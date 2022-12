5 personnes arrêtées dans une fusillade meurtrière au Mall of America du Minnesota – Boston News, Weather, Sports

BLOOMINGTON, Minnesota (AP) – Cinq personnes ont été arrêtées dans la fusillade mortelle d’un homme de 19 ans au Mall of America qui a envoyé le centre commercial tentaculaire en lock-out l’un des derniers jours de la saison des achats des Fêtes, la police dit samedi.

Lors d’une conférence de presse en soirée, le chef de la police de Bloomington, Booker Hodges, a annoncé les arrestations liées à la fusillade de vendredi soir dans la banlieue de Minneapolis à Bloomington et a déclaré que tous feraient face à des accusations de meurtre, a rapporté le Minneapolis Star Tribune.

Hodges a déclaré que les suspects arrêtés étaient deux hommes de 18 ans et trois adolescents de 17 ans, selon le Star Tribune, et qu’ils ont été arrêtés le matin dans une maison du parc voisin de St. Louis par des officiers de l’équipe SWAT de trois juridictions.

Le chef a ajouté que l’un des 18 ans serait le tireur, bien qu’un autre suspect puisse également avoir tiré avec une arme. Un sixième suspect était toujours recherché.

“A Bloomington, si vous venez ici et que vous assassinez des gens dans notre centre commercial, vous en aurez un à Noël”, a déclaré Hodges, cité par le journal, alors qu’il brandissait un costume de prisonnier orange.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a tweeté samedi que la fusillade dans le centre commercial était « absolument inacceptable. Nous sommes en contact avec les responsables locaux pour leur fournir le soutien et les ressources dont ils ont besoin.

La police n’a pas encore identifié le jeune homme de 19 ans tué, mais le chef et le maire de Bloomington, Tim Busse, se sont entretenus avec les proches de l’homme.

Les coups de feu vendredi dans le magasin Nordstrom du plus grand centre commercial du pays ont envoyé des clients effrayés se précipiter pour se mettre en sécurité. Un passant aurait eu sa veste effleurée par une balle.

Il semble y avoir eu une sorte d’altercation entre deux groupes qui a dégénéré en une bagarre, et quelqu’un a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs fois sur la victime, selon la police. L’incident entier a duré environ 30 secondes.

Un officier de police de Bloomington à proximité – l’un des 16 en poste au centre commercial ce jour-là – a entendu les coups de feu vers 19 h 50. L’officier a tenté de sauver des vies, mais la victime est décédée.

Le verrouillage a duré environ une heure avant que le centre commercial ne tweete que les acheteurs étaient envoyés à l’extérieur. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des acheteurs se cachant dans des magasins et une annonce dans le centre commercial avertissait les gens de se mettre à l’abri.

Depuis son ouverture en 1992, le Mall of America est une destination touristique et un lieu de rassemblement communautaire. Il interdit les armes à feu sur les lieux, mais les acheteurs n’ont généralement pas été obligés de passer par des détecteurs de métaux. Le centre commercial a déclaré en octobre qu’il testait un “système de détection d’armes” à l’une de ses entrées.

Le centre commercial a été verrouillé en août après qu’une fusillade signalée dans le complexe commercial de la banlieue de Minneapolis a envoyé des acheteurs courir pour se mettre à l’abri et deux personnes ont été blessées le soir du Nouvel An lors d’une apparente altercation.

(Copyright (c) 2022 The Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

