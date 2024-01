5 PDG du secteur technologique sont à nouveau critiqués au Congrès. Ne retenez pas votre souffle en attendant le résultat.

“J’avais espéré au cours de la dernière décennie que le Congrès ferait quelque chose, mais ils ont pratiquement abandonné”, a déclaré à POLITICO Jim Steyer, PDG du plus grand groupe de défense des enfants du pays, Common Sense Media.

L’audience de mercredi sera la huitième fois que Zuckerberg sera sur la sellette et verra le retour de Shou Zi Chew de TikTok, qui a enduré un marathon de grillades l’année dernière à propos des liens de sa plateforme avec la Chine. Il s’agit des débuts à Capitol Hill de Yaccarino, du PDG de Snap, Evan Spiegel, et du PDG de Discord, Jason Citron, qui ont tous dû être assignés à comparaître.

Les cinq plateformes de course sont largement utilisées par les adolescents. L’objectif est de créer une dynamique pour un

paquet de factures soutenu par le président du pouvoir judiciaire Dick Durbin (D-Ill.), qui comprend son STOP à la loi CSAM – qui lève les protections juridiques des entreprises technologiques pour permettre aux victimes d’exploitation d’enfants de les poursuivre en justice.

Ancien avocat plaidant, Durbin a déclaré qu’il espérait toujours qu’une audience très médiatisée au Sénat puisse faire une différence. « Je peux vous dire qu’il n’y a rien de tel que la perspective d’être convoqué devant un tribunal pour témoigner des décisions que vous avez prises », a-t-il déclaré lors d’un entretien.

Cependant, malgré la publicité, les efforts législatifs liés aux audiences technologiques passées ont constamment échoué et brûlé.

Certains des cinq projets de loi du paquet de Durbin ont été initialement rédigés il y a des années. L’un d’eux, le GAGNEZ-LE du membre classé Lindsey Graham (RS.C.), a échoué sans vote au cours des trois derniers congrès. (Comme le projet de loi de Durbin, il réduirait la protection contre la responsabilité des entreprises si elles hébergent du matériel pédopornographique.) Un autre projet de loi très médiatisé, le Loi sur la sécurité des enfants en ligne, a été présenté à deux reprises et retiré du Comité sénatorial du commerce, mais n’a jamais obtenu de vote en salle. Co-sponsorise Sens. Richard Blumenthal (D-Conn.) et Marsha Blackburn (R-Tenn.) devraient également profiter de l’audience de mercredi pour faire avancer ce projet de loi.

Depuis que l’audience de mercredi a été annoncée en novembre, certains signes laissent croire qu’un barrage se fissure au sein de l’opposition farouche de l’industrie.

L’une des cinq sociétés participant à l’audience, Snap, vient de soutenir KOSA, qui vise à empêcher les plateformes de recommander du matériel nuisible – la première entreprise à le soutenir publiquement. Cela conduira probablement les législateurs à faire pression sur les autres entreprises pour qu’elles s’alignent derrière elle.

Jusqu’à présent, aucune des autres plateformes qui ont témoigné n’a rejoint Snap pour soutenir publiquement le projet de loi. X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, est en conversation active avec le personnel de KOSA, selon une personne familière avec ces conversations, mais ne l’a pas approuvé. Yaccarino de X a rencontré des sénateurs la semaine dernière, dont Blackburn, et ils ont parlé de l’IA, du droit d’auteur et de KOSA, a déclaré un porte-parole de Blackburn. Yaccarino continue de rencontrer les membres du pouvoir judiciaire du Sénat cette semaine, a indiqué la personne.

L’audience a cependant déjà eu un résultat : à l’approche de la date, plusieurs plateformes ont annoncé des changements internes pour créer davantage de protection autour des enfants.

Méta a dit plus tôt ce mois-ci il prévoit de commencer à empêcher les contenus sur le suicide et les troubles de l’alimentation d’apparaître dans les flux d’adolescents sur Facebook et Instagram – des changements qui imitent le langage du texte du projet de loi KOSA. La société a également publié sa propre version d’un

cadre législatif” pour la sécurité des enfants ce mois-ci. (Sa proposition imposerait aux magasins d’applications, et non aux plateformes, la responsabilité d’obtenir le consentement parental.)

