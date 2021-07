5 plats à emporter de la mairie de Biden CNN

WASHINGTON – Dans une mairie environ six mois après le début de son administration, le président Joe Biden a été confronté à des questions sur la pandémie de coronavirus qui sévit toujours aux États-Unis et à une hésitation face aux préoccupations de violence armée et aux limites des droits de vote.

Biden a participé à une mairie de CNN à Cincinnati, Ohio, à l’Université Mount St. Joseph. La mairie est intervenue alors que les inquiétudes concernant la variante delta de COVID-19 sont à la hausse et que l’économie se remet toujours de la pandémie.

Voici les principaux points à retenir de la mairie de Biden :

Vaccins pour les moins de 12 ans à venir

Biden a déclaré que les enfants de moins de 12 ans pourraient être vaccinés contre COVID-19 « bientôt ».

« Je ne dis à aucun scientifique ce qu’il doit faire. Je n’interviens pas », a déclaré Biden en discutant du calendrier de la date à laquelle les enfants pourraient recevoir le vaccin. « Ce qu’ils me disent, c’est que nous décidons sur la base de données scientifiques et de la façon dont nous procédons. Faites-le comme nous le ferions normalement. »

Biden a déclaré que « l’attente », bien que les scientifiques ne « me promettent aucune date précise », est que les enfants puissent éventuellement se faire vacciner d’ici le début de l’année scolaire à l’automne.

« Mon attente en parlant au groupe de scientifiques que nous avons réuni, plus de 20 d’entre eux et d’autres sur le terrain, c’est qu’à un moment donné, peut-être au début de l’année scolaire, fin août, début septembre, octobre, vous J’obtiendrai une approbation finale disant que la FDA a dit « non, ça y est. C’est bien », a déclaré Biden.

Le président a également déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention publieront éventuellement une recommandation pour que les enfants de moins de 12 ans « portent probablement un masque à l’école ».

« C’est probablement ce qui va se passer », a déclaré Biden.

Biden pense que les démocrates et les républicains peuvent travailler ensemble lors de la commission du 6 janvier

Lors de la mairie de mercredi, Biden a été invité à répondre à la décision de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de rejeter deux républicains de la commission du 6 janvier, qui est chargée d’enquêter sur l’attaque contre le Capitole des États-Unis plus tôt cette année.

Le modérateur de CNN, Don Lemon, a demandé à Biden que si les démocrates et les républicains « ne pouvaient pas s’unir pour enquêter sur la plus grande attaque contre notre Capitole depuis 200 ans », ce qui lui fait penser qu’ils pourraient s’entendre sur n’importe quoi.

Désignant la foule assise dans un auditorium du mont Saint-Joseph, Biden a déclaré: « ces gens ».

« Je m’en fiche si vous pensez que je suis Satan réincarné », a déclaré Biden. « Le fait est que vous ne pouvez pas regarder cette télévision et dire que rien ne s’est passé le 6. »

Biden a poursuivi en disant qu’il pensait que les républicains et les démocrates trouveraient un terrain d’entente.

« J’ai confiance dans le peuple américain », a déclaré Biden. « Je le fais vraiment pour finalement arriver au bon endroit. Et au fait, plusieurs fois, les républicains sont au bon endroit. »

Droits de vote contre l’obstruction systématique

La semaine dernière, Biden a déclaré que le mouvement visant à restreindre les droits de vote est le « test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile ». Mercredi, un membre du public à la mairie a demandé au président que s’il croyait vraiment cela, pourquoi n’avait-il pas mis fin à l’obstruction systématique pour faire adopter une législation qui protégerait les droits de vote.

« Je maintiens ce que j’ai dit. Jamais auparavant les législatures des États n’ont tenté de s’emparer de la capacité de déterminer qui a gagné », a répondu Biden. « C’est Jim Crow sous stéroïdes. »

Biden a poursuivi en parlant de son soutien à l’obstruction systématique pour revenir à l' »obstruction systématique », une position qu’il a adoptée dans le passé.

« L’abus de l’obstruction systématique est assez accablant », a déclaré Biden à propos de la structure actuelle.

