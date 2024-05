5 options de milieu de terrain pour Arsenal lors du mercato estival

Le milieu de terrain n’a pas été aidé par l’instabilité financière du club, ni par les blessures, mais un joueur de son calibre ne devrait jamais être considéré comme jetable. Cependant, il y a eu des rumeurs persistantes concernant un départ, et bien que le directeur sportif Deco ait démenti les informations faisant état d’une vente d’été, la situation contractuelle du joueur signifie que le club pourrait chercher à encaisser si De Jong a envie de relever un nouveau défi.

Le joueur de 27 ans ne manquera pas de susciter l’intérêt de tout le continent s’il devait être mis à disposition cet été, et Arsenal devrait certainement s’y intéresser vivement, surtout s’il peut sécuriser De Jong pour un prix raisonnable.

Le Néerlandais peut occuper une myriade de rôles au milieu de terrain et compléterait apparemment le puissant et robuste Rice. Pour de nombreux supporters d’Arsenal, c’est le rêve du milieu de terrain.

Zubimendi est un opérateur élégant au milieu du parc ; un joueur capable de stimuler le jeu de préparation d’Arsenal et d’apporter encore plus de contrôle à son travail en possession.

Il a connu une belle campagne malgré le déclin de la Real Sociedad, et leur manque de football en Ligue des champions pourrait convaincre le milieu de terrain de passer à autre chose. Cependant, Zubimendi serait plus que satisfait à Saint-Sébastien, et il lui faudra beaucoup de travail de persuasion pour quitter un environnement dans lequel il est devenu si à l’aise.

On parle également de Zubimendi souhaitant travailler à nouveau avec Xabi Alonso après qu’Alonso ait aidé le milieu de terrain à accéder à la première équipe alors qu’il dirigeait l’équipe réserve de la Sociedad.

Guimaraes a été tout simplement exceptionnel pour les Magpies depuis qu’il a rejoint le club en janvier 2022, jouant un rôle clé dans la montée du club en Ligue des champions.

Le Brésilien a souvent été utilisé à la base du milieu de terrain de Newcastle. mais beaucoup pensent qu’il serait peut-être mieux adapté à un rôle plus avancé. Guimaraes peut parfois être imprudent sans possession et il n’est pas le contrôleur ultime dans la phase de préparation.

Un changement de rôle pourrait révéler le meilleur du Brésilien tout en cachant ses défauts. Néanmoins, ses capacités en tant que milieu de terrain polyvalent ne peuvent être niées et sa capacité à remplir diverses fonctions de milieu de terrain intriguerait sans aucun doute Arteta.

Onana est l’un de ces joueurs, et le Belge se sent comme une signature d’Arteta. C’est quelqu’un qui pourrait fournir aux Gunners ce 1% supplémentaire.

Il n’est peut-être pas aussi techniquement solide ni aussi élégant à regarder que les autres sur cette liste, mais Onana est fantastique dans les airs et un phénomène athlétique. Son énorme foulée signifie qu’il couvre le terrain au galop, avec ses pattes en forme d’araignée permettant à Onana de relever des défis de récupération que très peu de gens peuvent relever.

Le Belge renforcerait encore la capacité d’Arsenal à défendre la transition ainsi que sa menace sur coup de pied arrêté, qui est déjà énorme. Mesurant 6’3, Onana est une silhouette incroyablement imposante. Arteta aime la hauteur.

Optons donc pour un nom auquel Arsenal était lié dans le passé.

La Juventus a battu le club du nord de Londres grâce à la signature de Locatelli en 2021, mais l’international italien n’a pas vraiment connu la période la plus prospère à Turin. Cependant, les idéaux désuets de Massimiliano Allegri ont été un facteur majeur dans les luttes perçues par Locatelli.

Le milieu de terrain possède tout simplement trop de technique et un profil trop complet pour ne pas prospérer sous la direction d’un entraîneur comme Arteta. Il possède des qualités de regista mais a également la capacité d’opérer en box-to-box. Allegri a certainement amélioré le travail de Locatelli hors de possession, mais il est temps que son potentiel se réalise.