Instantané

a annoncé l’agrandissement des contrôles parentaux intégrés à l’application à la mi-janvier, et X

dit le week-end dernier il lance un nouveau centre de confiance et de sécurité à Austin avec 100 modérateurs de contenu axés sur la suppression des contenus violents, comme les contenus pédopornographiques.

Mais lorsqu’il s’agit de nouvelles réglementations, les observateurs préviennent qu’il y a encore très peu de marge dans une année électorale pour faire voter l’un des projets de loi. Et le principal groupe de pression du secteur, NetChoice, reste fermement opposé aux principaux projets de loi en discussion :

KOSA,

GAGNEZ-LE et la loi STOP CSAM.

Durbin a reconnu les vents contraires, affirmant que le Sénat devrait agir avant la fin juillet s’il veut adopter les projets de loi, qu’il souhaite proposer sous forme de paquet.

“Je ne veux pas dire que c’est un projet de longue haleine”, a déclaré Durbin, “mais il nous faudra un peu de chance pour le faire avancer dans l’espoir que la Chambre l’adoptera également.”

Un porte-parole du chef de la majorité Chuck Schumer a déclaré que la sécurité en ligne des enfants était une priorité, mais il attend davantage de soutien pour les projets de loi avant d’agir et de les faire adopter.

“Pendant que nous nous efforçons d’adopter le projet de loi supplémentaire et de maintenir le financement du gouvernement dans les semaines à venir, les promoteurs des projets de loi sur la sécurité en ligne s’efforceront d’obtenir le soutien nécessaire”, a déclaré le porte-parole.

La législation la plus importante sur la sécurité des enfants adoptée par le Congrès a eu lieu avant même que l’une de ces applications n’existe. La loi de 1998 sur la protection de la vie privée en ligne des enfants définit des protections de la vie privée en ligne pour les enfants de moins de 13 ans, mais ne prévoit notamment pas de protection pour les adolescents âgés de 13 à 18 ans – le groupe le plus jeune autorisé par les politiques des plateformes.

Un autre projet de loi sur la sécurité des enfants, connu sous le nom de COPPA2.0étendrait ces protections de la vie privée en ligne jusqu’à l’âge de 16 ans. Mais bien que des versions de celui-ci aient été présentées à trois reprises et soient sorties de la commission sénatoriale du commerce, elles n’ont jamais non plus fait l’objet d’un vote en salle.

Le Congrès étant bloqué, l’élan en faveur de la réglementation des médias sociaux s’est largement déplacé vers les États – ainsi que vers l’Europe et le Royaume-Uni, qui ont adopté depuis 2019 une série de lois régissant la sécurité en ligne, avec des dispositions pour les enfants. Un autre leader est l’Australie, qui a créé en 2015 un régulateur national de sécurité numérique dédié à la lutte contre les méfaits en ligne pour les enfants et les adultes.

« La Californie a dirigé la nation et l’Europe a dirigé le monde », a déclaré Steyer, « parce que le Congrès a tergiversé ».

Les législateurs des États américains ont été adoptés

23 lois sur la sécurité en ligne des enfants en 2023. Et d’autres lois étatiques arriveront cette année. Dans une vague parallèle de poursuites judiciaires, l’automne dernier, plus de 30 procureurs généraux d’État ont déposé conjointement une plainte contre Meta, et plusieurs autres procureurs généraux ont intenté des poursuites similaires contre TikTok, affirmant que leurs produits créent une dépendance chez les enfants.

Mais les entreprises technologiques ripostent. NetChoice, qui compte parmi ses membres Meta, Snap, TikTok et X, a intenté quatre poursuites contre les lois des États, affirmant qu’elles violaient le premier amendement. Il a remporté des victoires précoces dans plusieurs d’entre eux – avec un blocage temporaire d’une loi sur le consentement parental dans l’Arkansas, ainsi qu’une injonction contre le gouvernement californien. code de conception adapté à l’âge.

