5 points à retenir de la huitième audience du comité du 6 janvier

Un nouveau témoignage renforce la crédibilité de Cassidy Hutchinson

Le comité a contribué à renforcer la crédibilité de Cassidy Hutchinson, l’assistante de l’aile ouest qui a fourni un témoignage dramatique et accablant au comité le mois dernier et a rapidement été attaquée par M. Trump et ses alliés. L’une des révélations les plus importantes de Mme Hutchinson était qu’il y avait une dispute colérique entre M. Trump et son service de sécurité dans sa voiture lorsque le service de sécurité a refusé de le conduire au Capitole pour rejoindre ses partisans. Le témoignage diffusé jeudi par un responsable de la sécurité anonyme de la Maison Blanche et un sergent du département de la police métropolitaine qui conduisait dans le cortège de M. Trump a corroboré cette affirmation.