5 points à retenir de Biden, la réunion en personne de Poutine

Le sommet a donné aux dirigeants une chance de se mesurer, mais il n’y a pas eu de moment « kumbaya »

Poutine a détourné les questions sur des questions épineuses, y compris la figure de l’opposition Alexei Navalny

Poutine a enfreint l’une de ses propres règles d’engagement avec les dirigeants mondiaux. Il s’est présenté à l’heure.

WASHINGTON – Le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ont conclu mercredi leur premier sommet en personne à Genève, les deux dirigeants affirmant que la réunion avait été constructive mais que les divisions entre les deux pays étaient clairement visibles.

La réunion, qui s’est déroulée dans une villa du XVIIIe siècle, a duré trois heures et a permis aux deux dirigeants de discuter d’un éventail de questions, notamment les cyberattaques, la répression par Moscou des partisans de la démocratie et l’ingérence russe dans les élections américaines.

« J’ai dit au président Poutine que nous devons avoir des règles de base de la route que nous pouvons tous respecter », a déclaré Biden aux journalistes lors d’une conférence de presse en solo après la réunion.

Biden a déclaré avoir mis l’accent sur les domaines où « il y a un intérêt mutuel pour nous à coopérer pour notre peuple – les peuples russe et américain – mais aussi pour le bien du monde ».

Poutine, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, a qualifié la réunion de « fondamentale » et a déclaré que si les pays ont des positions « divergentes » sur certaines questions, les deux parties étaient déterminées à « se comprendre et à essayer de faire converger nos positions ».

Quelques points clés de la réunion :

Biden ‘a fait ce que je suis venu faire’

La Maison Blanche a tenté de minimiser les attentes pour le sommet avant d’arriver à Genève, insistant sur le fait qu’elle ne s’attendait pas à des résultats significatifs de la réunion.

Aucun ne l’a fait.

Le résultat le plus concret a peut-être été un accord entre les deux dirigeants selon lequel les ambassadeurs américain et russe devraient retourner à leurs postes respectifs à Moscou et à Washington. Le moment exact où cela pourrait arriver est encore indéterminé.

La Russie a rappelé Anatoly Antonov, son ambassadeur aux États-Unis, il y a environ trois mois après que Biden ait décrit Poutine comme un tueur. John Sullivan, l’ambassadeur américain en Russie, est rentré de Moscou pour des « consultations » en avril après que Biden a imposé une nouvelle série de sanctions à Moscou.

Lors de sa conférence de presse après leur rencontre, Poutine a déclaré que les deux pays étaient également convenus d’entamer des consultations sur la cybersécurité et sur la limitation de la prolifération des armes nucléaires. Les deux pays ont ensuite publié une déclaration conjointe annonçant qu’ils s’engageraient dans un dialogue « délibéré et solide » pour jeter les bases des futures mesures de contrôle des armements et de réduction des risques.

Poutine a également suggéré que le ministère russe des Affaires étrangères et le département d’État américain s’efforceraient de trouver un compromis sur l’échange mutuel de prisonniers.

Biden a déclaré aux journalistes lors de sa propre conférence de presse après celle de Poutine qu’il était important de se rencontrer en personne pour délimiter les domaines « où il y a un intérêt mutuel pour nous à coopérer ».

« Nous saurons dans les six prochains mois à un an si nous avons réellement un dialogue stratégique qui compte », a-t-il déclaré.

Mais, « J’ai fait ce que je suis venu faire. »

Pas un moment ‘kumbaya »

Autant que tout, le sommet a donné à Biden et à Poutine une chance de se mesurer.

Poutine a qualifié la réunion de « très constructive » et « ouverte et franche ». Il a noté que Biden avait répété à deux reprises les conseils que sa mère lui avait donnés et avait également parlé de sa famille, qui, selon Poutine, démontrait des « valeurs morales ». Il a dit que Biden était quelqu’un avec qui il pouvait travailler.

