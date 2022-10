5 Palestiniens tués après le raid des troupes israéliennes sur la cachette des hommes armés en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont attaqué un bastion d’un groupe armé dans la deuxième plus grande ville de Cisjordanie occupée, faisant exploser un laboratoire d’explosifs et s’engageant dans une fusillade, a annoncé mardi l’armée. Cinq Palestiniens ont été tués et 20 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le raid nocturne dans la vieille ville, ou casbah, de Naplouse, a été l’un des plus meurtriers de Cisjordanie en 2022 et survient à un moment d’escalade des tensions.

Des images télévisées montraient des flammes et de la fumée s’élevant dans le ciel nocturne au-dessus de Naplouse.

La cible du raid était un groupe d’hommes armés palestiniens se faisant appeler la fosse aux lions. Le groupe est responsable de la récente fusillade mortelle d’un soldat israélien et de plusieurs tentatives d’attentats, a indiqué l’armée.

Les cinq hommes tués dans le raid étaient dans la vingtaine et la trentaine, a indiqué le ministère de la Santé. Plusieurs des blessés sont dans un état grave, a précisé le ministère.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré à la radio publique Kan que Wadee al-Houh, un chef du groupe Lion’s Den, a été tué dans une fusillade avec les troupes israéliennes dans la nuit.

“Israël ne sera jamais dissuadé d’agir pour le bien de sa sécurité”, a-t-il déclaré.

Des enfants palestiniens regardent une voiture endommagée à la suite d’affrontements entre l’armée israélienne et des Palestiniens lors d’un raid israélien à Naplouse mardi. (Majdi Mohammed/Associated Press)

Ailleurs en Cisjordanie, l’armée a déclaré que les troupes avaient tiré sur un suspect qui leur avait lancé un explosif lors d’une opération d’arrestation près du village de Nebi Saleh. Le ministère palestinien de la Santé a signalé le décès de Qusai al-Tamimi, 19 ans.

Les raids d’arrestation israéliens en cours en Cisjordanie posent un sérieux défi au gouvernement autonome palestinien, qui administre un peu plus d’un tiers du territoire.

Le président palestinien Mahmoud Abbas compte sur la coopération sécuritaire avec Israël, en particulier contre ses rivaux militants islamiques, pour rester au pouvoir. Dans le même temps, cette coopération est profondément impopulaire parmi les Palestiniens qui s’irritent contre l’occupation illimitée d’Israël, qui en est maintenant à sa 56e année.

Bandes de jeunes hommes armés

Les jeunes Palestiniens sont particulièrement désabusés. De petits groupes d’hommes armés se sont formés dans certaines zones, d’abord dans le camp de réfugiés de Jénine, un bastion des militants, et maintenant à Naplouse. Ces groupes défient l’Autorité palestinienne et mènent des attaques contre des cibles israéliennes.

Lors du raid de mardi, les forces israéliennes ont fait exploser un laboratoire d’explosifs dans un appartement à Naplouse, a indiqué l’armée. Le communiqué indique qu’un certain nombre de militants ont été ciblés et note que les Palestiniens font état de victimes. D’après le libellé de la déclaration, il n’était pas immédiatement clair si certaines des personnes tuées et blessées avaient été touchées lors d’une embuscade initiale plutôt que lors d’un échange de tirs ultérieur.

Le porte-parole d’Abbas, Nabil Abu Rdeneh, a publié une déclaration dans laquelle il décrit les raids israéliens en cours comme un crime de guerre.

Un véhicule incendié est vu devant la maison du membre de Lions’ Den Wadee al-Houh, qui a été pris pour cible lors d’un raid des forces de sécurité israéliennes mardi (Raneen Sawafta/Reuters)

Plus de 125 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année. Les combats ont augmenté depuis qu’une série d’attaques palestiniennes a tué 19 personnes en Israël au printemps. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et y a construit plus de 130 colonies, dont beaucoup ressemblent à de petites villes, avec des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des zones industrielles. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie forme la partie principale de leur futur État. La plupart des pays considèrent les colonies comme une violation du droit international.