5 plats uniques à essayer à la foire de l’État du Nouveau-Mexique

6 septembre — La foire de l’État du Nouveau-Mexique a débuté jeudi matin au New Mexico Expo Center.

La foire, qui se déroule jusqu’au 15 septembre, regorge de plats différents à essayer. Entre toutes les options délicieuses, il peut être difficile de décider quoi essayer. La State Fair a une liste de cinq finalistes pour son concours d’aliments uniques 2024 et nous les avons tous essayés pour vous faire savoir comment ils étaient. EDIT (l’histoire a été publiée avant l’annonce des gagnants) : Le concours d’aliments uniques s’est terminé à égalité pour la première fois dans l’histoire du concours. Le Corn Dog du conducteur de Gravy Train et le cheeseburger au piment vert à la gaufre belge de Rex ont remporté le concours. 1) Street Taco Grilled CheeseVendeur : Cheese Love Grill sur Heritage et Main StreetPrix : 11 $Ce plat unique est un mélange entre un sandwich au fromage grillé classique et un taco de rue. Le pain au levain est légèrement grillé et entre deux tranches de pain se trouve de la carne asada coupée à la main, du fromage Monterey Jack chaud et un chili vert fait maison. À 11 $, cet article était le meilleur rapport qualité-prix de la liste, avec de gros sandwichs au fromage grillé remplis à ras bord. Partagez la moitié du sandwich avec un être cher et savourez la bonté gluante. 2) Cheeseburger au piment vert et gaufre belge Vendeur : Rex’s Hamburger’s Au sud du bâtiment des ressources naturelles et près de l’aire de restauration. Prix : 12 $ Rex’s Hamburger’s est un incontournable de la communauté alimentaire de la foire d’État depuis plusieurs années et cette année, ils voulaient apporter quelque chose de nouveau à la table. Leur réponse était un cheeseburger au piment vert classique avec des gaufres belges comme « pain » pour le sandwich. La gaufre belge est suffisamment solide pour supporter le poids du burger sans s’effondrer et est arrosée d’un sirop/confiture de piment vert qui s’absorbe lentement. 3) Conductor’s Corn Dog Vendeur : Gravy Train au Food Court Prix : 16 $ Bien que les corndogs ne semblent pas si spéciaux à la foire d’État, ce corndog dépasse les autres en termes d’unicité. Un hot-dog classique de Nathan est trempé dans une pâte à hot-dog de maïs et frit avant d’être arrosé d’une sauce au fromage cheddar chaud qui l’élève au niveau supérieur. Le corndog contient également du bacon fumé, plusieurs grains de fromage frits et du piment vert Hatch. À 16 $, cet article était le plus cher, mais valait le prix. 4) Dessert Chimichanga Vendeur : Fried Fantasy – Food Court Prenez une tortilla de farine frite, remplissez-la de fromage à la crème et enveloppez-la de bacon fumé avant de la faire frire jusqu’à ce qu’elle soit dorée et vous obtenez le dessert chimichanga. Le chimichanga est garni de sucre à la cannelle et d’une sauce sucrée aux fraises et au chocolat avec de petites fraises sur le côté. À 9 $ par commande avec trois petits chimichangas de la taille d’un doigt, cet article est le moins cher des aliments uniques. 5) Taco à la viande asada frite/Cheeseburger fritVendeur : Quesada’s Mexican sur Heritage et Main StreetMalheureusement, nous n’avons pas pu essayer cet aliment en raison d’une confusion, mais nous avons pu commander des tacos à la viande asada ordinaires. Les tacos à la viande asada étaient remplis de viande asada fraîchement grillée et étaient accompagnés de pico de gallo et de salsa. Bien que nous n’ayons pas pu profiter de la version frite, les tacos étaient délicieux et rafraîchissants. Le cheeseburger frit ne figurait pas sur la liste des aliments uniques, mais mérite d’être mentionné. Avec une friture brun doré et du sucre en poudre, le cheeseburger ressemble à un gros beignet. Cependant, en coupant le burger en deux, on découvre un cheeseburger classique avec du fromage chaud débordant sur les côtés. Le sucre en poudre ajoute un goût sucré et unique au repas classique.