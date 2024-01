5 personnes arrêtées après la découverte de 6 corps dans le désert californien

SAN BERNARDINO, Californie (AP) — Les six hommes retrouvés morts la semaine dernière à un carrefour isolé dans le désert du sud de la Californie ont probablement été abattus lors d’une dispute concernant la marijuana, ont déclaré lundi les responsables du shérif en annonçant l’arrestation de cinq hommes soupçonnés. dans les violences.

Les autorités découvert les corps mardi dans le désert de Mojave à l’extérieur d’El Mirage après que quelqu’un ait appelé le 911 et déclaré en espagnol qu’il avait été abattu, le sergent du shérif du comté de San Bernardino. Michael Warrick a déclaré lors d’une conférence de presse.

Toutes les victimes ont probablement été abattues et quatre des corps ont été partiellement brûlés ensemble, a déclaré Warrick. Une cinquième victime a été retrouvée à l’intérieur d’une Chevrolet Trailblazer, et la sixième a été découverte à proximité le lendemain, a-t-il déclaré.

“Il semble que la marijuana illicite ait été la force motrice derrière ces meurtres”, a déclaré le shérif Shannon Dicus, ajoutant que la région est connue pour ses cultures illégales de marijuana.

La scène a montré un « niveau de violence » rappelant un cartel de la drogue, mais les enquêteurs n’ont pas pu confirmer dans l’immédiat l’implication de cartels, ont indiqué des responsables.

Cinq hommes, âgés de 24 à 34 ans, ont été arrêtés et huit armes à feu ont été saisies après que des députés ont exécuté des mandats de perquisition dimanche dans les régions d’Adelanto et d’Apple Valley du comté de San Bernardino et dans le quartier de Pinyon Hills du comté de Los Angeles, a déclaré Warrick lors d’une conférence de presse. conférence de presse.

Les autorités ont déclaré que les enquêteurs pensaient que tous les suspects dans cette affaire étaient en détention. Ils ont été détenus sans caution.

Les autorités ont identifié quatre des victimes comme étant : Baldemar Mondragon-Albarran, 34 ans, d’Adelanto ; Franklin Noel Bonilla, 22 ans, d’Hesperia ; Kevin Dariel Bonilla, 25 ans, d’Hesperia ; et un homme de 45 ans dont le nom n’a pas été divulgué dans l’attente d’une notification à la famille. Les agents du coroner tentaient d’identifier les deux hommes restants.

Les enquêteurs pensent que c’est Franklin Bonilla qui a appelé le 911, a déclaré Warrick.

Les électeurs californiens ont légalisé la marijuana à des fins récréatives en 2016, et l’État est depuis devenu le plus grand marché légal de cannabis au monde, avec des milliards de ventes annuelles. Mais le marché illégal continue de prospérer.

Dicus a qualifié le marché noir de « fléau » qui entraîne la violence et a appelé les législateurs à réformer lois sur le cannabis de « maintenir la légalisation mais de revenir à des sanctions plus sévères pour les utilisateurs de marijuana illégale ».

Des images aériennes des chaînes de télévision de la semaine dernière montraient un SUV bleu foncé avec une vitre passager arrachée et une autre porte ouverte, avec une partie de l’image floue. Les images montraient également de nombreux marqueurs de preuves jaunes dans le désert broussailleux.

La zone, située à environ 80 kilomètres au nord-est de Los Angeles, est si isolée que le département du shérif a fait appel à l’aide de la division aéronautique de la California Highway Patrol pour retrouver les lieux.

En 2020, sept personnes ont été tuées par balle dans une exploitation illégale de culture de marijuana dans une petite ville rurale du comté voisin de Riverside. Plus de 20 personnes vivaient sur la propriété, qui comptait plusieurs habitations de fortune utilisées pour la production d’huile de miel, un puissant concentré de cannabis.