À Washington, une grande partie de la législation est restée bloquée sur des désaccords sur des dispositions spécifiques – fracturant le soutien des partis à ce qui peut être des lois très techniques.

La loi EARN IT, par exemple, a largement échoué en raison de la forte opposition des groupes de technologie et de protection de la vie privée, craignant de briser les services de cryptage des applications afin de permettre aux forces de l’ordre d’accéder à l’examen des contenus nuisibles. Un certain nombre de législateurs des deux partis, dont Sens. Mike Lee (R-Utah) et Alex Padilla (Démocrate de Californie), ont également fait part de leurs inquiétudes quant à sa dispositions en matière de cybersécurité et de cryptage.

Le soutien de KOSA parmi les démocrates a été tempéré par les réticences des groupes technologiques et progressistes LGBTQ+ – ces derniers craignant de donner trop de pouvoir aux procureurs généraux conservateurs des États qui pourraient censurer le contenu destiné aux jeunes vulnérables.

Suite au recul, Blumenthal a dit à POLITICO plus tôt en janvier, il était prêt à retirer l’application du procureur général de l’État au KOSA. Séparément,

lui et Blackburn ont dit ils « redoublent d’efforts » pour faire passer le KOSA.

Ces projets de loi étant tous au point mort, les défenseurs et les politiciens en sont venus à placer leurs espoirs dans le pouvoir des intimidateurs – ce qui, dans le passé, a conduit les entreprises à modifier unilatéralement leurs pratiques.

Même si les entreprises ont réagi, Meta a fait part de ses inquiétudes parmi les défenseurs de la sécurité des enfants lorsqu’elle a

annoncé en décembre dernier qu’il déploie un cryptage de bout en bout sur Facebook Messenger et envisage également de crypter la messagerie Instagram. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités, une organisation à but non lucratif où les plateformes comme Meta sont tenues de signaler les contenus d’abus sexuels sur des enfants,

a condamné la décision car cela empêchera l’entreprise d’être en mesure d’analyser de manière proactive les messages à la recherche de matériel violant. (Le NCMEC a déclaré que le cryptage des messages pourrait réduire de 80 % le signalement de ce type de matériel.)

Un fait sinistre que l’audience devrait mettre en évidence : la quantité de matériel d’abus sexuel sur des enfants signalée par les plateformes continue d’augmenter. Le NCMEC a déclaré à POLITICO qu’il avait reçu 36,2 millions de rapports de matériel sexuel et d’exploitation d’enfants en 2023 de la part des plateformes, soit une augmentation importante par rapport aux 21 millions de rapports qu’il a reçus en 2020.

Cela est dû à la fois à une augmentation de la quantité de ce type de contenu sur les plateformes et au fait que les entreprises déploient davantage de systèmes pour le rechercher de manière proactive.

L’un des rares projets de loi sur la protection de l’enfance à avoir été adopté par l’une ou l’autre des chambres ces dernières années est le RAPPORT Loil’un des cinq projets de loi judiciaires avancés l’année dernière pour obliger les entreprises à signaler les cas de sextorsion – un

croissance rapide crime dans lequel des enfants sont extorqués financièrement pour des images ou des vidéos sexuelles illicites. Il a été adopté par le Sénat en décembre, mais n’a pas encore été adopté à la Chambre.

Malgré leurs approches différentes, chacun des PDG fera valoir que leurs mesures volontaires pour détecter et supprimer le matériel pédopornographique fonctionnent. Ils sont tous membres du

Coalition technologique, une organisation visant à lutter contre la maltraitance des enfants en ligne, recherche et signale de manière proactive des cyber-astuces au NCMEC. Cependant, les entreprises ne subissent que peu de conséquences si elles ne publient pas de rapports.

Plusieurs des entreprises représentées à l’audience commencent également à travailler ensemble pour détecter les matériels décrivant des abus sexuels sur des enfants, qui sont régulièrement diffusés d’une plateforme à l’autre. Meta, Snap et Discord ont contribué à former un

groupe industriel appelé Lantern l’année dernière, qui vise à partager des hashtags connus et des signaux de contenu exploiteur. Un porte-parole de TikTok a déclaré que c’était…