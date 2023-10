5 points à retenir de la surprise des Huskies face aux Bobcats – Shaw Local

L’équipe de football du NIU a dominé la seconde mi-temps défensivement, forçant des interceptions lors de trois entraînements consécutifs de l’Ohio pour revenir pour une victoire de 23-13 contre les Bobcats samedi.

La victoire contre les Bobcats (5-2, 2-1) a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives à domicile pour les Huskies (3-4, 2-1) et était leur première victoire au Huskie Stadium contre une équipe FBS depuis un match de 30- 29 contre Ball State le 10 novembre 2021. Du 10 au 17 novembre 2021, c’est aussi la dernière fois que les Huskies remportent des matchs consécutifs.

Voici cinq points à retenir de cette victoire.

Ramasser la victoire

Les Huskies menaient 20-13 au quatrième quart alors que l’Ohio commençait un entraînement. Mais Cyrus McGarrell a intercepté une passe profonde de Kurtis Rourke et l’a renvoyée sur 36 mètres. Les Huskies ont obtenu 15 supplémentaires sur un masque facial, les plaçant sur l’Ohio 20.

Ils n’ont pas pu entrer dans la zone des buts, mais ils ont réussi un panier de 32 verges de Kanon Woodill, son troisième du match, pour porter l’avance à deux scores avec 8:09 à jouer.

Lors du drive suivant, Nate Valcarcel a obtenu une rupture de passe avec un coup dur provoquant une chute. Lors du jeu suivant, il a capté une passe errante de Rourke. Les Huskies ont recommencé à l’Ohio 20, ont effectué une quatrième passe et ne se sont pas convertis.

Mais la défense a de nouveau intensifié ses efforts, JaVaughn Byrd repoussant le ballon de Miles Cross pour l’interception lors du troisième entraînement consécutif.

Prendre le contrôle

Menés 10-7 à la mi-temps, les Huskies ont pris les devants pour la première fois depuis le premier quart avec un gros troisième quart. Ils ont tenu les Bobcats à trois points lors du premier drive de la mi-temps, puis ont pris une avance de 14-13 sur une passe de 58 verges de Rocky Lombardi à Grayson Barnes. Les Bobcats ont mordu une fausse course vers Antario Brown, laissant Barnes complètement découvert. Après avoir attrapé le lob de Lombardi, il décollait sans personne d’autre.

La défense du NIU a tenu à nouveau – l’Ohio avait 37 verges au troisième quart après 188 en première mi-temps – puis a ajouté un panier de 31 verges par Woodill. Lombardi a trouvé Davis Patterson sur un troisième et un 8, puis plus tard, l’entraînement a couru 15 verges sur un match nul aux troisième et cinq, établissant le coup de pied et l’avance de 17-13 après trois.

Chat sauvage avec une ride

Les Huskies sont arrivés en premier sur le tableau avec un entraînement de sept matchs et 85 verges qui a utilisé de nombreux looks différents dans le jeu de course pour réussir.

Le Wildcat pour NIU implique généralement Brown aligné dans le champ arrière et prenant un cliché direct. Mais lors de cet entraînement, la première fois qu’ils ont couru le Wildcat, Lombardi a commencé sous le centre puis s’est séparé au large. Les Huskies ont rapidement réussi et Brown a obtenu trois verges en troisième et un.

Plus tard, Brown a tenté un transfert de Wildcat à Trayvon Rudolph lors d’un balayage, mais Rudolph a rebondi bien derrière la ligne de mêlée. Il a quand même récupéré le ballon et a couru pour un gain. Lors du jeu suivant, Gavin Williams a interrompu un touché de 53 verges sur un jeu consécutif pour prendre une avance de 7-0.

Succès du troisième essai

L’Ohio a été excellent au troisième essai de la première mi-temps, et ce n’était pas plus évident que lors d’un but marquant à la fin du temps imparti au deuxième quart. Commençant avec un peu plus de 6 minutes à jouer dans la demie, les Bobcats ont converti un troisième et un 8, un troisième et un 7 et un troisième et – pour contrôler le chronomètre et refuser aux Huskies une chance de récupérer le ballon.

Les Huskies ont finalement tenu le troisième essai sur un troisième et cinq dans la dernière minute. Gianni Spetic a couronné les 16 jeux, 69 verges et 6 minutes d’entraînement avec un panier de 37 verges et une avance de 13-7 à la pause.

L’Ohio a terminé le match 9 sur 15 au troisième essai et 7 sur 10 en première mi-temps.

L’Ohio possède le ballon

Les Bobcats ont dominé la possession en première mi-temps grâce à quelques longs entraînements marquants. En plus du drive de 6h00 à la fin du deuxième quart-temps, les Bobcats ont réalisé deux autres drives de plus de 5 minutes en première mi-temps, tous générant des points.

Après que les Huskies aient pris une avance de 7-0, l’Ohio a réalisé un entraînement de 10 jeux et 51 verges qui a duré 5 :10 et s’est terminé par un panier. Après un trois-et-out, l’Ohio a parcouru 60 verges en 13 jeux, prenant 7:07 de retard et remontant 10-7. NIU a obtenu son prochain entraînement au milieu de terrain mais a dû dégager, préparant le dernier entraînement des Bobcats de la mi-temps.

NIU a inversé le scénario et a fini par remporter la bataille de possession du match.