Cinq personnes et un enfant à naître ont été tués tôt dimanche matin à Indianapolis, ce qui, selon la police de la ville, a été le plus grand nombre de victimes en plus d’une décennie.

Kezzie Childs, 42 ans, Raymond Childs, 42 ans, Elijah Childs, 18 ans, Rita Childs, 13 ans, et Kiara Hawkins, 19 ans, et l’enfant à naître de Hawkins ont été déclarés morts après avoir été retrouvés dans une maison du pâté de maisons 3500 d’Adams Street, selon au Sgt. Shane Foley du département de police métropolitaine d’Indianapolis.

Les enquêteurs ont été conduits sur la scène du crime macabre vers 4 heures du matin, après avoir pris contact avec un jeune homme, dont la police n’a pas révélé l’âge, qui a été retrouvé souffrant de blessures par balle à quelques pas de là dans le pâté de maisons 3300 de East 36th Street, entre Keystone Avenue. et Sherman Drive.

On pense que le garçon a été blessé dans l’incident de la rue Adams. Si tel est le cas, il est le seul survivant enregistré à ce moment. Aucun motif ou information suspecte n’a été divulgué. Cependant, le chef de la police de l’IMPD, Randal Taylor, a déclaré que la police pensait que les victimes étaient la cible d’une ou plusieurs personnes.

Les forces de l’ordre cherchent à savoir si les tireurs ont obtenu illégalement les armes à feu et enquêteront également sur le responsable de la fourniture des armes, a déclaré le maire Joe Hogsett lors d’une allocution publique du quartier général de l’IMPD dans le district nord à la suite de la tragédie.

La fusillade de masse sur Adams Street était l’une des près d’une demi-douzaine de fusillades qui ont eu lieu dans la ville en moins de cinq heures et qui ont abouti à au moins sept personnes hospitalisées en plus de celles tuées.

La nuit meurtrière survient des semaines après qu’Indianapolis a enregistré l’année la plus violente de l’histoire de la ville, que les responsables de la ville ont attribuée au désespoir qui a frappé des communautés déjà en difficulté lors d’une pandémie mortelle à travers le pays.

«Depuis une décennie maintenant, la ville d’Indianapolis a engagé une conversation communautaire sur la meilleure façon de lutter contre la confluence mortelle des armes à feu, de la toxicomanie et de la pauvreté qui a vu le taux d’homicides de notre ville atteindre des sommets historiques», a déclaré Hogsett. Les responsables de la ville ont déclaré que la fusillade dans la rue Adams faisait partie de la violence endémique dans les communautés à travers l’Amérique, mais également qui s’élevait à un nouveau niveau de dépravation morale.

« Ce que nous avons vu ce matin était un autre type de mal », a déclaré Taylor.

«J’ai moi-même le cœur brisé», dit-il. « Pour les vies qui ont été enlevées trop tôt, pour la jeune vie qui a changé à jamais et pour la vie qui n’a jamais eu la chance de commencer, pour le quartier laissé pour ramasser les morceaux à la suite d’une violence sans précédent. »

Lorsqu’on lui a demandé si une politique aurait pu empêcher le massacre de masse, Hogsett a déclaré que les programmes de la ville visent à réduire les crimes de passion, de légitime défense et de désespoir.

« Non pas qu’un crime de violence armée soit acceptable en aucune circonstance, mais quand il s’agit d’un crime passionnel ou de représailles, c’est une chose », a-t-il déclaré. « C’est une chose complètement différente pour un tireur de détente, ou peut-être plusieurs tireurs de détente, d’entrer dans une maison et de tuer six personnes. Et c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui. »

Hogsett a déclaré qu’il ne savait pas ce qui avait motivé les suspects, mais a déclaré que la police locale avait le soutien des autorités fédérales dans l’affaire.

«Je veux que ceux-ci sachent que toute la puissance des forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales vient pour eux au moment où je parle … venant pour eux aussi longtemps qu’il faudra pour les trouver», a-t-il déclaré.

Shardae Hoskins, membre de l’équipe de réduction de la violence du département de police, a déclaré que les habitants du quartier d’Adams Street se réveillaient effrayés et en avaient assez de la violence dans leurs rues.

Pour réduire la violence, a-t-elle déclaré, la ville doit non seulement changer la façon dont les gens gèrent les conflits, mais également résoudre les problèmes systématiques de pauvreté qui sont à l’origine d’une grande partie des crimes.