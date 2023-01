5 partenaires commerciaux potentiels pour les Bears de Chicago, premier choix au total – Shaw Local

La course pour le premier choix au repêchage a été aussi bonne – ou aussi mauvaise – que dimanche. Les Bears ont perdu contre les Vikings et les Texans ont remporté une victoire spectaculaire par derrière pour assurer leur troisième victoire de la saison.

Ce faisant, ils ont étouffé le premier choix au repêchage du 27 avril. Les Texans ont limogé l’entraîneur Lovie Smith lundi matin. Sa décision d’opter pour une conversion en deux points et la victoire ont laissé les Texans assis au n ° 2 au classement général.

C’était un scénario parfait pour le directeur général des Bears, Ryan Poles. Il a désormais tous les pouvoirs. Il contrôle la façon dont le haut de ce brouillon va secouer. Mieux encore, il n’a probablement pas besoin de prendre un quart-arrière.

Justin Fields a montré beaucoup de promesses cette saison en tant que coureur et passeur. Les Bears ont un quart-arrière autour duquel ils peuvent construire. Ils n’ont pas nécessairement besoin des services de l’Alabama QB Bryce Young ou de l’Ohio State QB CJ Stroud.

Mais d’autres équipes le font.

Voici cinq équipes qui pourraient chercher à progresser dans le repêchage et sélectionner un meilleur quart-arrière.

[ With the No. 1 pick locked up, the attention is now on Bears GM Ryan Poles ]

1. Texans de Houston

Premier choix actuel : 2ème au général

Total des sélections en 2023 : 11

Pourquoi ça pourrait marcher : Voici pourquoi dimanche était si intéressant. Si les Texans avaient simplement perdu, ils pourraient choisir le QB qu’ils voulaient en premier. Maintenant, ils doivent s’inquiéter de la menace que les Bears échangent le choix avec quelqu’un d’autre, ce qui leur laisserait l’espoir que ce partenaire commercial ne prenne pas le QB qu’ils veulent.

Tout comme Ryan Pace s’est une fois effrayé de passer du n ° 3 au n ° 2 au classement général afin de prendre Mitchell Trubisky, les Texans pourraient être contraints de payer la rançon d’un roi pour gagner une place afin d’attraper le quart-arrière qu’ils veulent .

Oh, et les Texans ont une tonne de capital de repêchage, y compris deux choix de premier tour cette année et deux choix de premier tour l’année prochaine.

2. Colts d’Indianapolis

Premier choix actuel : N°4 au classement général

Total des sélections en 2023 : Sept

Pourquoi ça pourrait marcher : Les Colts ont tenté de recruter un quart-arrière au premier tour depuis qu’Andrew Luck a pris sa retraite. Aucune équipe n’a eu autant de chance au repêchage pour faire atterrir Peyton Manning et Luck dos à dos que les Colts. Et aucune équipe n’a parcouru autant de QB vétérans échoués depuis que Luck a pris sa retraite.

Pour le GM Chris Ballard, il est enfin temps de prendre un risque sur un jeune QB. Ballard a déclaré cette semaine qu’il remuerait “ciel et terre” pour trouver le bon QB.

Tomber au n ° 4 au classement général serait un excellent scénario pour les Bears. Si deux QB les devancent, ils décrocheront probablement toujours un meilleur espoir à un autre poste.

3. Les aventuriers de Las Vegas

Premier choix actuel : N° 7 au classement général

Total des sélections en 2023 : Neuf

Pourquoi ça pourrait marcher : Si les Raiders veulent quitter Derek Carr, ce qui semble être le cas, ils semblent susceptibles de courtiser un vétéran. Les anciens copains de Josh McDaniels, Tom Brady et Jimmy Garoppolo, seront en tête de liste.

Mais convaincre un vétéran d’aller jouer pour une équipe qui vient de faire 6-11 pourrait être difficile à vendre. Si les Raiders ne décrochent pas de vétéran, ils devraient chercher un QB dans le repêchage. Ils peuvent en trouver un au 7e rang au classement général, mais ce quart-arrière ne sera probablement pas leur premier choix.

Les Raiders ont balancé gros au receveur l’année dernière, échangeant contre Davante Adams. Pourquoi ne prendraient-ils pas un swing au quart-arrière?

4. Panthers de la Caroline

Premier choix actuel: N°9 au classement général

Total des sélections en 2023 : Sept

Pourquoi ça pourrait marcher : Les Panthers, comme les Colts, sont une autre organisation qui a tenté de recruter un quart-arrière au premier tour. Ils n’ont pas pris de QB au premier tour depuis qu’ils ont repêché Cam Newton au premier rang en 2011. Ils ont repêché Matt Corral avec un choix de troisième tour au printemps dernier, mais Corral a subi une blessure de fin de saison lors de la pré-saison.

Carolina est sur le point d’embaucher un nouvel entraîneur-chef et de commencer une nouvelle ère. Les Panthers ont des pièces prometteuses à d’autres postes, mais ils ont toujours un point d’interrogation majeur au QB. Ils détiennent deux choix de deuxième ronde et deux choix de quatrième ronde grâce à l’échange de Christian McCaffrey. Carolina a les munitions pour monter, si elle le veut.

Tomber au n ° 9 donnerait toujours aux Bears une chance de trouver un espoir de haut calibre.

5. Jets de New York

Premier choix actuel: N°13 au général

Total des sélections en 2023 : Six

Pourquoi ça pourrait marcher : Les Jets sont juste allés 7-10, mais c’est après avoir perdu six matchs de suite pour terminer la saison. Ils l’ont fait avec Joe Flacco, Zach Wilson et Mike White au quart-arrière. Ils devraient se sentir comme s’ils n’étaient qu’à un quart-arrière de se battre vraiment.

C’est peut-être pour cette raison qu’ils chercheront un vétéran en agence libre ou via le commerce. Si, cependant, ils se balancent et manquent dans cette arène, ils ne voudront pas trotter Wilson et White là-bas pour une autre saison. Ils doivent faire quelque chose de différent en 2023.

Les Jets n’ont pas le capital de repêchage de certaines des autres équipes de cette liste, mais ils ont beaucoup de choix en 2024 et beaucoup de jeunes talents qui pourraient revenir en retour.

Autres équipes à considérer

Les Falcons d’Atlanta (qui choisit huitième au classement général) et le Titans du Tennessee (11e) pourrait également être de la partie. Deux équipes éliminatoires à surveiller pourraient être les Géants de New York (Daniel Jones est sur le point d’être un agent libre) et le Boucaniers de Tampa Bay (selon ce que fait Tom Brady).