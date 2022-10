5 personnes qui détiennent le livre Guinness des records du monde pour les ongles les plus longs

Chaque homme là-bas doit avoir au moins un passe-temps. Alors que certains préfèrent écrire, d’autres s’adonnent à des activités parascolaires comme la natation ou le sport, et les autres aiment voyager. Cependant, certaines personnes ont des passe-temps et des intérêts étranges qui sont perçus comme assez déroutants. Selon le Guinness Book of World Records, l’une des catégories les plus intrigantes est celle des personnes ayant les ongles les plus longs de tous les temps.

Voici une liste de cinq personnes, dont l’étrange passe-temps consistant à faire pousser leurs ongles les a amenées à figurer sur la liste du Livre Guinness des records du monde. Bien qu’ils aient admis avoir rencontré de nombreux problèmes en raison de leurs ongles exceptionnellement longs, ces personnes semblent simplement aimer leur étrange passe-temps.

Diana Amstrong

Résidente du Minnesota, aux États-Unis, Diana Armstrong détient actuellement le record de posséder les ongles les plus longs sur une paire de mains féminines. Mesurant 42 pieds et 10 pouces, cette femme affirme avoir cessé de se ronger les ongles après avoir perdu sa fille de 16 ans en 1997. Diana fait pousser ses ongles depuis 22 ans.

Chillar de Shridhar

Shridhar Chillar, 85 ans, originaire d’Inde, est un autre recordman du monde Guinness. Il a fièrement affiché ses ongles de 29 pieds et 10 pouces de long sur sa main gauche. Selon le site officiel du Livre Guinness des records du monde, Shridhar a commencé à faire pousser ses ongles en 1952 après que lui et son ami aient été battus par leur professeur d’école pour s’être cassé l’ongle. Cependant, Shridhar s’est coupé les ongles en 2018, qui sont actuellement exposés dans un musée de New York.

Melvin Booth

Melvin Boothe a d’abord commencé à faire pousser ses ongles comme passe-temps. Plus tard en 2009, il a été présenté dans le livre Guinness des records du monde pour avoir la plus longue paire d’ongles sur les deux mains chez un homme. La mesure combinée de ses ongles était de 32 pieds 3 pouces. Il est décédé sept mois plus tard.

Lee Redmond

La dame âgée Lee Redmond est une autre femme emblématique qui a fait pousser ses ongles jusqu’à 28 pieds 4,5 pouces, obtenant le titre du Livre Guinness des records du monde en 2008. Elle a commencé à faire pousser ses ongles en 1979. Lee avait précédemment déclaré qu’elle manucurait ses ongles en les tremper quotidiennement dans l’huile d’olive.

Ayanna Williams

Cette résidente du Texas a également poussé ses ongles jusqu’à une longueur d’environ 24 pieds 0,7 pouces, comme enregistré en mars 2021. Cependant, elle a décidé de les couper plus tard après avoir commencé à avoir des problèmes en conduisant, en s’habillant et en utilisant les toilettes.

