5 pays durement touchés par la crise céréalière russo-ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

La Russie et l’Ukraine ont signé un accord vendredi à Istanbul pour relancer les expéditions de céréales ukrainiennes aux acheteurs du monde entier et aider la Russie à exporter des céréales et des engrais – un accord salué comme une percée diplomatique majeure après des mois de craintes croissantes que la guerre en Ukraine continue d’aggraver la situation. montée de la crise alimentaire mondiale.

Le blocus russe des ports ukrainiens et les effets d’entraînement des sanctions occidentales contre Moscou ont fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires, fait craindre des pénuries de céréales imminentes et exacerbé les inquiétudes concernant l’augmentation de la faim dans le monde.

L’Ukraine et la Russie produisent environ un tiers du blé commercialisé sur les marchés mondiaux et environ un quart de l’orge mondiale, selon l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) basé à Washington. Les exportations des deux pays – qui comprennent également de l’huile de tournesol et du maïs pour nourrir le bétail – représentent environ 12 % du total des calories échangées.

La Russie et l’Ukraine signent un accord pour libérer les exportations de céréales bloquées

La guerre pourrait affecter au moins trois récoltes de blé en Ukraine, a déclaré le ministre de l’Agriculture du pays, Mykola Solskyi, dans une interview à Reuters en juin, la récolte de l’année dernière étant toujours bloquée dans les ports de la mer Noire et nulle part où stocker les récoltes entrantes.

Des responsables américains et européens ont accusé la Russie d’armer la nourriture et ont appelé à la réouverture des ports ukrainiens pendant des mois. La crise survient alors que les catastrophes climatiques, les conflits et les tensions économiques dues à la pandémie de coronavirus aggravaient déjà la faim dans de nombreux pays, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.

La guerre en Ukraine pourrait faire grimper de 47 millions le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë cette année, selon les Nations Unies.

L’accord signé vendredi est destiné à atténuer la crise – mais on ne sait pas avec quelle rapidité et efficacité il se traduira par des céréales quittant les ports ukrainiens et parvenant aux personnes affamées.

“Ce sur quoi nous nous concentrons maintenant, c’est de tenir la Russie responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d’accéder aux marchés mondiaux”, a déclaré jeudi le porte-parole du département d’État, Ned Price. “Cela fait bien trop longtemps que la Russie a décrété ce blocus.”

Certains endroits ont déjà ressenti les effets de la crise céréalière.

La récolte de blé de l’Ukraine, qui nourrit le monde, ne peut pas quitter le pays

Le Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique, dépend fortement des céréales importées. Le blé constitue une grande partie de l’alimentation, mais seulement 1 % du blé consommé chaque année est produit dans le pays.

Environ 43 % des Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté. La malnutrition et l’insécurité alimentaire ont retardé la croissance de plus d’un tiers des enfants de moins de 5 ans, selon les statistiques gouvernementales de 2018.

La guerre en Ukraine a aggravé d’autres facteurs qui alimentent la faim, notamment une insurrection dans le nord-est et des prévisions de précipitations inférieures à la moyenne dans la ceinture centrale et les régions du sud du pays.

Le Nigeria faisait partie d’une poignée de pays classés au niveau d’alerte le plus élevé dans le dernier rapport des Nations Unies sur les “points chauds de la faim”. Cette année, le nombre de personnes au Nigeria incluses dans la catégorie “urgence” du système international de classification de l’insécurité alimentaire devrait atteindre près de 1,2 million entre juin et août.

“L’Afrique n’a aucun contrôle sur les chaînes de production ou de logistique et est totalement à la merci de la situation”, a déclaré le président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine, avant un voyage en Russie ce mois-ci pour chercher une solution à la crise.

Sall a ensuite averti dans une interview à France 24 que la famine pourrait déstabiliser le continent.

La Somalie et l’Éthiopie font face à une intersection mortelle de changement climatique, de conflit et de hausse des prix des denrées alimentaires.

Avec le Kenya, les pays sont au milieu de leur pire sécheresse depuis quatre décennies. Plus de 18,4 millions de personnes en Somalie, en Éthiopie et au Kenya sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, selon les Nations Unies.

En raison des “conditions climatiques très sévères”, les pays de la Corne de l’Afrique ont dû importer plus de nourriture que d’habitude cette année, a déclaré David Laborde, chercheur principal à l’IFPRI. Mais la Somalie dépend de la Russie et de l’Ukraine pour plus de 90 % de ses importations de blé.

La faim désespérée de l’Afrique : la guerre en Ukraine pousse la Somalie vers la famine

Les conflits domestiques compliquent davantage l’accès à la nourriture. En Somalie, les combats entre le gouvernement et les militants al-Shabab liés à Al-Qaïda continuent de provoquer des déplacements. En Éthiopie, le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed combat les rebelles de la région du nord du Tigré depuis 2020. Plus de 9 millions de personnes ont eu besoin d’une aide alimentaire à cause de la guerre, selon les Nations unies, et des centaines de milliers étaient au bord de la famine. pendant certaines périodes.

La guerre en Ukraine a contribué à une flambée des prix des denrées alimentaires en Éthiopie ce printemps, les groupes d’aide faisant état d’une “pénurie massive” de pain et d’huile.

La Somalie et l’Éthiopie relèvent également de la catégorie d’alerte la plus élevée des Nations Unies – la phase 5 de la classification de la phase intégrée – où certaines populations sont “identifiées ou projetées de connaître la famine ou la mort”.

49 millions de personnes sont confrontées à la famine alors que la guerre en Ukraine et les catastrophes climatiques s’intensifient

Plus de 80 000 personnes en Somalie pourraient être confrontées à ces conditions cette année, selon les projections de l’ONU. Des enfants meurent déjà de malnutrition et près de 2 millions en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont besoin d’un traitement d’urgence. Plus d’un demi-million de Somaliens ont fui leurs foyers à la recherche de nourriture au cours du premier trimestre de cette année.

