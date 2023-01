5 officiers licenciés après leur arrestation, mort d’un homme de Memphis

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Cinq agents du département de police de Memphis ont été licenciés pour usage excessif de la force, défaut d’intervention et défaut d’aide – à la suite de l’arrestation lors d’un contrôle routier d’un homme décédé plus tard dans un hôpital, responsables dit vendredi.

Le chef de la police a déclaré que Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. et Justin Smith étaient impliqués dans l’arrestation le 7 janvier de Tire Nichols, 29 ans. Le département de police de Memphis a mené une enquête interne sur l’arrestation de Nichols, qui est décédé trois jours plus tard, et la discipline est intervenue après la conclusion de l’enquête, ont indiqué les autorités.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civils et le Tennessee Bureau of Investigation examine également la force utilisée lors de l’arrestation.

La famille de Nichols, ainsi que des manifestants qui se sont rassemblés dans un poste de police et au Musée national des droits civiques, ont fait pression pour la diffusion des images de la caméra du corps de la police et ont demandé que des policiers soient inculpés.

Des proches ont accusé la police d’avoir battu Nichols, qui était noir, et de lui avoir causé une crise cardiaque. Les autorités ont déclaré que Nichols avait subi une urgence médicale.

Nichols a été arrêté après que des policiers l’ont arrêté pour conduite imprudente, a indiqué la police. Il y a eu une confrontation lorsque des agents se sont approchés du conducteur, et il a couru avant d’être à nouveau confronté aux agents qui le poursuivaient, qui l’ont arrêté, ont indiqué les autorités. Il s’est plaint d’essoufflement et a été hospitalisé. Les responsables ont déclaré qu’une cause de décès n’a pas encore été déterminée.

Des proches ont déclaré que les agents qui ont arrêté Nichols se trouvaient dans un véhicule banalisé – et qu’il a subi un arrêt cardiaque et une insuffisance rénale à cause des agents qui l’ont battu.

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, et le maire Jim Strickland ont déclaré mardi que des images vidéo de l’arrestation seront diffusées une fois l’enquête du service de police terminée et que la famille pourra les revoir.

Les dirigeants de la ville organisent une réunion au début de la semaine prochaine avec la famille de Nichols, selon une déclaration conjointe de Strickland et Davis.

Adrian Sainz, Associated Press