Cependant, lorsque Lemon insiste sur « pourquoi protéger l’obstruction systématique est-il plus important que de protéger les droits de vote, en particulier pour les personnes qui se sont battues et sont mortes pour cela ».

Biden a répondu en disant que non, l’obstruction systématique n’était pas plus importante et qu’il souhaitait que le Congrès adopte le For The People Act et le John Lewis Voting Rights Act afin qu’il puisse le signer.

« Je veux m’assurer que nous amenons, pas seulement tous les démocrates, nous amenons des républicains que je connais mieux, ils savent mieux que cela », a déclaré Biden. « Ce que je ne veux pas faire, c’est me laisser entraîner en ce moment dans la dispute pour savoir si tout cela concerne l’obstruction systématique. »

Lemon a ajouté que l’ancien président Barack Obama, sous lequel Biden a servi, a noté que l’obstruction systématique est une « relique de Jim Crow ». Biden a dit qu’il était d’accord, mais a dit que s’ils s’en débarrassaient, rien ne serait fait.

« Il n’y a aucune raison de le protéger », a déclaré Biden à propos de l’obstruction systématique. « À part que vous allez jeter tout le Congrès dans le chaos. Rien ne sera fait, rien du tout ne sera fait, et il y a beaucoup en jeu. »

Biden dit que les chances d’inflation à long terme sont minces

Interrogé sur la hausse de l’inflation aux États-Unis, Biden a déclaré qu’il savait que les gens étaient inquiets, mais qu’il ne pensait pas que ce serait un problème à long terme aux États-Unis.

« La grande majorité des experts, y compris Wall Street, suggèrent qu’il est hautement improbable que ce soit l’inflation à long terme qui va devenir incontrôlable », a déclaré Biden.

Il a ajouté: « Il y aura de l’inflation à court terme car tout essaie maintenant de reprendre », a-t-il ajouté.

Biden a également noté qu’à l’heure actuelle, certaines entreprises, comme les restaurants, continueront probablement à lutter. Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, certaines personnes ne retournent pas à leur emploi parce qu’elles changent de carrière ou ne gagnent peut-être pas assez pour survivre avec un emploi au salaire minimum.

« Je pense que votre entreprise et le tourisme vont vraiment être dans une impasse pendant un petit moment », a déclaré Biden à un membre du public, propriétaire et co-fondateur d’un groupe de restaurants.

Les rêveurs sont « de bonnes personnes »

Biden lors de la mairie a offert son soutien aux Dreamers – des personnes qui n’ont pas la citoyenneté après avoir été amenées sans autorisation aux États-Unis alors qu’elles étaient enfants – quelques instants après avoir dit aux nouveaux migrants de ne pas venir aux États-Unis.

Un membre de l’auditoire a posé des questions sur la position de l’administration Biden sur l’immigration, notant que le vice-président Kamala Harris a déclaré aux migrants « ne viennent pas » aux États-Unis lors d’un discours au Guatemala le mois dernier.

« Ils ne devraient pas venir », a déclaré Biden, notant que son administration tentait de mettre en place un système permettant aux migrants d’El Salvador, du Honduras et du Guatemala de demander l’asile dans leur pays d’origine. De nombreux migrants venant aux États-Unis sont originaires de ces pays du Triangle du Nord. Cependant, une petite partie provient d’autres pays d’Amérique latine et d’autres parties du monde.

Biden a noté que de plus en plus d’immigrants entrent en Amérique, affirmant que les personnes en Afghanistan qui ont aidé les soldats américains pourront chercher refuge en Amérique alors que les troupes américaines se retirent dans ce pays.

« Il me semble que c’est la seule chose décente que nous puissions faire », a déclaré Biden.

Sur Dreamers, Biden a déclaré « Je ne laisse pas tomber ça. » La semaine dernière, un juge fédéral du Texas a statué que le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants de l’ère Obama, ou DACA, avait été créé illégalement.

« Ils viennent ici sans vraiment le choix, et ils sont ici et ce sont de bonnes, bonnes personnes », a déclaré Biden à propos des rêveurs. « Ils devraient pouvoir rester aux États-Unis d’Amérique. »

