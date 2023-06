5 photos: PM Modi dirige l’événement Grand Yoga Day à l’ONU à New York

Le Premier ministre Narendra Modi dirige aujourd’hui une séance de yoga au siège des Nations Unies à New York pour marquer la neuvième Journée internationale du yoga.

La session qui marque également les efforts pour amener le yoga sur la scène mondiale a réuni de hauts responsables et des diplomates de l’ONU.

L’acteur hollywoodien Richard Gere, le maire de New York Eric Adams, les musiciens Ricky Kej et Falguni Shah, le conteur Jay Shetty et le célèbre chef Vikas Khanna font partie de ceux qui ont rejoint la session aujourd’hui.

Avec des citoyens d’au moins 135 pays participant à la séance de yoga, il a établi un nouveau record du monde Guinness pour les personnes de la plupart des nationalités faisant du yoga ensemble.

« Le yoga est libre de droit d’auteur, de brevet, de redevance. Il est flexible, vous pouvez le pratiquer seul ou en groupe, ou apprendre d’un professeur ou être autodidacte. Il est fédérateur et vraiment universel. Il s’adresse à toutes les ethnies, confessions et cultures », a déclaré le Premier ministre Modi lors de la réunion.