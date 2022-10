5 offres beauté en haut de notre liste de souhaits – Hollywood Life

Crédit image : Drobot Dean/Adobe

La beauté essentielle et abordable est une combinaison imbattable. Heureusement pour nous, le guide des cadeaux des fêtes d’Amazon propose de grosses économies sur tout ce qui concerne la beauté et les soins personnels. Des produits de soins capillaires au rouge à lèvres longue durée, Amazon a tout pour bien moins cher. Faites le plein de ces cinq articles indispensables et rentrez les fêtes avec joie. Ou battez-vous contre la précipitation et marquez gros pour l’amoureux de la beauté dans votre vie.

Une liste de souhaits « Tout ce qui est beauté »



Puisqu’il fonctionne pour tous les objectifs capillaires uniques, cet outil est le cadeau parfait pour tous les amoureux de la beauté. (Source : Amazon)

Obtenez les cheveux de vos rêves sans vous déplacer au salon. Le coiffeur à flux d’air L’ange fait des objectifs capillaires ultimes des acheteurs une réalité. Grâce à cet outil abordable et simple, vous pouvez coiffer vos cheveux à la perfection en toute simplicité. Ce styler boucle et fixe les cheveux en une seule étape, en utilisant une technologie fiable.

Non seulement cet outil met les cheveux en contact avec le ventilateur de refroidissement, mais le clip intégré facilite la fixation de vos cheveux pendant le coiffage. Les plaques de titane fonctionnent parfaitement pour tous les styles souhaités, y compris les boucles, les vagues, les cheveux raides et les franges. Dites adieu à l’utilisation d’un tas de produits pour sécuriser votre look. Vous pouvez obtenir ce styler tendance à 25% de réduction dès maintenant, ce qui porte le prix à seulement 89,00 $.



Il suffit de secouer et de glisser cette teinte brillante sur vos lèvres pour une mise à niveau instantanée de la beauté. (Source : Amazon)

Améliorez votre look avec une lèvre affirmée. Le rouge à lèvres Super Stay de Maybelline porte bien son nom, offrant une couleur pigmentée longue durée qui dure jusqu’à 16 heures. Grâce à la formule color lock, vos lèvres seront définies sans aucune bavure.

Choisissez parmi 10 teintes à fort impact, allant des couleurs coquelicot aux tons rouges saturés et des neutres parfaits. Ce rouge à lèvres a même une formule végétalienne sans ingrédients d’origine animale. Ainsi, non seulement vous aurez l’air bien, mais vous vous sentirez également bien en utilisant ce produit. En vente pour seulement 9 $, ce rouge à lèvres est l’ultime bas de Noël.



Ajoutez de la définition et une touche de chaleur à votre routine de maquillage avec cette poudre bronzante populaire. (Source : Amazon)

Envie d’une finition parfaite pour votre maquillage cette saison ? La poudre bronzante infaillible de L’Oréal est exactement cela. Imperméable, résistant à la chaleur et à la transpiration – cette poudre bronzante est là pour sauver la situation. Préparez-vous pour un look ensoleillé instantané en toute saison. Que vous fassiez du contouring ou que vous ajoutiez une teinte de chaleur à votre look, il donne le fini doux et mat dont chaque maquillage a besoin.

Ce produit n’est pas seulement tendance sur Amazon, il est également devenu viral sur TikTok, alors assurez-vous de l’ajouter à votre panier avant qu’il ne disparaisse. Obtenez le vôtre à 20 % de réduction et économisez 0,80 $ supplémentaire avec le coupon de paiement.



Non seulement cette palette est essentielle, mais c’est aussi un vol absolu à ce prix imbattable. (Source : Amazon)

Obtenez le smokey eye de vos rêves avec la palette d’ombres ultime NYX. De niveau professionnel et contenant 16 ombres à paupières pigmentées, vous voudrez peut-être aussi vous offrir ce cadeau parfait.

Cette palette d’ombres à paupières a plus de 22 000 évaluations cinq étoiles, les clients l’appelant leur “palette incontournable pour le travail” parce que c’est “très pigmenté” et “vibrant”. Les acheteurs disent même qu’il est parfait pour tous les niveaux de maquillage, du débutant au professionnel. Sécurisez ces 16 nuances d’ombre pour seulement 11,99 $ pendant qu’elles sont en vente.



Réparez, renforcez et protégez vos mèches avec cette collection de soins capillaires en cinq pièces. (Source : Amazon)

Olaplex est le régal parfait en cette saison des fêtes et Amazon l’a pour moins cher. Le kit capillaire Olaplex est exactement ce dont vos cheveux ont besoin. Il démarre la réparation des cheveux en profondeur dans la mèche tout en renforçant et en protégeant la structure des cheveux. Obtenez une apparence et une texture saines des cheveux avec une brillance magnifique.

Restaurez la santé de vos cheveux rapidement et pour beaucoup moins cher avec cette offre beauté. Ce kit essentiel est également un excellent article pour commencer si vous avez voulu essayer Olaplex. Ajoutez-le à votre liste de souhaits et obtenez-le pour seulement 25 $.

Améliorez votre collection beauté en cette période des Fêtes

Il n’y a rien de mieux que la beauté essentielle et abordable. Grâce au guide des cadeaux des fêtes d’Amazon, vous pouvez faire le plein de tous les articles de beauté indispensables à moindre coût. Prenez une longueur d’avance et battez la foule en obtenant ces offres incroyables pour vous-même ou pour l’amateur de beauté dans votre vie. Dépêchez-vous cependant, ces offres ne dureront pas longtemps.