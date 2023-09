5 personnes ont plaidé non coupables des accusations de bagarre au bord de la rivière en Alabama

MONTGOMERY, Alabama (AP) – Cinq personnes inculpées dans une bagarre au bord de la rivière en Alabama qui a attiré l’attention nationale alors que des plaisanciers blancs se battaient avec des membres d’équipage de bateaux fluviaux noirs ont plaidé non coupables des accusations d’agression et de conduite désordonnée.

Quatre plaisanciers blancs, qui, selon la police, ont été filmés en train de frapper ou bousculer un capitaine de bateau fluvial noir à Montgomery, ont plaidé non coupables des accusations de délit d’agression. Un homme noir, qui, selon la police, a été filmé en train de balancer une chaise pliante et de frapper des gens lors de la mêlée qui a suivi, a plaidé non coupable des accusations de délit de conduite désordonnée.

Les archives du tribunal municipal de Montgomery montrent que des plaidoyers de non-culpabilité ont été enregistrés la semaine dernière.

Les vidéos de la bagarre ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et ont donné naissance à une multitude de mèmes, blagues, parodies, reconstitutions et même des T-shirts.

Richard White, un avocat représentant l’un des plaisanciers blancs, a déclaré à la WSFA qu’il voulait s’assurer que son client soit traité équitablement compte tenu de l’attention nationale.

Le chef de la police de Montgomery, Darryl Albert, a déclaré aux journalistes le mois dernier que la bagarre avait commencé lorsque le propriétaire d’un bateau ponton avait refusé de quitter un point d’amarrage désigné pour le bateau fluvial Harriott II appartenant à la ville. Le co-capitaine du bateau fluvial a emmené un navire plus petit à terre pour déplacer le bateau ponton afin que le Harriott II puisse accoster et laisser ses quelque 200 passagers débarquer.

The Associated Press