5 podcasts que vous devriez écouter maintenant

L’année écoulée nous a tous beaucoup changés. Beaucoup ont eu le luxe du temps et nos besoins en matière de divertissement numérique ont donc atteint un nouveau sommet.

Cependant, avec une production limitée d’émissions et de films en 2020, nous sommes passés du statut d’explorateurs de l’OTT et de nous aventurer dans le domaine des podcasts. En Inde, nous avons tous grandi en écoutant les histoires de nos grands-parents, qui non seulement nous ont aidés à nous divertir, mais ont également nourri en nous des valeurs qui nous ont façonnés en personnes que nous sommes. Il n’est donc pas surprenant que les podcasts soient un grand succès car ils nous rappellent une époque révolue.

Mais avec la pléthore d’options qui vous attendent sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, vous devez prendre une décision éclairée. Nous avons fouillé les profondeurs de l’Internet tout-puissant pour vous proposer nos 5 meilleurs choix de podcasts pour le moment!

Questions de Harappa

Animé par Shreyasi Singh, fondateur et PDG de Harappa Education, Harappa Matters plonge pour explorer le côté humain des choses au travail alors que les invités accomplis racontent leurs histoires. Le podcast diffuse actuellement une série de 5 épisodes comprenant des entretiens avec des femmes notables en sciences sociales comme Michele Wucker et Nazli Bhatia, entre autres. Avec de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines, ce podcast est conçu pour vous tenir informé et vous divertir tout en apprenant quelque chose de nouveau au fur et à mesure.

Disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.

Philosophez ceci!

Philosophez ceci! est une longue série de podcasts animée par le podcasteur Stephen West, basé à Seattle. En cours depuis 2013, le podcast plonge dans les profondeurs du monde philosophique et explore l’évolution de la philosophie en comprenant le travail de philosophes comme Platon et Socrate. Le podcast fait un bon travail en ne se prenant pas trop au sérieux et en gardant tout léger et amusant!

Disponible sur Spotify et les podcasts Apple.

Maed en Inde

Maed en Inde est une propriété unique qui présente et reconnaît les musiciens indiens indépendants en Inde et à l’étranger. Chaque épisode comprend une entrevue avec un artiste / groupe suivie d’une session dépouillée de leur musique. Le podcast vous aidera certainement à explorer de nouvelles musiques tout en vous donnant des faits moins connus sur ses créateurs.

Disponible sur Spotify et les podcasts Apple.

Activé Pop

Gagnant du meilleur podcast sur les arts et la culture Webby 2020, Switched on Pop dissèque la musique populaire pour comprendre comment la pop exerce sa magie sur nos oreilles et notre culture. Animé par le musicologue Nate Sloan et l’auteur-compositeur Charlie Harding, ce podcast est conçu pour vous tenir au courant de la culture pop et vous aider à comprendre comment la musique affecte nos vies.

Disponible sur Spotify et les podcasts Apple.

Bingeistaan

Aimes tu regarder des films? Aimez-vous en parler sans cesse lorsque vous avez fini de les regarder? Si la réponse à ces questions est oui, alors ce podcast est fait pour vous! Bingeistaan ​​parle de nouveaux films et émissions de télévision, les analyse puis les sur-analyse.

Disponible sur Spotify et les podcasts Apple.