“La crise est pire maintenant qu’à n’importe quel moment de ma vie en travaillant en Somalie depuis 20 ans, et c’est à cause de l’effet aggravé de la guerre en Ukraine”, a déclaré Mohamud Mohamed Hassan, directeur national de l’organisation caritative Save the Children pour la Somalie. La poste.

L’UNICEF, le fonds des Nations Unies pour l’enfance, a averti que le conflit en Ukraine entrave sa capacité à réagir. Le coût des aliments thérapeutiques que l’agence utilise pour traiter les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère devrait augmenter de 16 % dans le monde au cours des six prochains mois, a déclaré en juin la directrice régionale adjointe de l’UNICEF pour l’Afrique orientale et australe, Rania Dagash.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est particulièrement touchée par le conflit en raison de sa proximité avec la mer Noire, a déclaré Corinne Fleischer, directrice régionale du Programme alimentaire mondial, au Washington Post en mai.

La pandémie de coronavirus a provoqué une augmentation de 25 % de la faim dans la région. “Nous nous attendons à une autre augmentation de 10 à 12%, car les personnes à risque bénéficient désormais de prix plus élevés, et cela les rendra dépendants de l’aide alimentaire”, a-t-elle déclaré.

Les problèmes d’approvisionnement et les prix alimentaires élevés causés par la guerre pourraient être “la goutte d’eau qui fait déborder le vase”, a déclaré Fleischer.

L’Égypte est le premier importateur mondial de blé. La Russie et l’Ukraine fournissaient ensemble plus de 80 % des importations de blé du pays avant la guerre.

Le pain plat traditionnel « baladi » est l’épine dorsale du régime alimentaire égyptien, et le gouvernement subventionne le pain pour plus de 70 millions des quelque 102 millions d’habitants que compte l’Égypte.

La famine n’est pas un problème en Égypte, a déclaré Laborde. Au lieu de cela, les inquiétudes tournent autour du coût pour le gouvernement de “maintenir ses programmes de filets sociaux et d’éviter une sorte d’instabilité politique”, a-t-il déclaré.

Les prix élevés des denrées alimentaires faisaient partie des problèmes économiques qui ont contribué au déclenchement des révolutions du printemps arabe de 2011. Et les augmentations de prix affectant le pain et d’autres biens en Égypte dans les années 1970 ont déclenché des émeutes qui ont incité le gouvernement à inverser rapidement le cap.

« Les conflits alimentent la faim, et la faim alimente les conflits », a déclaré Fleischer.

Pour éviter le mécontentement, le gouvernement a recherché de nouveaux fournisseurs de blé, ordonné aux agriculteurs égyptiens de récolter leur blé plus tôt que prévu et demandé des fonds à l’Arabie saoudite et au FMI pour l’aider à financer ses subventions au pain, a rapporté le Wall Street Journal.

Le gouvernement a maintenu les subventions au pain en place, mais a ajouté des conditions d’éligibilité plus strictes pour réduire les dépenses. Il a également imposé des limites au montant que les vendeurs peuvent facturer pour le pain baladi non subventionné, selon le Journal – de sorte que les boulangeries et les vendeurs de pain supportent le poids de la hausse des prix mondiaux du blé.

La Banque mondiale a approuvé fin juin un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir les efforts de l’Égypte visant à garantir que les ménages pauvres et vulnérables aient accès au pain. Les fonds sont également destinés aux réformes des politiques de sécurité alimentaire. Le président Biden a déclaré au président égyptien Abdel Fatah al-Sissi lors d’une réunion à Djeddah, en Arabie saoudite, ce mois-ci que les États-Unis fourniraient 1 milliard de dollars d’aide nouvelle pour assurer la sécurité alimentaire au Moyen-Orient, dont 50 millions de dollars spécifiquement pour l’Égypte.

La Tunisie parmi les pays qui subissent les conséquences économiques majeures de la guerre en Ukraine

Le Programme alimentaire mondial fournissait déjà de la nourriture à 13 millions de personnes au Yémen, où une longue guerre civile a fait grimper les prix des denrées alimentaires et du carburant et provoqué une crise de la faim généralisée.

Ses deux enfants étaient en train de mourir. La crise au Yémen l’a forcé à n’en choisir qu’un seul à sauver.

L’agence achète généralement la moitié du blé pour son aide alimentaire mondiale à l’Ukraine. À une époque où de plus en plus de personnes dans le monde ont besoin d’aide, le coût de sa fourniture a augmenté, laissant l’agence avec des déficits budgétaires. Le PAM a annoncé le mois dernier qu’il suspendait une partie de son aide alimentaire au Soudan du Sud après l’épuisement des fonds.

“Nous devons maintenant décider quels enfants mangent, quels enfants ne mangent pas, quels enfants vivent, quels enfants meurent”, a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley, au Post en mai. Le programme a déjà dû réduire les rations alimentaires de 8 millions de personnes au Yémen avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine. Fleischer a déclaré ce mois-là que l’agence craignait de devoir réduire davantage.

Dans le cadre du projet de loi sur l’aide à l’Ukraine adopté en mai, les États-Unis ont alloué 5 milliards de dollars pour faire face aux pénuries alimentaires mondiales résultant de la guerre.

Pourtant, pour certaines personnes vivant dans des pays vulnérables à la famine et embourbés dans des conflits, les effets de la guerre en Ukraine pourraient faire la différence entre la vie et la mort.

“Vous pouvez survivre jusqu’au point où vous ne pouvez pas”, a déclaré Laborde.