusté leurs plans de contact avec les électeurs en conséquence, tandis que des militants extérieurs ont organisé des manifestations, organisé des campagnes de pétition et ont essentiellement maintenu leur réseau en effervescence toute l’année.

“Nous ne le laissons pas dormir”, a déclaré Mme Wartel.

Pour Gerald Griggs, président de la section géorgienne de la NAACP, la leçon n’est pas que le tollé suscité par la loi était une fausse alerte, comme l’ont insisté les républicains.

Anticipant les longues files d’attente aux urnes, les groupes de défense des droits civiques ont prévu des «partis aux urnes» dans tout l’État, avec de l’eau et des divertissements en direct, juste au-delà de la distance minimale des bureaux de vote imposée par les nouvelles règles. Et la NAACP a menacé de poursuivre les comtés qui autorisaient des poursuites frivoles en vertu des dispositions de la loi électorale qui autorisaient des contestations illimitées des bulletins de vote individuels.

“Les Afro-Américains de cet État savent comment se mobiliser”, a déclaré M. Griggs. “Mais vous ne devriez pas avoir à organiser la suppression des électeurs.”

Ruth Igelnik reportage contribué.