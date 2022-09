5 orthophonistes de Hong Kong reconnus coupables de sédition pour livres pour enfants

Cinq orthophonistes de Hong Kong ont été reconnus coupables mercredi d’un complot en vue de publier des livres séditieux pour enfants jugés antigouvernementaux, une décision dénoncée par des militants des droits comme une atteinte à la liberté d’expression dans la région sous domination chinoise.

Les cinq ont été accusés d’avoir publié trois livres d’images, contenant des caricatures de moutons et de loups, qui, selon les procureurs du gouvernement, avaient répandu le séparatisme et attisé la haine et l’opposition au gouvernement.

Lorie Lai, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan et Marco Fong, âgés de 25 à 28 ans, avaient plaidé non coupable et choisi de ne pas témoigner ni convoquer de témoins. Ils risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et seront condamnés samedi.

Tous étaient membres de l’Union générale des orthophonistes de Hong Kong.

Les livres d’images faisaient référence à des événements réels, y compris les manifestations de masse pro-démocratie de la ville en 2019, ainsi que 12 manifestants pro-démocratie qui ont fui Hong Kong en hors-bord en 2020 et ont été capturés par les garde-côtes chinois.

Dans un livre, les loups veulent occuper un village et manger les moutons, qui à leur tour commencent à riposter.

Des livres pourraient inciter à la “haine” contre Pékin (procureur)

C’est la première fois qu’une affaire de publications séditieuses est jugée depuis les manifestations de 2019 et l’imposition d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong par Pékin en 2020.

Dans un résumé écrit, le juge du tribunal de district Kwok Wai Kin a déclaré que les trois livres étaient séditieux, non seulement à cause des mots “mais à cause des mots aux effets proscrits destinés à l’esprit des enfants”.

“On leur dira qu’en fait, ce sont des moutons, et que les loups qui tentent de leur faire du mal sont le gouvernement de la RPC et le gouvernement de Hong Kong”, a écrit Kwok, qui fait partie d’un panel de juges de la sécurité nationale sélectionnés par le gouvernement de la ville. chef.

Li parle devant un écran affichant le contenu des livres. Les histoires tournent autour d’un village de moutons qui doit faire face à des loups d’un autre village. (Vincent Yu/Associated Press)

Les livres étaient disponibles gratuitement dans plusieurs librairies locales et des versions numériques circulaient en ligne.

La procureure du gouvernement, Laura Ng, a déclaré que les livres contenaient des éléments anti-chinois susceptibles d’inciter à la “haine” contre Pékin.

Les avocats de la défense avaient fait valoir que les moutons et les loups dans les livres étaient fictifs et que l’allégation de sédition était trop large et “provoquait un effet dissuasif” sur les libertés.

Anson Wong, avocat de la défense de Sidney Ng, a cité un rapport du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, qui avait exhorté les autorités à abroger la loi sur la sécurité et à éviter son utilisation dans les affaires de sédition car il y avait une “interprétation trop large” et une ” application arbitraire” de la loi.

Un autre avocat de la défense, Robert Pang, a déclaré à la cour que si les gens étaient interdits de présenter différents récits d’un événement, alors la vérité serait « cachée ».

“Chacun a le droit d’avoir ses propres opinions et comment l’ensemble particulier de faits est interprété. Il existe de nombreux points de vue différents sur la façon dont les événements historiques doivent être vus.”

« Acte de répression éhonté » : Amnesty International

Les critiques disent que les autorités ont utilisé les délits de sédition de l’époque coloniale britannique comme un outil pour faire taire les critiques légitimes du gouvernement et pour étouffer la liberté d’expression.

Dans une déclaration après la condamnation, le groupe de défense des droits humains Amnesty International a appelé à la libération immédiate des cinq, affirmant que l’utilisation de lois “archaïques” sur la sédition était un “acte de répression effronté”.

“Écrire des livres pour enfants n’est pas un crime, et tenter d’éduquer les enfants sur les événements récents de l’histoire de Hong Kong ne constitue pas une tentative d’incitation à la rébellion”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de Hong Kong n’a pas immédiatement répondu aux questions pour commentaires de Reuters.

Les autorités ont déclaré que tous les individus à Hong Kong étaient poursuivis sur la base de preuves – et que la loi sur la sécurité nationale avait apporté la stabilité après les manifestations pro-démocratie.