5 personnes ont été blessées dans une fusillade après un événement de retour à la Morgan State University à Baltimore

BALTIMORE (AP) — Une fusillade a interrompu mardi une célébration de la semaine des retrouvailles à la Morgan State University de Baltimore, blessant cinq personnes et provoquant un verrouillage de plusieurs heures de l’université historiquement noire.

Les étudiants sont restés accroupis pendant plusieurs heures, pendant que la police parcourait les pièces à la recherche de suspects. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Le commissaire de police Richard Worley a déclaré que les cinq victimes, quatre hommes et une femme, étaient âgés de 18 à 22 ans. Leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi matin.

Le chef de la police de l’État de Morgan, Lance Hatcher, a déclaré que quatre des victimes étaient des étudiants de l’université. La police n’a pas divulgué d’informations sur un ou plusieurs suspects, et Worley a déclaré que les enquêteurs ne savaient pas combien de tireurs étaient impliqués.

La fusillade s’est produite peu de temps après le couronnement de Monsieur et Miss Morgan State au Murphy Fine Arts Center, alors que les étudiants se dirigeaient vers un bal sur le campus. Un communiqué de presse de la police indique que les agents ont répondu à un rapport faisant état d’une fusillade vers 21h25.

Konnor Crowder, étudiant en deuxième année de Baltimore, a déclaré que lui et ses amis attendaient le début du bal du couronnement lorsqu’ils ont vu des gens courir.

« D’abord, je me demandais pourquoi ils se présentaient, puis je me demandais où nous devrions aller », a-t-il déclaré.

Worley a déclaré que la police avait entendu des coups de feu et que plusieurs fenêtres du dortoir avaient été brisées. Les responsables ont donc d’abord pensé qu’il y avait un tireur actif sur le campus et ont agi en conséquence. Il a déclaré qu’ils avaient mis fin à l’ordre de confinement sur place vers 0 h 30, après que les agents du SWAT aient dégagé un bâtiment où l’on craignait qu’un suspect se cache.

Peu après minuit, des dizaines d’étudiants vêtus de toges et de costumes ont commencé à sortir du centre artistique, où ils les attendaient. Beaucoup essayaient de surmonter le chaos et la peur qui ont submergé une soirée de festivités.

Des panneaux de preuve orange étaient visibles au sol devant un bâtiment à côté du dortoir où la fusillade a eu lieu. Des bandes jaunes ont encerclé la zone tandis que les agents utilisaient des lampes de poche pour rechercher des preuves.

Les parents se sont rassemblés devant un barrage policier à l’entrée sud du campus. James Willoughby, un ancien élève de Morgan State dont la fille est en première année, a déclaré qu’il ne partirait pas avant de l’avoir vue. « Je serai ici jusqu’à ce que je puisse la voir physiquement », a-t-il déclaré.

Glenmore Blackwood est venu sur le campus après avoir entendu son fils, un senior, qui lui a dit que la fusillade avait eu lieu juste au moment où le couronnement se terminait.

Blackwood a déclaré que son fils était dans l’auditorium du centre des arts. Il a chanté lors de la cérémonie et prévoyait d’organiser un service de prière par la suite.

« C’est mon fils. Il va s’assurer que je sais qu’il va bien », a déclaré Blackwood. «C’est juste triste. Ils faisaient une bonne chose – un événement pour promouvoir la positivité – et toute cette négativité se produit.

Le président de la Morgan State University, David Wilson, a déclaré qu’il avait annulé les cours de mercredi et qu’il tiendrait une réunion d’urgence mercredi matin pour décider s’il y aurait lieu d’organiser d’autres événements prévus à l’approche du match de retour de l’école, qui doit avoir lieu samedi.

« Il est regrettable que cette tragédie se soit produite ici ce soir », a-t-il déclaré. « Cela ne définira en aucun cas qui nous sommes en tant qu’université. »

L’université, qui compte environ 9 000 étudiants, a été fondée en 1867 sous le nom d’Institut biblique du centenaire avec pour mission initiale de former des hommes au ministère, selon son site Internet. Il a déménagé sur son site actuel au nord-est de Baltimore en 1917 et a été acheté par l’État du Maryland en 1939 dans le but d’offrir davantage d’opportunités aux citoyens noirs.

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a souligné la récente baisse du taux d’homicides dans la ville et a déclaré que la fusillade de mardi indiquait la nécessité d’une réforme nationale des armes à feu.

« Nous devons traiter ce problème à l’échelle nationale », a-t-il déclaré. « Nous devons prendre au sérieux la question des armes à feu. »

Lavoie a rapporté de Richmond, en Virginie. L’écrivain d’Associated Press Christopher Weber a contribué depuis Los Angeles.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.