Pour sa part, Biden a qualifié le ton des pourparlers de « bon, positif » et a déclaré avoir souligné au dirigeant russe que son agenda « n’est pas contre la Russie ou quelqu’un d’autre. C’est pour le peuple américain.

Mais la réunion n’était « pas un moment de kumbaya » où deux dirigeants ont essayé de « s’embrasser et de s’aimer », a déclaré Biden.

Biden a déclaré avoir souligné à Poutine qu’« il n’est clairement dans l’intérêt de personne – celui de votre pays ou le mien – que nous soyons dans une situation où nous sommes dans une nouvelle guerre froide ».

Poutine joue le jeu de la honte

Au cours de sa conférence de presse, Poutine a fait ce qu’il fait souvent lorsqu’il est confronté à des questions inconfortables : il a dévié et essayé de changer de sujet.

Poutine a nié que la Russie était à l’origine d’une série de cyberattaques contre les États-Unis et a suggéré que la plupart des cyberattaques dans le monde sont menées par les États-Unis

Interrogé sur le personnage russe emprisonné Alexei Nalvany, Poutine a suggéré que Nalvany avait obtenu ce qu’il méritait. Nalvany savait qu’il était un criminel recherché en Russie « mais néanmoins il est revenu et il a délibérément voulu être arrêté ».

Interrogé sur les violations des droits de l’homme en Russie, Poutine a pointé du doigt les États-Unis et a mentionné la mort de George Floyd aux mains de la police, le mouvement Black Lives Matter et « des fusillades et des meurtres » dans les rues d’Amérique « tous les jours ».

« Est-ce que c’est des droits humains ? » Il a demandé.

Poutine a comparé sa répression contre les manifestants pro-démocratie en Russie à l’arrestation de manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier, dont il a suggéré qu’ils se sont rendus au Congrès avec des « exigences politiques » et « ont été déclarés criminels ».

Biden a ensuite rejeté les remarques de Poutine comme « une comparaison ridicule ».

Poutine a été ponctuel

Poutine a enfreint l’une de ses propres règles d’engagement avec les dirigeants mondiaux. Il s’est présenté à l’heure.

Poutine a pris l’habitude d’arriver en retard aux réunions, un jeu de puissance destiné à garder ses adversaires sur le qui-vive. Il a fait attendre le président de l’époque, Donald Trump, pendant près d’une heure lors de leur sommet à Helsinki en 2018. Parmi les autres qui ont dû endurer le jeu tardif de Poutine, citons la chancelière allemande Angela Merkel (quatre heures), l’ancien secrétaire d’État John Kerry (trois heures) , le pape François (50 minutes) et la reine Elizabeth de Grande-Bretagne (14 minutes).

Cette fois, cependant, Poutine a été ponctuel. Il s’est présenté à l’heure prévue, à 13 h 03, heure locale. Biden est arrivé quelques minutes plus tard – les heures d’arrivée avaient été convenues à l’avance – à 13h18 heure locale. Les deux hommes sont entrés séparément dans la villa du XVIIIe siècle où devaient avoir lieu les pourparlers mais en sont ressortis quelques minutes plus tard avec Guy Parmelin, président de la confédération suisse, qui leur a souhaité un dialogue « fructueux ».

Poutine est-il digne de confiance ?

Biden n’a pas caché son mépris pour son homologue russe, l’appelant « un tueur » et lui aurait dit en face il y a dix ans qu’il n’avait « pas d’âme ».

Biden a-t-il donc suggéré au début de leur réunion que Poutine pouvait être pris au mot ?

Biden, assis en face du dirigeant russe, a hoché la tête lorsqu’un journaliste a demandé si on pouvait faire confiance à Poutine. Les journalistes ont interprété ce hochement de tête comme un oui.

Mais la Maison Blanche a affirmé que le geste de Biden avait été mal interprété.

« Au cours d’une mêlée chaotique avec des membres de la presse se criant des questions les uns sur les autres, le président a fait un signe de tête général en direction des médias », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué. « Il ne répondait à aucune question ni à rien d’autre que le chaos. »

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Contribution : Courtney Subramanian et Kim Hjelmgaard