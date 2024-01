5 personnes arrêtées suite à la mort de 6 personnes retrouvées assassinées dans le désert (shérif)

Les autorités affirment avoir arrêté cinq suspects après que six personnes ont été retrouvées mortes par balle la semaine dernière dans une communauté désertique du comté de San Bernardino, en Californie.

Lors d’une conférence de presse lundi soir, les autorités ont déclaré que plusieurs mandats de perquisition avaient été signifiés dimanche dans cette affaire. Cinq suspects, que les autorités ont identifiés comme étant Toniel Baez-Duarte, Mateo Baez-Duarte, Jose Nicolas Hernandez Sarabia, Jose Gregorio Hernandez Sarabia et Jose Manuel Burgos Parra, ont été arrêtés, ont indiqué les responsables du shérif du comté de San Bernardino.

Tous les suspects sont détenus sans caution. Huit armes à feu ont été récupérées lors des arrestations, ont indiqué les autorités lundi soir.

À la suite d’une enquête, les enquêteurs pensent que les victimes s’étaient arrangées pour se rencontrer pour une transaction de marijuana, ont déclaré les responsables du shérif du comté de San Bernardino. Les victimes semblent avoir été impliquées dans des activités criminelles, ont indiqué les autorités lundi soir.

Les victimes ont été abattues et quatre des six corps ont été brûlés, selon les autorités. Seules trois des victimes ont été identifiées par les autorités : Baldemar Mondragon-Albarran, Franklin Noel Bonilla et Kevin Dariel Bonilla.

Un responsable a déclaré qu’il existe un important problème de culture illégale de marijuana dans la région.

Mardi soir dernier, le service de répartition du shérif a reçu un appel au 911 vers 20 h 16 (heure du Pacifique) de Franklin Noel Bonilla, qui a déclaré avoir été abattu, ont annoncé les autorités lundi. Il n’a pas pu donner sa localisation.

Les autorités ont pu déterminer que l’appel provenait du secteur de Lessing Avenue et de Shadow Mountain Road à Adelanto, en Californie. Le personnel du shérif est intervenu et a trouvé cinq morts. Peu de temps après, l’appelant – Bonilla – a également été retrouvé mort à proximité.

Le FBI et le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ont proposé leur aide au département du shérif du comté de San Bernardino dans l’enquête sur les corps retrouvés dans le désert à environ 80 kilomètres de Los Angeles, mais les enquêteurs locaux s’occupent eux-mêmes de l’affaire.

Un SUV Chevrolet bleu a également été vu criblé d’impacts de balles dans la zone où certains corps ont été retrouvés.