Cinq personnes ont été arrêtées vendredi sur l’avenue Broadview à Ottawa, où des centaines de manifestants se sont rassemblés pour « se noyer » et contrer un homme qui protestait contre ce qu’il appelle « l’idéologie du genre ».

Les deux groupes ont scandé des slogans comme « protéger les droits des trans » et « laisser les enfants tranquilles » l’un contre l’autre, parfois séparés par une ligne de policiers.

Trois écoles et un centre médical se trouvent le long ou à proximité de l’avenue Broadview, à proximité de l’endroit où la manifestation a eu lieu.

D’un côté se trouvait Chris Elston, un homme qui voyage à travers le pays partageant ses inquiétudes quant à savoir si les enfants transgenres peuvent consentir à des bloqueurs d’hormones qui retardent les signes de la puberté, et environ 200 de ses partisans.

Il portait un panneau sandwich indiquant que « les enfants ne peuvent pas consentir aux bloqueurs de puberté » et portait le même slogan lors de sa visite à l’école en 2021.

De l’autre côté se trouvait un groupe un peu plus important de plus de 200 contre-manifestants venus « étouffer la haine » en réponse à la marche « L’éducation plutôt que l’endoctrinement » d’Elston.

Leurs pancartes brandissaient des slogans comme « protégez les jeunes trans » et « refusez d’être le premier intimidateur de votre enfant ».

Un manifestant se tient debout avec une pancarte sur Broadview Avenue vendredi. (Joe Tunney/CBC)

« Une partie de la raison pour laquelle nous ripostons dans les espaces publics est de leur montrer que nous sommes largement plus nombreux qu’eux, que leurs opinions ne sont pas seulement viles, mais minoritaires », a déclaré Emily Quaile, qui a aidé à organiser la contre-manifestation et est une parent d’un élève de la Broadview Public School.

« Et si nous ne le faisons pas, si nous les laissons occuper l’espace public, ils sont libres de diffuser cette rhétorique et de recruter plus de gens. »

Elston a déclaré à CBC News que les contre-manifestants ne l’avaient pas déconcerté, mais il estimait que « les parents doivent comprendre ce qu’on enseigne à leurs enfants ».

« Je ne suis pas ici pour avoir des conversations avec eux », a déclaré Elston, faisant référence aux contre-manifestants. « Vous devez être prêt à recevoir un message et avoir un dialogue ouvert. Ces gens ne sont pas disposés à faire cela. »

Plus tôt dans la semaine, le Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton (OCDSB) avait demandé aux deux groupes de déplacer leurs rassemblements respectifs, soulignant que « les écoles sont destinées à l’apprentissage et ne devraient pas être la cible de manifestations politiques ».

Pendant ce temps, le député provincial d’Ottawa-Centre, Joel Harden, avait promu la contre-manifestation, tweetant qu’il est important « de montrer aux jeunes queer et trans que nous sommes de leur côté ».

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré dans un tweet vendredi après-midi que des manifestations comme celle de l’avenue Broadview « ne devraient pas être autorisées à perturber les enfants et leur éducation ».

« Les écoles devraient être un espace sûr où les enfants peuvent apprendre et se développer, et non une cible de protestations politiques », indique le tweet.

La police a formé une ligne pour séparer les deux groupes de manifestants. (Joe Tunney/CBC)

La police a tweeté en début d’après-midi que cinq personnes avaient été arrêtées, mais n’a pas fourni d’autres informations sur ces arrestations.

En plus des arrestations, la police d’Ottawa a fermé une section de la rue, qui a ensuite rouvert.

Dans un courriel, un porte-parole de l’OCDSB a déclaré que les écoles ne devraient pas être la cible de manifestations politiques et a remercié les parents et la police pour leur soutien tout au long de la manifestation.

« La haine n’est pas la bienvenue ici. Aux étudiants, au personnel et aux membres de la communauté 2SLGBTQ+, sachez que vous appartenez et méritez de vous sentir bienvenu et accepté d’être qui vous êtes », indique le courriel.

Dans la foule des contre-manifestants se trouvait Lyra Evans, présidente du conseil d’administration de l’OCDSB, qui a estimé qu’il était important d’être présent, malgré la déclaration du conseil scolaire du début de la semaine.

Evans a estimé que les manifestations étaient suffisamment éloignées des deux écoles du conseil.

« Il est vraiment important que les personnes LGBTQ se voient représentées dans les manifestations », a déclaré Evans, une femme transgenre.

« Il est vraiment important de se présenter aux événements communautaires et de montrer que les personnes au pouvoir n’ont pas perdu la capacité de se présenter pour soutenir la communauté. »