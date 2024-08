5 personnes condamnées à des peines de prison pour maltraitance d’enfants dans la nation de Red Lake

26 août — MINNEAPOLIS — Cinq membres de la nation de Red Lake ont été condamnés à une peine de prison pour avoir abusé d’un enfant qu’ils surveillaient dans le cadre d’un placement en famille d’accueil.

Selon les documents judiciaires, entre le 1er janvier 2021 et le 29 avril 2022, Trina Mae Johnson, âgée de 50 ans, a ordonné la torture, la mise en danger, la négligence et les abus d’un enfant qui était sous sa garde légale dans le cadre d’un placement en famille d’accueil.

Johnson a été aidé et encouragé par Bertram Calvin Lussier Jr., 43 ans, et les trois sœurs de Johnson, Bobbi Jo Johnson (Kingbird), 46 ans, Ellie Mae Johnson, 48 ans, et Patricia Ann Johnson, 40 ans.

Tous les complices « assumaient régulièrement la responsabilité de tout ou partie des soins et de la surveillance de la victime mineure », selon un communiqué du ministère américain de la Justice.

Les abus comprenaient le fait de priver l’enfant de nourriture jusqu’à ce qu’il meure de faim, de le forcer à rester debout dans des positions inconfortables pendant de longues périodes et de l’agresser de diverses manières, indique le communiqué.

« En raison des abus commis par Johnson et ses complices, la victime a subi des préjudices physiques, mentaux et émotionnels graves et substantiels », poursuit le communiqué.

En février, Trina Johnson a plaidé coupable d’un chef d’accusation de torture sur enfant, d’un chef d’accusation de négligence/privation de nourriture et de soins de santé sur enfant, d’un chef d’accusation de mise en danger d’enfant et d’un chef d’accusation d’agression sur mineur avec une arme dangereuse.

Elle a été condamnée jeudi par un tribunal de district américain à 216 mois de prison suivis de cinq ans de liberté surveillée.

En avril, Bobbi Jo Johnson était

condamné par un jury fédéral

un chef d’accusation de négligence envers un enfant (privation de nourriture et de soins de santé) et un chef d’accusation de mise en danger d’un enfant.

Elle a été condamnée jeudi à 72 mois de prison suivis de trois ans de liberté surveillée.

Ellie Johnson, Patricia Johnson et Lussier ont chacun plaidé coupable à un chef d’accusation de mise en danger d’enfant.

Ellie Johnson a été condamnée à 48 mois et trois ans de liberté surveillée, et Patricia Johnson a été condamnée à 48 mois et trois ans de liberté surveillée. Lussier a été condamné à 24 mois et deux ans de liberté surveillée.

Cette affaire a fait l’objet d’une enquête menée par le Federal Bureau of Investigation et le département de police tribale de Red Lake, avec le soutien du Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, du bureau du shérif du comté de Beltrami, du département de police de Bemidji et du département de police de Blackduck.