5 plus grandes annonces à Meta Connect cette semaine (dont un prototype de lunettes AR)

Kerry Wan/ZDNET

La conférence annuelle Connect de Meta est terminée et si vous êtes intéressé par tous les nouveaux matériels et logiciels, vous avez de la chance. Parallèlement à un investissement important dans l’IA dans les applications Meta populaires, plusieurs nouveaux éléments matériels sont en route, y compris le prix abordable Méta Quête 3S et les lunettes AR les plus avancées de l’entreprise à ce jour.

Voici un aperçu de tout ce qui a été dévoilé lors du discours d’ouverture de mercredi.

1. Un casque Meta Quest plus abordable

Premièrement, si vous avez hésité à essayer le Meta Quest 3 et que la récente offre de 25 $ par mois n’a pas suffi à vous tenter, une bonne nouvelle arrive : une version plus abordable et allégée du La quête 3 est en route.

Le Quête 3Squi coûtera 299,99 $ pour le modèle de base de 128 Go, fonctionne sur le chipset Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, le même que celui qui exécute le Quest 3. Il aura une paire d’écrans LCD à commutation rapide avec une résolution de 1832 x 1920 (la même que le Quest 2) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’extérieur fait l’objet d’une légère réorganisation, avec une série de lentilles « œil d’araignée » en forme de triangle, et il sera livré avec des contrôleurs Touch Plus et Batman : L’Ombre d’Arkham. Les précommandes ont été ouvertes, dit Meta, et l’appareil sera expédié le 15 octobre.

Le Meta Quest 3 (à gauche) et le Meta Quest 3S (à droite) Méta

Un modèle de 256 Go est disponible pour 399,99 $. De plus, le prix du modèle 512 Go du Quest 3 premium a baissé de 649,99 $ à 499,99 $, abandonnant ainsi la variante 128 Go. Le plus grand avantage de Meta par rapport au Vision Pro d’Apple à ce jour est la différence de prix, et ce nouvel appareil ne fera que creuser cet écart.

Il semble un peu plus volumineux que le Quest 3, mais il semble être un juste milieu entre celui-ci et l’ancien Quest 2 et une option très attrayante si vous souhaitez vous lancer dans l’AR/VR.

2. Les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban deviennent plus intelligentes (et un nouveau look)

L’autre grande annonce matérielle de Meta concernait ses lunettes intelligentes de réalité augmentée (AR) en cours de développement. Les lunettes ne sont pas un nouveau territoire pour Meta, car l’entreprise s’est associée à Ray-Ban pour produire des lunettes intelligentes, mais ces appareils n’utilisent pas la réalité augmentée.

Un certain nombre d’améliorations apportées aux lunettes Ray-Ban actuelles ont été présentées, notamment :

La capacité de traiter le langage naturel (vous n’avez pas besoin de dire « Hey Meta » avant chaque invite)

La capacité de mémoriser des choses pour vous, comme l’endroit où vous vous êtes garé, les interactions multimodales (ex. « Hey Meta, appelle ce numéro » ou « scanne ce code QR »)

IA vidéo multimodale pour obtenir une aide en temps réel pendant que vous faites des choses, comme styliser votre tenue lorsque vous choisissez des vêtements

Traductions en direct pour l’anglais, l’espagnol, l’italien et le français

Et un partenariat plutôt sympa avec « Be My Eyes », qui fournit des services bénévoles pour guider les utilisateurs aveugles/malvoyants en regardant à travers leurs lunettes intelligentes Meta Ray-Ban.

Une version claire des lunettes qui met en valeur les circuits a été présentée, et de nouveaux verres ont également été annoncés, notamment les lunettes de transition EssilorLuxxotica.

3. Orion, le prototype de lunettes AR de Meta

Méta

Comme prévu, le point culminant de l’événement a été un prototype entièrement fonctionnel de lunettes AR avec une interface holographique. Zuckerberg affirme que ce sont « les lunettes les plus avancées que le monde ait jamais vues », et il est difficile de le contester.

Orion applique des hologrammes à votre vision de la réalité au lieu de capturer et de réimaginer ce qui se trouve devant vous, un processus communément appelé pass-through. Le gros avantage de cette technologie est la latence réduite, voire inexistante.

Les lunettes s’appuient sur la saisie vocale, le suivi des yeux et des mains et, de manière unique, sur une interface neuronale au poignet qui répond à vos intentions en fonction des mouvements des doigts. Les gestes communiquent ensuite avec les lunettes pour afficher des hologrammes des messages entrants, des flux d’appels vidéo et d’autres informations. Vous pouvez également jouer à des jeux, regarder des films et naviguer sur plusieurs navigateurs. Orion est encore loin d’être disponible au public, selon le PDG de Meta, mais c’est un aperçu d’un avenir portable très excitant.

4. Parler à des célébrités avec Meta AI

Meta pense que la voix est un moyen beaucoup plus naturel d’interagir avec l’IA, c’est pourquoi elle apporte des capacités audio à son chatbot IA. Outre plusieurs options génériques, comme la plupart des assistants IA, Meta propose également des options officielles de célébrités, notamment Judi Dench, Kristen Bell, John Cena, Awkwafina et Keegan-Michael Key.

Dans une démo en direct, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a eu une conversation vocale avec Meta AI. La conversation était fluide et Zuckerberg a même pu interrompre l’IA pendant qu’elle parlait.

Les voix des célébrités seront d’abord lancées cette semaine aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones sur toutes les applications de Meta, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp.

5. Doublage automatique AI

Une multitude de fonctionnalités d’IA sont entrées en scène lors de Connect, mais l’une des plus intéressantes était un outil de doublage automatique. Meta a présenté un outil qui prend les bobines Facebook et Instagram enregistrées dans une autre langue et les traduit selon vos préférences, allant jusqu’à imiter la voix de l’orateur d’origine et à synchroniser le mouvement des lèvres pour correspondre. Meta teste actuellement l’outil à petite échelle, et il n’est pas clair si cela sera rendu public ou s’il s’agit simplement d’une démonstration de la technologie, mais c’était impressionnant.